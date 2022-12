Tamargo sale al espacio y saluda a los nuevos astronautas

El artista gijonés Marcos Tamargo ha hecho su primera incursión en el espacio exterior. Un encargo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid le puso en la tesitura de tener que pintar a un astronauta en el espacio y eso le llevó, a su manera, a campos inexplorados.

"El espacio es un tema que nunca antes había tratado en mis pinturas. El museo me dejó distintas ayudas para ponerme en situación, como piedras y materiales que nunca había utilizado, y tengo que reconocer que me encantó. He tenido que trabajar con colores a los que no estaba acostumbrado, con degradaciones de negros y azules muy interesantes; he tenido que reflejar esos vacíos y también esas luces muy potentes...", encadena a modo de explicación.

Disfrutó del proceso de realización y también de la fase previa, es decir, del tiempo de investigación que requerían los dos cuadros que le encargaron. Uno de ellos –queda dicho– refleja el espacio; el otro es un homenaje en forma de retrato a la primera mujer negra que salió al espacio, Mae Jemison. En ambos casos son, según explican desde el Museo, trabajos basados en la técnica MoveArt de Tamargo, que consiste en poder ver dos cuadros distintos sobre el mismo lienzo; uno visible con luz natural y otro en la oscuridad.

Las obras de Tamargo forman parte de la exposición que ayer se inauguró en Madrid, bajo el título de "Astronautas", y que seguro que tendrá muchos adeptos en las fechas vacacionales. Y más en un momento en que la carrera espacial vuelve a estar de plena actualidad en España con la designación de dos nuevos astronautas: Pablo Álvarez y Sara García. Ambos compartieron inauguración con Tamargo y algún que otro diálogo sin que faltara la mención de Asturias y "lo cerquita" que cae de León, la tierra de procedencia de los dos seleccionados por la Agencia Espacial Europea.

Los dos astronautas fueron efusivos en la recomendación de la exposición, que permanecerá abierta en el museo madrileño hasta el 28 de mayo y pretende ser un acercamiento a la vida y el trabajo en el espacio, así como inspiradora para que más jóvenes, y sobre todo mujeres, se acerquen a las carreras científicas y a los estudios espaciales.

Para ello la exposición incluye unos 200 objetos entre los que destacan una réplica del "precursor de todos los trajes espaciales, diseñado por el ingeniero español Emilio Herrera, réplicas de la Estación Espacial, distintos rovers que han recorrido Marte, fotos firmadas por muchos astronautas que han pisado la Luna, y un montón de objetos más que merece la pena ver", contaban Pablo Álvarez y Sara García. "Buscar un huequín y venir hasta aquí", pedía con ánimo la joven leonesa, consciente de que serán muchos los que quieran ver una roca lunar, trajes originales de cosmonautas o material de investigación en Marte. Incluso se ha buscado un rincón para dedicárselo a Ramón y Cajal, centrado en la misión de la NASA de 1998 para el estudio del cerebro en ingravidez.