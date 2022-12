El diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Armando Fernández Bartolomé, votará sí a los presupuestos autonómicos que ayer aprobó el Consejo de Gobierno porque no ve alternativas a que Asturias cuente con unas cuentas públicas que le permitan aprovechar al máximo los fondos europeos para genera un tejido productivo alternativo.

"Voy a dar mi sí porque Asturias no se puede permitir no tener presupuestos y porque todos los argumentos que he escudado en contra lo son en clave electoralista", ha subrayado el parlamentario al presentar en rueda de prensa las medidas presupuestarias y compromisos asumidos por el Gobierno con el Grupo Mixto. Para Bartolomé, estos presupuestos, que rozan los 6.000 millones de euros, no solo son realistas sino que dan un nuevo enfoque a asuntos que considera vitales.