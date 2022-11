Piden incorporar la Vía de la Plata a la red básica del transporte transeuropeo

La recuperación del tren de la Vía de la Plata, y su integración en el Corredor Atlántico, es "fundamental" para las comunidades autónomas por las que discurre, entre ellas Asturias. Fue la principal conclusión de una jornada sobre "La logística en el oeste ibérico", organizada por las cámaras de comercio de esa zona de España, que se celebró ayer en Cáceres. Los participantes instaron al Gobierno de España a que incluya antes del 31 de diciembre de este año el tramo ferroviario Plasencia-Salamanca en la red básica transeuropea de transportes, para tener acceso a las principales ayudas comunitarias. No hacerlo podría provocar un retraso de treinta años en su ejecución, ya que las subvenciones podrían demorarse hasta cerca de 2050, tal y como subrayó el primer ponente, Germán Barrios, asesor de la Red Transnacional Atlántica, exconsejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León y expresidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Recuperar la Vía de la Plata sería capital para el puerto de El Musel, que tiene "capacidad para que descarguen barcos metaneros", dijo Barrios, quien resaltó la escasa inversión que se ejecuta en la actualidad en el Corredor Atlántico, a diferencia de lo que ocurre con el Mediterráneo.

Barrios subrayó que el Corredor Atlántico está "mal diseñado", porque todo el tráfico de mercancías pasa por Madrid, lo que unido a la gran cantidad de viajeros que registra el tren convierten a esa ciudad en un "nudo gordiano", que podría deshacerse recuperando la Vía de la Plata, entre Gijón y Algeciras. Una recuperación que "empezaría a hacer muy productiva toda la zona del oeste ibérico", añadió.

La inversión necesaria para construir un nuevo enlace ferroviario entre Salamanca y Plasencia se situaría en 900 millones de euros, una cantidad que Barrios comparó con los más de 7.000 millones que se han ejecutado ya en el Corredor Mediterráneo. Manifestó su rechazo a una "España hemipléjica", con el Levante con infraestructuras propias del siglo XXI y la zona atlántica, y en especial Extremadura y Castilla y León, con conexiones del siglo XIX.

Germán Barrios insistió en la necesidad de cohesión, y en que la recuperación de la Vía de la Plata no es un proyecto de región, sino "de país y europeo". Pero es el Gobierno español el que tiene que solicitar la inclusión de esa antigua ruta en la red básica de transportes. Llamó al PSOE y al PP a superar las diferencias partidistas y a ir "de la mano" para que el oeste ibérico pueda tomar "el tren del siglo XXI" y no dejar pasar la actual oportunidad de fondos europeos y "perder otro medio siglo", porque implicaría "postergar el progreso". "Esta es la oportunidad y el momento. O lo hacemos ahora o no lo haremos nunca", clamó el conferenciante.

En la jornada participaron también representantes de varias empresas y operadores logísticos, así como dirigentes políticos, de las cámaras de comercio del oeste ibérico y otros expertos de España y Portugal.