Limpiar da trabajo

Carmen Mata Barrial, natural de Coballes, nunca pensó en vivir y trabajar en otro lugar que no fuera en su concejo. Casada y madre de dos niños de 6 y 2 años de edad, decidió hace tiempo dar un giro a su vida laboral cuando, trabajando en un complejo turístico, decidió dejarlo porque su horario le era incompatible para conciliar. "Mi hijo mayor va al colegio al Campu y el pequeño lo mando a una guardería a Rioseco. Mi madre y mi pareja me ayudan todo lo posible, pero aun así tuve que tomar la decisión de dejarlo y empezar a hacer algo por mi propia cuenta", explica Mata, que es, además, concejala de Turismo y Educación en el Ayuntamiento de Caso.

Ella, dice, es su propia empresa. Se hizo autónoma para trabajar como profesional de limpieza para otros. Los comienzos no fueron fáciles, pero ella persistió, pues está acostumbrada a ello.

"La verdad es que empecé sin muchas expectativas de tener una fuerte carga de trabajo, con que me diera para los gastos del día a día casi me conformaba, no aspiraba a mucho más, pero con el tiempo y el boca a boca puedo decir que tengo más trabajo de lo que esperaba. Me gusta lo que hago y, aunque suponga horas y esfuerzo, no me quejo", dice.

Trabaja donde la llaman. Principalmente, alojamientos turísticos, pero también casas particulares. Las zonas son Pola de Laviana, Sobrescobio y Caso. Cuando decidió que sería su propia jefa, se acogió al ticket rural que se ofrece desde los programas Leader. "Con él te dan una cantidad económica siempre y cuando cumplas unos requisitos y unos años mínimos de la actividad en funcionamiento".

Dada la demanda que hay, en el medio rural de un servicio profesional de limpieza, esta emprendedora casina cree que hay futuro en su profesión ahí donde la ejerce. "Decidí hacerme autónoma y ser mi propia empresa porque esta es una zona donde hay un importante número de alojamientos rurales, pero poca gente que se dedique a la limpieza a nivel profesional. Los alojamientos quieren a una persona que les dé confianza y seriedad, y eso sí creo que hacía falta. Soy autónoma, quiero decir que no tengo una empresa como tal, pero bueno, puede considerarse así, trabajo por y para mí".

Ella cree que se puede vivir y trabajar en un pueblo. "Claro que sí, que es difícil es otra cosa. Los que somos de aquí, sabemos cómo se vive, cómo son los veranos y los inviernos, y es todo cuestión de adaptarse. La vida va cambiando y nosotros con ella. Nunca pensé llegar a donde llegué, y espero no quedarme solo aquí", explica esta mujer que, justamente por esta tenacidad, su trabajo y su fe en el emprendimiento rural, fue nombrada este año, por la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias, Emprendedora Rural 2022 junto con la arquitecta Claudia García, que tiene su estudio profesional en El Campu (Caso).

Para Carmen Mata, antes de emprender cualquier cosa en el medio rural es preciso conocer el terreno y sus necesidades. "No todo sale adelante. Aquí hay ciertos negocios que no encajan, hay que tener los pies en la tierra y saber dónde estamos".

Para ella, el gran aumento del emprendimiento femenino en el campo no es algo nuevo. "Hasta ahora la mujer estaba en casa, que más o menos ya era emprendedora, pero sin estar reconocido ni asegurada en la Seguridad Social. Y después también, en mi caso, porque quiero ser autónoma en todos los sentidos y me permite decidir si lo hago, o no. Para mí lo primero es la familia", concluye.