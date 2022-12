Piden que el Principado se haga cargo de la asistencia médica a los reclusos

El sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP-UGT pide que el Principado se haga cargo de la asistencia médica a los reclusos de la cárcel de Asturias, ante el déficit de médicos que sufre el centro penitenciario. En la cárcel debería haber diez médicos, pero, según el sindicato, faltan cuatro, incluido el subdirector médico. La situación es peor en el conjunto del Estado: faltan 321 de los 525 médicos de la relación de puestos de trabajo, un 61,14 por ciento.

Este sábado es el día internacional del médico y el sindicato indica que solo Navarra, País Vasco y Cataluña han asumido la asistencia a los presos, pese a que por ley debería prestarse por las comunidades desde 2005. "Los centros penitenciarios no pueden seguir asumiendo el problema institucional creado ya que repercute en la salud de los internos y en la seguridad de las prisiones. Los facultativos tienen asignadas más funciones que las asistenciales. Por ejemplo, ante una alteración regimental del orden en la prisión es precisa la intervención del médico para valorar la conveniencia de la aplicación de sujeciones mecánicas. La carencia de médicos supone un riesgo que no soluciona la telemedicina", indica ACAIP-UGT.

Un 30 por ciento de los internos tienen medicación psiquiátrica y un alto porcentaje, patologías como hepatitis, VIH, diabetes... "No se puede dejar caer el sistema. Desde ACAIP-UGT entendemos que la solución pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias comunidades autónomas. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera la falta de atención sanitaria", indica el sindicato.