El laboratorio que convierte en realidad las ideas: ocho prototipos recién salidos del horno

Alejandro García está a punto de finalizar sus estudios de doble grado en Derecho y Administración de Empresas, una temática que, a priori, nada tiene que ver con uno de los ocho prototipos que la Universidad de Oviedo seleccionó para desarrollar en su primer laboratorio de experimentación, realizado en colaboración con el banco Santander. Tras dos semanas de trabajo en el Ecosystem Integration TalentUO, presentó su "Ojo Ciclista APP". Él no es ciclista, sino conductor. "La idea se me ocurrió porque yo, cuando estuve trabajando un tiempo en un bar en un alto de una carretera rural, tenía todos los días que hacer el trayecto con mi coche, por una carretera estrecha, sin arcén y de doble sentido", explica este joven que ha creado un sistema que alerta a los conductores cuando tienen un ciclista cerca en la vía. "Lo hago por medio de una localización por satélite. El ciclista activa la localización y el conductor recibe la alerta en su móvil avisando de que se va a encontrar con un ciclista 150 metros antes y, luego, otra vez, a los 25 metros", explica. Haber sido seleccionado para este laboratorio le ha permitido ponerse en contacto con informáticos y programadores para hacer realidad su idea. "La idea es desarrollar esta aplicación, hacerla útil y que funcione", dice.

No se quedan atrás los otros siete prototipos: el Centro Social autogestionado "La Armería", que trata de aprovechar el complejo urbanístico de la Fábrica de Armas de Oviedo, desarrollando un espacio multidisciplinar; "Biokomer", una app que desarrolla una cesta de comida saludable a través de la inteligencia artificial, que permite no solo llevar una buena dieta sino ayudar también a las familias a lograr una compra más sencilla y saludable; y también "Happy Poo", un dispositivo para recoger los excrementos de las mascotas de forma que no hace falta tocar la bolsa ni para hacer el nudo, porque el propio dispositivo la cierra. También hubo espacio para la cerveza "Mayada", realizada con levadura de la fermentación de la sidra. "La cepa de levadura de sidra es una cepa autóctona asturiana. Es un producto asturiano al cien por cien; único, y que busca aprovechar los recursos, la economía circular, optimizar el producto y reducir residuos", explican sus autores.

Los otros tres proyectos son un sistema de monitorización "Lidar low cost", basado en un sensor tridimensional que detecta pequeños movimientos en una ladera o en un talud de carretera, que sirve para prevenir movimientos más grandes de tierra o argayos; "iCardioMonitor", para personas con diagnóstico de insuficiencia cardiaca como recurso complementario a la consulta presencial, para facilitar su seguimiento y monitorización; y "Parantar", un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia de España destinado a estudiar en la Antártida los periglaciares, procesos que suceden una vez que se retiran los glaciares, como explicaron sus impulsores.

Jesús Fernández, coordinador del Laboratorio de Experimentación, Innovación y Producción Colaborativa, señaló que la incubadora en la que han trabajado, durante 15 días, unas 60 personas, entre estudiantes, docentes, empresarios, emprendedores e investigadores, "se puso en marcha para ayudar a las personas que tienen ideas, pero no saben muy bien cómo orientarlas. Pensamos en crear un espacio de innovación abierta que funcionara también como espacio de aprendizaje cooperativo e interactivo", señaló.

Fernández aclaró que la selección de estos prototipos se realizó teniendo en cuenta "criterios de calidad y de viabilidad. La Universidad los está apoyando con este programa. Llegaron a este taller de prototipado con unas ideas, que estaban en sus cabezas, y consiguen salir después de dos semanas de intenso trabajo con un diseño hecho a escala y desarrollable porque han pasado, a su vez, por un proceso de evaluación y de validación", explica. La jornada de ayer contó con la presencia, entre otros, de la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Begoña Cueto, la directora del área de Empleabilidad y Emprendimiento, Ana Suárez y, en representación del Santander, Paz Valdés, responsable de instituciones, y Juan Manuel Ballesteros, director comercial en Asturias, que conocieron de primera mano los proyectos.