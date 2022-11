El ovetense en Bruselas que hizo de la diáspora asturiana una piña

La asociación Compromiso Asturias XXI, hoy convertida en la mayor red de profesionales asturianos en la diáspora, con 1.554 socios presentes en 54 países, salió de la cabeza del nuevo candidato del PP a la presidencia de Asturias. Según contó el propio Diego Canga Fano, la idea surgió en las Navidades de 2006 dando un tranquilo paseo por Oviedo, su ciudad natal: "En un espacio muy breve de tiempo, saludé a tres personas que, como yo, llevaban años trabajando fuera de España –él suma 30 en Bruselas– y que volvían a casa en esas fechas. Tuve la sensación de que había mucho talento asturiano desperdigado por el mundo y que sería útil buscar un modo de agruparlo para que se beneficiase Asturias". El resto de la historia es más conocida. En mayo de 2008 fundó Compromiso Asturias XXI con la misión de influir en el presente y el futuro de la región conectando (y aprovechando el talento) a tantos y tantos hijos del Principado repartidos por todo el mundo.

El proyecto fue un éxito. En estos 14 años de andadura, la asociación no ha parado de crecer tanto en número de socios como en actividad. Organiza "think thank" sobre Europa, energía, tecnologías y sostenibilidad, tiene un observatorio de la nueva emigración asturiana, publica documentos (doce hasta la fecha), como "Guía de programas y ayudas europeas para el crecimiento y el empleo", "Prepararse para los fondos europeos", "Queremos una Asturias mejor"... Y ha dado forma a un programa de mentoring para jóvenes universitarios, que es un éxito cada curso académico. En este 2022/23 participarán 65 estudiantes, que serán guiados por más de un centenar de profesionales.

Por si fuera poco, Compromiso Asturias XXI, que celebrará su encuentro anual de socios el próximo 28 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Centro Niemeyer de Avilés, acaba de dar el salto a la capital con la iniciativa "Madrid, Tierra de Compromiso". El objetivo es el mismo de siempre: conectar el talento asturiano que está fuera con la región para hacerla avanzar. LA NUEVA ESPAÑA reconoció ya en sus inicios el esfuerzo que realiza esta asociación en pro de Asturias con la entrega del premio "Asturiano del mes" en 2019, que recogió el propio Canga.

Además de fundador, Diego Canga fue el primer presidente de Compromiso Asturias XXI. Ocupó este cargo hasta 2015, cuando fue relevado por Carlos García-Mauriño. El actual máximo responsable del colectivo, el químico y empresario Eduardo Sánchez Morrondo, afirma que Canga tuvo una idea que 14 años después ha adquirido tal magnitud gracias "al trabajo altruista de muchísima gente". "Somos 1.554 socios repartidos por 54 países y, de ellos, más de 250 trabajamos de forma recurrente en la asociación, desarrollando ideas y haciendo propuestas. Y, por eso, tenemos el impacto que tenemos", destacó Sánchez Morrondo, que prefiere no hacer más valoraciones hasta que el PP nacional no haga oficial a Diego Canga como candidato. Lo que sí deja claro es que Compromiso es una iniciativa de la sociedad civil y es independiente. "Así lo ha sido siempre y así seguirá siendo. Trabajamos con todo el arco parlamentario", manifestó.

Diego Canga siempre tuvo claro que había "una riqueza en la diáspora que debía ser explotada" y eso fue lo que hizo desde aquella primera semilla, que fue la reunión "Reencuentro en la patria querida". Con Compromiso Asturias XXI, dijo el candidato del PP en una entrevista de 2012 en LA NUEVA ESPAÑA, "se trata de promover un gran pacto contra el localismo, la necesidad de invertir más en vender nuestros puntos fuertes y sacar más partido a la comunidad de asturianos que residen fuera de la región". "Tenemos muchas cosas positivas que solo conocemos los que estamos en casa y eso es un pecado, porque podríamos explotarlas con inteligencia mucho más, sacarles más partido en beneficio de Asturias", afirmó.