El Estatuto de Autonomía de Asturias es "más fácil" para todos al cumplir 40 años

Daniel Álvarez y Raquel Silva son "validadores" de textos. Un palabro que sugiere algo complicado, pero que sirve para todo lo contrario, pues se utiliza para definir la tarea de ambos que es, precisamente, hacer más fácil la lectura de esos textos que validan. Daniel y Raquel han contribuido a que el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, un documento con un lenguaje administrativo complicado, en general, para la gran mayoría, sea de lectura fácil para las personas que como ellos tienen alguna discapacidad intelectual.

Porque no es lo mismo que le digan a uno en el artículo 1.º del estatuto que "Asturias se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto que es su norma institucional básica" a que se lo resuman de forma sencilla: "Asturias es una Comunidad Autónoma".

Nada que ver tampoco el artículo 2.º, de que "el territorio del Principado de Asturias es el de los municipios comprendidos dentro de los límites administrativos" con este corto y claro resumen: "El Principado de Asturias está formado por concejos. Los concejos son una forma de organización del territorio. Los concejos y los municipios son lo mismo".

Son dos ejemplos con dos de los 56 artículos que conforman el citado estatuto de autonomía, traducido ahora a lectura fácil por Daniel Álvarez y Raquel Silva. Los dos no pueden estar más que contentos y orgullosos de dicha tarea, tal y como este mismo viernes manifestaron en la presentación del nuevo documento junto a la Consejera de Presidencia, Rita Camblor, la gerente de Plena Inclusión Asturias, Casilda Sabín, y el director general José Antonio Garmón. El estatuto de autonomía asturiano, el "documento más importante" de la región –en palabras de Casilda Sabín–, ha cumplido este 2022 cuarenta años.

Un aniversario que se remata con su traducción a lectura fácil, lo que lo hace "más accesible, valorado y conocido" por los que tienen discapacidad intelectual. "Acercarles el estatuto y otras leyes aumenta su capacidad de participar activamente en la sociedad, les empodera y les confiere autonomía", señaló Camblor. "Esto nos hace una sociedad mejor. Las más avanzadas son siempre las más equitativas y las que se ocupan de las personas que lo tienen más complicado".

Por eso el apoyo de Plena Inclusión Asturias (una federación que aglutina a los colectivos que trabajan con personas con discapacidad) ha sido "fundamental", reseñó la Consejera, para sacar adelante una publicación que se suma otras anteriores de lectura fácil como la ley de Transparencia y Buen Gobierno o la de Garantías de Derechos y Prestaciones Vitales.

La gerente de Plena Inclusión agradeció el apoyo del Principado para sacar adelante el proyecto, en el que ha sido muy importante contar con la colaboración de personas con dificultades de comprensión para que todos, pese a sus diferentes niveles de discapacidad intelectual, lo encuentren útil y accesible. También destacó Casilda Sabín la ayuda de otras asociaciones e instituciones, algunas presentes en el acto con representantes, como Marisol Saavedra, del Instituto Adolfo Posada; Rosa María Fernández Pérez, magistrada delegada de Asturias en el Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial; Carmen de la Rosa, presidenta de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en la región; o Paula Fernández y Carlos Veas, de Fesopras (Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias).

Pese a todo, José Antonio Garmón admitió que quedan cosas por hacer. "El artículo 14 de la Constitución Española dice que todos somos iguales, pero en la práctica no es así, y hay muchas personas que tienen dificultades serias para relacionarse con la administración", señaló el director de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030. En este sentido, reseñó otras iniciativas que han llevado a cabo para facilitar el acceso y las gestiones de las personas con discapacidad intelectual en la administración, así como de otros grupos sociales (discapacidad física, mayores, extranjeros) para garantizarles "los mismos derechos" que cualquier otros ciudadanos.

Y nada mejor para saber el alcance de tales iniciativas que sus propios interesados, como los citados Raquel Silva y Daniel Álvarez. La primera, especializada sobre todo en hacer de lectura fácil las sentencias judiciales, destacó además la doble vertiente de su trabajo, que no solo sirve para ayudar a otras personas a desenvolverse en sociedad: "Me ha ayudado también a mí a aprender nuevo vocabulario, a ampliar mis conocimientos, y eso me encanta".