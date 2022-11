Reacciones a la designación de Diego Canga como candidato del PP: El "paso valiente" de un alto funcionario que "siempre ha pensado en Asturias"

El paso de Diego Canga desde el alto funcionariado de Bruselas a la política asturiana es considerado como una decisión "valiente", que no ha sorprendido a alguno de sus mejores amigos porque "siempre ha pensado y tiene en su cabeza a Asturias". Su trayectoria, con el protagonismo que tuvo para evitar el cierre de la planta de Tenneco en Gijón y su labor de "embajador" de Asturias en Bruselas, también son destacados por representantes del ámbito político y sindical.

"Aunque soy de otro partido y voy a apoyar a Adrián Barbón, Diego Canga me parece un magnífico candidato. Le conocí en Bruselas, durante mi etapa de eurodiputado. Destaca por su calidad personal, académica y funcionarial, aunque con la política no sé cómo le irá", valoró ayer Antonio Masip. "Me sirvió de enlace con Tajani en el asunto de Tenneco en Gijón y resultó muy exitoso. Le tengo un grandísimo afecto a él y a su familia por afinidad", añadió el excalde de Oviedo.

Pascual Cabaño, promotor de la Quesería Rey Silo, destacó el gran conocimiento del sector agroalimentaria y su vasta experiencia profesional, como avales de Canga ante la nueva etapa política a que se encamina. "Me parece muy valiente que dé un paso adelante y asuma el riesgo de ir en una candidatura. Es una persona con experiencia, trabajo y un nivel muy alto en la Comisión Europea", afirmó Cabaño. "Soy amigo suyo, lo apoyo y lo valoro a pesar de que soy afiliado del PSOE. Me causa un conflicto entre la amistad y mi afiliación, pero es muy importante que gente como Diego Canga de estos pasos. Me alegro mucho por Asturias", señaló el director del Instituto del Queso, quien destacó su papel en proyectos impulsados en Asturias con financiación europea: "Si no fuera por Diego Canga, la ampliación del Musel no se hubiera podido llevar a cabo con fondos europeos. Siempre ha estado dispuesto para dar respaldo a los asturianos en Bruselas". Y subrayó que "en el sector agroalimentario su apoyo podría haber sido mucho mayor si la Administración asturiana le hubiera hecho más caso, pero lamentablemente se vio perjudicado porque ha tenido que predicar en el desierto".

Cabaño mostró su convencimiento de que "los asturianos van a tener unas opciones políticas que convenzan porque tanto el presidente Adrián Barbón como Diego Canga son personas que por encima de su ideología y opciones van a defender los intereses de Asturias y eso es muy importante".

La patronal asturiana celebró que haya "estabilidad" en los principales partidos y que el PP "haya resuelto la incógnita de su candidatura". La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) destacó de Canga "su profundo conocimiento de las instituciones europeas, especialmente en sectores como la industria y el agroalimentario, tan importantes para Asturias" y le deseó "mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera".

El sindicalista Isaac Piñera, que era el presidente del comité de empresa de Tenneco, destacó el papel de Canga para oponerse al cierre de la planta gijonesa. "Se implicó a fondo en la investigación, cuando era asesor de Tajani en la UE. Me parece un paisano competente, que pelea por las cosas de Asturias. Cuando tuvimos que ir Bruselas, estuvo pendiente de nosotros", apuntó Piñera. Una línea argumental en la que abundó César González Arias, de Comisiones Obreras Industria que en aquel momento formaba parte del comité de empresa de Tenneco. "Tuvo un comportamiento impecable, siempre sincero, honesto y nos atendió en todo lo que necesitamos. Solo nos pedía discreción. Si no es por Diego Canga no hubiéramos llegado tan lejos, fue el martillo pilón para llegar a donde un comité de una factoría de este tamaño no hubiera llegado nunca. Se partió la cara por nosotros y fue decisivo para que Tajani se volcara en nuestra causa", abundó González Arias que mantiene el contacto habitual con Canga.

El abogado Pablo Álvarez de Linera fue compañero de estudios de Diego Canga en el colegio San Ignacio de Oviedo, con el que también vivió muchos entrenos y partidos de baloncesto en el equipo colegial y , más adelante, compartió estudios de Derecho en la Facultad de Oviedo. Una amistad trabada y labrada durante toda una vida. "Es una buena persona, de fácil y buena convivencia, muy trabajador y muy familiar, siempre en compañía de su mujer, Pilar, sus hermanas, sus padres, suegros y cuñados. En la época universitaria recuerdo aquellos partidos de baloncesto que jugábamos en el patio de la fábrica de La Tila, que era de la familia de su mujer", describe el abogado ovetense que, al igual que Canga, dio sus primeros pasos profesionales en Arthur Andersen. "El en la sede de Madrid y yo en Oviedo", recuerda Pablo Álvarez de Linera.

Al abogado y amigo de adolescencia y juventud no le ha sorprendido del todo su salto de la Unión Europea a la política asturiana. "Su carrera en Europa es brillante, siempre ha vivido mucho Asturias y le ha interesado siempre Asturias, por eso promovió Compromiso Asturias XXI, de la que fui secretario porque me lo pidió él", confiesa el jurista que aporta otra de las claves que explican su nueva decisión: "Lleva tiempo tirándole la idea de regresar a Asturias. Lleva muchos años en Bruselas y le apetecía volver con tiempo todavía para trabajar y estar activo en su tierra".