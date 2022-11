La integración del profesorado de Formación Profesional en el cuerpo de Secundaria supondrá un gran avance para la mayoría de docentes pertenecientes a este colectivo pero dejará a una minoría directamente «en la calle». Así lo denuncian una veintena de profesores interinos en Asturias, que carecen de la titulación universitaria que ahora requiere la Administración para dar clases. Los profesionales afectados están «en pie de guerra» contra la Consejería y el Ministerio de Educación y dicen que están dispuestos a llegar a encerrarse y hacer una huelga de hambre. Todo con tal de no quedarse en el paro el próximo curso.

«Nadie nos da una solución. Aquí nos dicen que tiene que ser Madrid y, por su parte, el Ministerio pasa la pelota a las comunidades», se queja Carmen Gómez, profesora de FP en el IES Cuenca del Nalón, que hace de portavoz del colectivo afectado. El departamento de Lydia Espina presentó este mismo mes a los sindicatos la medida de integrar en el cuerpo de Secundaria al profesorado de Formación Profesional, percibiendo así una sustancial mejora en sus sueldos. La reivindicación era vieja y beneficiará a 590 docentes de Asturias, según el cálculo hecho por el Gobierno regional. Sin embargo, hay un doble problema: no se reconoce con carácter retroactivo a los interinos y se deja en el limbo al profesorado que no tiene una titulación universitaria.

El grupo afectado por esto último son unos veinte docentes, en su mayoría mujeres y que acumulan más de 30 años de experiencia en las aulas. «El cien por cien pasamos de los 50 años. Yo, por ejemplo, voy a cumplir 58 y llevo 33 en la enseñanza. Me mandan al paro, ¿y luego quién me va a contratar? A mi edad nadie. Eso supone quedarme con un sueldo de 400 euros», se queja Carmen Gómez, que pone voz a desesperación de este colectivo. «Pedimos que se busque una solución. Si hemos sido válidos durante 30 años, ¿por qué ahora dejamos de serlo? Estamos destrozados. No nos esperábamos esta situación», aseguran.

Los docentes son conscientes de que su categoría como profesores técnico de FP se extinguirá, pero reclaman, como ha pasado años atrás con las practicantes de enfermería por ejemplo, «que nos dejen en nuestros puestos hasta que nos jubilemos». A estos profesionales, además, se les impide, según aseguran, presentarse a los procesos de estabilización y a los concursos oposición tradicionales. «La única puerta que nos abren es la del paro. Nos quieren echar y, encima, sin indemnizarnos», clama Carmen Gómez, que da clases en los ciclos formativos de administrativo.

Conscientes de que el número de afectados es pequeño y que no pueden hacer ruido en la calle, estos docentes están llamando a todas las puertas para que se conozca «nuestra historia». Como último recurso, señalan, «estamos barajando la posibilidad de encerrarnos y hacer una huelga de hambre».