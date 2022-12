Barbón asegura que los Presupuestos prevén el mayor esfuerzo fiscal "de la historia"

El presidente Adrián Barbón explicará hoy los Presupuestos aprobados por el Consejo del Gobierno el jueves, pero el viernes quiso adelantar ya alguno de los aspectos más destacados de las cuentas, que suben en 614 millones, hasta los 5.968 millones, 355 de ellos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Para Barbón, "comienza un periodo muy importante, es el momento de la responsabilidad, y hay que explicar a los asturianos qué nos jugamos con los Presupuestos", según indicó antes de acudir a la lectura de la Constitución organizada por el Colegio de Abogados de Oviedo. Barbón aseguró que no escatimarán en explicaciones a los ciudadanos. Por ese motivo, los consejeros saldrán diariamente a la palestra para exponer qué suponen estas cuentas, departamento a departamento. Todo indica que Barbón no tendrá grandes problemas para aprobar las cuentas, ya que podría tener amarrado ya el apoyo de los dos diputados de IU y del adscrito al Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé. Pero estamos a punto de entrar en año electoral y toda dación de cuentas se antoja más que justificada.

Ante las quejas que ya se han deslizados sobre la escasez de ayudas a autónomos y empresarios, Barbón quiso resaltar que "ningún gobierno de la historia de Asturias ha hecho un esfuerzo fiscal tan importante como el que prevén estos Presupuestos". Para el Presidente, "la vía fiscal asturiana, la vía de las deducciones fiscales es la mejor garantía para que el ajuste fiscal se note ya en la próxima declaración que hagan los ciudadanos de Asturias en 2023". Las deducciones autonómicas alcanzarán los 42 millones de euros, 30 millones más que en el Presupuesto anterior.

Tras resaltar que el dato del paro –360 parados más en noviembre– es un mal dato, aunque el mejor que se ha registrado ese mes desde 2008, esto es, antes de la anterior crisis, Barbón remarcó que, "según los datos de previsión de 2022, Asturias será una de las comunidades con menos deuda en términos absolutos y también en términos porcentuales respecto a cómo cerramos el año 2021". Y añadió: "El hecho de que, pese a las dificultades, vayamos reduciendo deuda, es una buena noticia, porque garantiza nuestra viabilidad como comunidad autónoma". El Principado espera cerrar este año con una deuda viva de 4.228 millones de euros, equivalente al 16,9 por ciento del PIB regional, frente al 18,9 por ciento del ejercicio anterior.

Barbón también se refirió al clima de crispación que se ha instalado últimamente en el Congreso, pero que el presidente asturiano viene sufriendo, según dijo, desde hace tras años. "Estoy avergonzado, horrorizado, escandalizado. Me niego a participar de la política tóxica, de la política que insulta", declaró. "Se puede hacer buena política con respeto, como hago yo con el adversario, con diálogo sincero, porque el diálogo es una fortaleza y no una debilidad. Me niego a contribuir al insulto, a mí que no me busque nadie ahí, porque yo no voy a participar en ello", añadió. Para Barbón, este clima "tiene mucho que ver con la entrada de la extrema derecha en las instituciones".