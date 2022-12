La Navidad prende en Asturias: un recorrido por el encendido de luces en la región

La Navidad ya brilla en Asturias. Oviedo, Gijón, Corvera o Villaviciosa han dado este viernes el pistoletazo de salida a las fiestas con el encendido del alumbrado navideño. Centenares de personas disfrutaron se echaron a las calles para disfrutar de un acto que cada vez atrae a más público. "Es una pasada", coincidían en todas las localidades. En Avilés, en cambio, tendrán que esperar hasta el día 9, cuando se encenderán las luces en El Parche, el árbol y el entorno del Consistorio. El resto del encendido será gradual hasta el día 16.

Navidad de órdago en Oviedo

La idea de cerrar el centro de la ciudad con un gran escenario y ofrecer toda la calle Uría, el paseo de los Álamos y el entorno de la Escandalera para la versión espectacular del encendido de luces de Navidad, otros años confinado a los arcos de Pelayo y el entorno del Campoamor, funcionó más allá de las mejores previsiones. Más de 40.000 personas (45.000 según el cálculo oficial de la Policía Local) se agolparon ayer en esas calles para poder decir que estaban allí, hacerse un selfie, subir un vídeo a sus redes sociales y acabar por emocionar al Alcalde Canteli, que saludó a la masa con un "estamos en la ciudad más grande del mundo, no envidiéis a nadie" y después tuvo casi que secarse las lágrimas delante de los medios cuando recitaba que Oviedo era su vida y se lo había dado todo. "¡No me emocionéis, coño! Pero es que si un Alcalde no se emociona viendo esto que hay ahí es que no te emocionas nunca". [Puedes seguir leyendo aquí]

La Navidad deslumbra en Gijón

Yse hizo la luz. La Navidad ya brilla en todos los rincones de la ciudad tras el tradicional encendido oficial, que acogió ayer una plaza Mayor deseosa de comprobar cómo sería la iluminación de este año. El Coro Joven de Gijón amenizó con un recital la espera a la multitud de gijoneses que aguardaban el momento cumbre de la tarde, la pulsación del botón que activó todo el dispositivo lumínico, entre le expectación de los asistentes. Varios niños acompañaron al concejal de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, Olmo Ron, para presionar el artilugio. Entre ellos, Martín García, Daniela Pérez y Carlota Muñiz, asombrados ante tanta expectación y que reflejaron su emoción por participar en uno de los instantes más representativos en el calendario local. [Puedes seguir leyendo aquí]

Corvera, los más madrugadores de la comarca avilesina

"Corvera ye Navidá". Y lo debe ser, al menos, porque es el primer concejo de la comarca avilesina que ha encendido la iluminación de la época del año en la que los más pequeños son los protagonistas. Es más, Sara Iglesias, una alumna de sexto curso del colegio de Las Vegas, fue la encargada de darle al botón que prendió la alegría, las sonrisas e iluminó el entorno del centro Tomás y Valiente, la casa presidida por estrellas amarillas y el gran árbol de 15 metros y verde que preside en la plaza Cuatro Estaciones, entre otros adornos. "Estoy muy contenta", expresó Iglesias con su sonriente rostro momentos antes de su gran momento. [Puedes seguir leyendo aquí]

Avilés, con retraso

El alumbrado navideño llegará con retraso a las calles de Avilés. Tras quedar desierta la licitación inicial, el Ayuntamiento adjudicó ayer a la empresa Germán Vizcaíno, S.L el contrato para la instalación, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y posterior desmontaje de la iluminación ornamental. Su oferta fue la única presentada entre las tres sociedades a las que se cursó invitación. El día 9, como estaba previsto, se encenderán las luces en El Parche, el árbol y el entorno del Consistorio. El resto del encendido será gradual hasta el día 16, cuando está previsto que se produzca en la mayor parte de las calles del centro de la ciudad. [Puedes seguir leyendo aquí]

Villaviciosa se apunta a la moda de los encendidos multitudinarios

Con una cuenta atrás gritada a todo pulmón por los vecinos. Así dio ayer Villaviciosa la bienvenida a la Navidad. El encendido del alumbrado superó esta edición todas las expectativas, con una plaza del Ayuntamiento abarrotada de público para ver iluminarse uno de los puntos más emblemáticos del concejo. "Nunca había venido tanta gente. Es impresionante", afirmaron numerosos asistentes al evento. [Puede seguir leyendo aquí]

La Navidad se enciende con "Emburria" en Cangas de Onís

El Parador de Cangas de Onís y la Asociación canguesa Emburria organizaron ayer una jornada navideña muy especial para los más pequeños del concejo. Un total de sesenta niños participaron en un taller de manualidades para decorar adornos navideños. [Puedes leer más aquí]

Navidad a ganchillo en Muñás de Arriba

Trece vecinas del núcleo rural valdesano construyen un árbol de más de dos metros de altura con setenta madejas de lana. [Puedes leer más aquí]