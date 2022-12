Eduardo Pérez: "Este año será regular para el sector cárnico por la pandemia y la guerra"

"Los coletazos de la onda expansiva de la pandemia, junto con las consecuencias guerra de Ucrania, están provocando que este año sea muy complicado para el sector cárnico asturiano y el agroalimentario en general. Debería haber sido el año de la recuperación o incluso haber cerrado por encima de las cifras anteriores a la pandemia, pero todos estos problemas harán que, aunque no sea malo, sí acabe siendo regular tirando a malo", señaló ayer Eduardo Pérez Arena, nuevo presidente de la Asociación de Industrias Cárnicas (Asincar). Gerente y propietario de Embutidos Jesús Pérez Mayor, con sede en Villamayor (Piloña), sustituye a Antonio Palacio, que renunció al cargo por motivos personales y mantiene a toda la junta directiva anterior.

El principal objetivo que se ha marcado Eduardo Pérez es hacer "crecer" al colectivo en las tres áreas que lo componen: como asociación empresarial, como clúster y como centro tecnológico. Crecer "desarrollando proyectos de asociación entre empresas para innovación, desarrollo, economía circular, desarrollo productos de alta calidad, digitalización...". Pérez se propone "potenciar la implementación de todo ese saber hacer y esa innovación no solo sector cárnico sino todo sector agroalimentario transformador".

Preside un colectivo que cuenta con 89 asociados, incluidos mataderos, industria cárnica transformadora y minoristas. Suma asimismo 1.500 empleos directos y 100 millones de euros de facturación (solo el sector cárnico). Un colectivo que ya desde el primer momento de la pandemia se vio afectado de forma muy desigual. "Al principio afectó sobre todo a las empresas que tenían ingresos del sector "horeca" (hoteles, restaurantes, cafés y servicios de comidas en general). Se vieron bastante perjudicadas, pues vieron que su facturación quedaba casi a cero", resaltó el dirigente de Asincar. Por el contrario, las empresas dedicadas al comercio y la distribución "incluso aumentaron en un principio la facturación significativamente". En la actualidad, todo el sector se está viendo afectado por las consecuencias del covid-19 y el conflicto en Ucrania. No obstante, el sector cárnico ya está de nuevo a un nivel "muy cercano al de antes de la pandemia", señaló.

"No es agradable escuchar a un ministro invitar a los consumidores a que no compren el producto que fabricas", comentó Pérez en referencia a las declaraciones de Alberto Garzón instando a consumir menos carne. Indicó, no obstante, que respeta la política ministerial, aunque cree que, "en este mercado tan sumamente raro y volátil, es difícil valorar la incidencia de esas palabras, pero a un pequeño porcentaje de consumidores sí puede influirle ese tipo de opiniones", dijo.

Sobre la incidencia de la invasión de Ucrania en el sector cárnico, comentó que está afectando "a todo el mundo". En concreto, la guerra está provocando "el aumento del precio de los cereales y las materias primas, lo que a su vez incrementa el precio del ganado, y en consecuencia el de la carne". También ha aumentado notablemente el precio de los pesticidas y de los insumos del sector primario, lo que también afecta a la carne.

Asincar lleva ya varios años desarrollando proyectos con fondos europeos y tiene para los próximos meses otros varios en marcha, relacionados con la innovación, la descarbonización, la economía circular y los materiales para envasado no plástico de origen natural. Pérez subrayó que cualquier empresa, "por pequeña que sea", y cualquier grupo empresarial "pueden desarrollar a través Asincar proyectos rentables".