Vuelven las macrooposiciones, con 23.500 aspirantes para 509 plazas autonómicas

El Principado retomará esta próxima semana los exámenes de macrooposiciones, con cuatro procesos en los que hay más de 23.500 aspirantes para un total de 509 plazas de auxiliar educador, auxiliar de enfermería, cuerpo auxiliar de la Administración y ordenanza. Los exámenes tendrán lugar desde el miércoles hasta el sábado en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Los cuatro procesos corresponden a ofertas públicas de empleo de ejercicios precedentes, que todavía estaban pendientes de celebración. El gran número de aspirantes inscritos revela el interés creciente en acceder a un puesto de funcionario o de personal laboral autonómico en Asturias.

La primera de las pruebas, para cubrir 94 plazas de auxiliar educador, está señalada para el miércoles día 30 de noviembre. Están convocadas 4.038 personas del turno libre y 102 del turno de promoción interna. Las puertas de la entrada principal del recinto ferial gijonés se abrirán para los cuatro días, de miércoles a sábado, a las 9 de la mañana y se cerrarán a las 10, mientras que las pruebas darán comienzo a partir de las 11 de la mañana.

La segunda prueba, para 293 plazas de auxiliar de enfermería, se celebrará el jueves 1 de diciembre y se han apuntado 5.696 aspirantes al turno libre y 22 más en el turno de promoción interna.

Gran interés

El examen del tercero de los procesos, para 60 plazas del cuerpo auxiliar del Principado, ha sido fijado para el viernes 2 de diciembre. En el turno libre se han inscrito 5.989 aspirantes mientras que otros veinte corresponden al promoción de interna. El interés suscitado por esta prueba, a la que concurrirán interinos que trabajan en otras administraciones, ha llevado al Ayuntamiento de Oviedo a suspender la atención presencial en la sección municipal de Estadística, ubicada en la calle Quintana, en esa jornada, ya que gran parte de esa plantilla ha hecho uso del permiso al que tiene derecho para realizar dicho examen.

Esta tanda de macrooposiciones concluirá el sábado con la prueba que, a priori, será la más multitudinaria, ya que están convocadas 7.806 personas en el turno libre y otras 125 en el de promoción interna para 62 plazas de ordenanza. Se da la circunstancia de que este examen coincidirá con un partido liguero del Sporting frente a Las Palmas, motivo por el cual el aparcamiento del estadio El Molinón estará cerrado en esa jornada. No obstante, sí estarán habilitados los estacionamientos del palacio de deportes de La Guía y del parque Hermanos Castro. Estas cuatro pruebas están vinculadas a ofertas públicas de empleo (OPE) de años anteriores, que aún no habían sido objeto de examen. La realización de estas pruebas no tiene relación alguna con los procesos de estabilización para reducir la temporalidad en la administración autonómica, que aún no tienen una fecha de celebración establecida.