Nueva causa contra la "banda del Seat" por su "taller clandestino"

La nave parecía abandonada, pero resultó un taller de coches clandestino de la conocida "banda del Seat del León" en el que se desguazaban vehículos robados para posteriormente vender sus componentes en el mercado negro. "Había miles de piezas, varios chasis, herramientas, máquinas de tabaco...". Es la conclusión a la que llegó la Policía Nacional fruto de una investigación que supuso la detención de cuatro miembros de este grupo delictivo y un menor de edad cuando, en septiembre de 2018, sacaban un Seat Ibiza robado que guardaban en esa nave, ubicada junto a la estación de tren de Serín, en Gijón.

A la causa contra los cuatro presuntos integrantes de la banda por el robo de este vehículo, en la que se alcanzó un acuerdo de conformidad en el Juzgado de lo Penal de Oviedo hace unas semanas, se suma otra más en la que se les acusa de ser autores de un delito de receptación (ocultación de efectos de otro delito). Ayer se celebró en el Palacio de Justicia de Gijón una vista en la que la Fiscalía, acorde con el testimonio de cuatro agentes de la Policía Nacional, les culpa de tratar de beneficiarse de manera ilícita de la venta de las piezas de otro vehículo, un Opel Kadet, despiezado en la nave para vender su motor, el volante, el radiador… El Ministerio Fiscal, actuando como demandante, exige para cada uno de ellos dos años de prisión y una indemnización conjunta a su dueño de 5.625 euros, en concepto de su valor del mercado más los intereses correspondientes. Su dueño no aportó ninguna factura que permitiese estimar el coste de reparación que, según defendió durante su declaración, realizó él mismo.

Tras la denuncia interpuesta por el propietario del turismo, las investigaciones policiales no consiguieron dilucidar la autoría del hurto. Al parecer, la cerradura del Opel Kadet fue forzada cuando se encontraba estacionado en la calle Puerto Cerredo, en el Polígono de Pumarín de Gijón, entre el 19 y 24 de agosto de 2018. Según el testimonio de los agentes, "hacia las doce de la noche, los cuatro acusados y un menor de edad acudieron a la nave junto a una quinta persona, menor de edad, en un Ford Fiesta de su propiedad". Al parecer, los miembros de la banda estuvieron media hora en su interior y, cuando trataban de salir en ambos vehículos y se percataron de la presencia policial, trataron de esconderse; uno de ellos, "entre un montón de piezas". Preguntados los policías por la defensa sobre posibles pruebas de la presunta venta de piezas, el secretario del atestado explicó, en base a su experiencia previa, que "en un taller clandestino no se registra nada. Nunca se hacen facturas para que no se pueda tirar del hilo".

En ese sentido, los cuatro abogados de cada uno de los acusados cerraron filas en su estrategia de defensa. Todos exigieron la libre absolución de sus clientes esgrimiendo que no había "pruebas suficientes que evidencien que se beneficiaron de la venta de piezas del Opel". "El único hecho es que robaron el Seat que se iban a llevar de la nave, cosa reconocida ya en otra causa, y que estuvieron en su interior en torno a media hora. Nada más", reiteró cada uno de los letrados.

Los cuatro acusados (J.G. D.J. G.J. y J.E.) tienen antecedentes por diversos delitos. De hecho, tres de ellos se encuentran en prisión actualmente. Por el robo del Seat Ibiza, tres de ellos aceptaron en Oviedo una pena de un año de cárcel, 16 meses en caso de J.E. La banda habitualmente utilizaba los coches robados para efectuar algún hecho delictivo y, posteriormente, los vendían. Diferentes integrantes de la banda están involucrados hasta en media docena de procesos judiciales en Asturias.