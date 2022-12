Barbón valora con "respeto" la elección de Canga como candidato regional del PP

El Presidente del Principado y secretario general del PSOE asturiano (FSA), Adrián Barbón, se limitó ayer a valorar con "respeto" la elección del alto funcionario de la UE Diego Canga como candidato electoral del PP en Asturias. Barbón peleará la Presidencia del Principado con Canga en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023, pero frente a las críticas lanzadas por la vicesecretaria de Organización de la FSA, Barbón indicó: "No me corresponde opinar, más allá de expresar mi respeto a todos los adversarios electorales".

Hubo, eso sí, una referencia al sistema de elección –"Si algo me caracteriza es una actitud absolutamente respetuosa, también ante su designación por Madrid como candidato"–, pero sí expresó el deseo de que "el Partido Popular cambie su modo de hacer oposición". En ese sentido, Barbón confió en que "la llegada del nuevo candidato permita al PP hacer una labor de oposición constructiva, de diálogo, y que sea un partido dispuesto a llegar a acuerdos más allá de quedarse en el no por el no".

Contrasta su posición con la expresada por la Vicesecretaria de Organización, Gimena Llamedo, quien calificó a Canga de "burócrata europeo" alejado treinta años de la región y "acostumbrado a ver Asturias desde la lejanía".

La designación de Diego Canga como candidato del Partido Popular de Asturias aún está pendiente de la ratificación por el Comité Electoral Nacional, después de que el Comité Ejecutivo autonómico elevase la propuesta en su reunión del miércoles, dos días después de que LA NUEVA ESPAÑA revelase la identidad del cabeza de cartel de los populares.