Empezó siendo un viernes al año, luego pasó a toda una semana, ya vamos por un mes... y ahora ARTIME AUTOMINESA echa el resto y asegura que en su concesionario de coches el Black Friday dura todo el año. Hablamos con su Jefe de Ventas, Tomás Rubiera.

¿No creen que esto se les está yendo de las manos?

Realmente es una manera de criticar la incitación a la venta compulsiva que se hace en estas fechas sobre todo en compras importantes como es un coche. Entendemos que no se reflexione mucho a la hora de comprar un paraguas, unos zapatos o un reloj, pero cuando se va a elegir un coche no se pueden tomar decisiones precipitadas. Nuestro equipo comercial no está formado por “vendedores de coches” sino por verdaderos consultores especialistas en vehículos que asesoran al cliente pensando ante todo en su interés y en cubrir todas sus necesidades, que pueden ser muchas y diferentes, desde la proyección de su prestigio personal hasta aspectos más tangibles como el espacio disponible para su trabajo u ocio, el ahorro económico o el respeto medioambiental. No nos gusta “meter a calzador” un coche que realmente no se va a disfrutar o rentabilizar por el simple hecho de que nos interese quitarlo de delante. Todo eso va un poco a la contra de la venta compulsiva del Black Friday y por eso no hacemos ningún descuento especial en estas fechas, más allá de los que puedan ofrecer las marcas de vehículos nuevos que también comercializamos (Ford y Hyundai)

¿Y si no tienen descuentos especiales esta semana no están perdiendo clientes?

Nuestros clientes llegan a ARTIME AUTOMINESA por dos razones: ofrecemos SIEMPRE el mejor precio, y siempre es todo el día, todos los días, lo mismo esta semana que el mes que viene y además de precios insuperables, todos los vehículos de ocasión se entregan con garantía de 12 meses, algo que, por interés propio, nos lleva a ser muy minuciosos a la hora de revisar los vehículos antes de ponerlos a la venta y al cliente le aporta muchísima confianza porque sabe que además no dependemos de terceros, tenemos servicio propio completo (mecánica, electricidad, chapa y pintura…) para dar una respuesta rápida y segura en caso necesario. Por eso llevamos 40 años aquí. En un sector como el del automóvil, donde no se da mucho el cliente repetidor, nosotros tenemos muchísimos que solo compran su coche en ARTIME AUTOMINESA, fidelidad que incluso se transmite de padres a hijos. Nuestros clientes son además nuestra mejor publicidad, raro es el día que no entre alguien recomendado.

Entonces se podría decir que es verdad que tienen Black Friday todo el año…

Ciertamente, pero sin el agobio de tener que decidirse a toda prisa. Si es verdad que en vehículos de ocasión ofrecemos lo que tenemos y un coche que podemos anunciar hoy en los portales de Internet, mañana puede estar vendido, pero hay un equipo de profesionales que dedican 8 horas al día a comprar unidades, así que podemos decir que por más especial o exclusivo que sea el vehículo que busque un cliente, si no lo tenemos en ese momento, vamos a dar con él en un plazo muy breve de tiempo, lo vamos a revisar de arriba abajo y entregárselo reacondicionado para que se sienta igual que si lo estrenara nuevo. Y lo mejor, se lo vamos a ofrecer a un precio inmejorable e incluso con unas condiciones de financiación óptimas. Por eso nos llegan clientes de toda España.

Comentaba anteriormente que su filosofía no es la de meros “vendedores de coches” sino realmente asesoran al cliente buscando satisfacer todas sus necesidades. ¿Qué recomendaciones le daría a quien estos días está pensando en comprar un coche?

Lo primero es tener claro que tipo de coche se necesita y es fundamental no salirse de ahí por ver una oferta determinada de otro tipo de vehículo que igual no va a colmar sus necesidades. Si necesitamos un coche pequeño para ir al trabajo todos los días, que gaste poco y sea cómodo de aparcar, centrémonos en ello. Si por el contrario buscamos un coche muy cómodo para largos viajes en familia, no nos dejemos embaucar por la oferta de turno de un modelo deportivo de tres puertas.

Del mismo modo hay que tener claro el equipamiento que consideremos imprescindible: ayuda al aparcamiento, control de crucero, antibloqueo de frenos, airbags en todas las zonas…

También es importante saber si podemos entregar nuestro vehículo como parte del pago. Si se financia es importante revisar los intereses y las cuotas antes de firmar. Por supuesto, examinar y probar el coche para ver si se ajusta a lo que necesitamos y si resulta cómodo no solo en la conducción también a los pasajeros, por eso es bueno acudir con aquellas personas que van a compartir frecuentemente el vehículo con nosotros.

Y finalmente no moverse por impulsos, porque esa oferta que parece irrepetible, que nunca más en la vida se va a presentar, puede ser un simple gancho comercial. Y para comprobarlo nada mejor como buscar una segunda oferta. En ARTIME AUTOMINESA tenemos la seguridad y así la trasladamos a nuestros clientes, que cualquier día de la semana, de cualquier mes del año, le vamos a ofrecer el coche que busca al precio que mejor le viene y con la financiación más ventajosa.

Como muestra a los lectores, ¿podría mostrarnos algunos ejemplos de vehículos y precios que nos podemos encontrar en ARTIME AUTOMINESA?

Por supuesto:

Mini One 5P Gasolina 102cv, año 2017, sólo 42.000 km, financiable hasta 120 meses con climatizador automático bizona, arranque por botón, bluetooth, luces led traseras, Llantas aluminio, franjas capó, espejos eléctricos, elevalunas eléctricos, bluetooth, usb,…

Precio: 14.900€

Más Información

BMW 318D Touring 2.0D 150 cv automático, 81.000 km, año 2017, financiable hasta 120 meses con faros full led, techo panorámico practicable, Llantas aluminio,navegador, sensores de luces y lluvia, sensores de parking delanteros y traseros con información en pantalla, llantas aluminio,climatizador automático bizona, espejos eléctricos plegables eléctricamente, portón trasero eléctrico, bluetooth, usb,…

Precio: 22.800€

Más información

Infiniti QX30 2.2 diésel 170 cv (Motor Mercedes) 4X4 automático con levas, 59.000 km, año 2018, financiable hasta 120 meses con navegador, asientos con calefacción, climatizador automático bizona, espejos eléctricos plegables eléctricamente, sensor de luces y lluvia, control y limitador de velocidad, lector de señales de tráfico, asistente de frenada de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril, sensores de parking, bluetooth, usb,…

Precio: 25.800€

Más información

Audi A4 Avant 2.0 TDI 150cv, 96000 km, año 2017, financiable hasta 120 meses, con faros bixenon plus, navegador, sensores de luces y lluvia, sensores de parking, portón trasero eléctrico, asistente de frenada de emergencia Audi PreSense, control de velocidad, climatizador automático, freno de mano eléctrico, espejo interior fotosensible, Audi Smartphone interface (CarPlay y android auto), bluetooth, usb,…

Precio: 22.800€

Más información

Recuerda que puedes encontrar un concesionario de Artime Autominesa en: Mieres: Polígono Industrial Vega de Arriba, 34. Langreo: Escobio, s/n. Tfno.: 985462411

Si deseas mantenerte al día de las novedades en Artime Autominesa puedes seguir su perfil en Facebook, consultar su sección dentro del portal coches.net

