«La idea de LA NUEVA ESPAÑA de reconocer a diferentes pueblos asturianos me parece fenomenal. Me encanta. Es una motivación para todos los ayuntamientos para contar lo que tenemos, nuestra potencialidad, y darlo a conocer a todos los ciudadanos. Va a servir para poner en valor los núcleos rurales, a quienes los habitan, sus actividades, además de servir también para acercar su realidad a quien la desconoce», señala la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, para referirse al premio «Pueblo del Año» que este periódico y su grupo editor Prensa Ibérica han convocado este año, en su primera edición. El plazo para presentar candidaturas se amplía hasta el día 11. Las bases están en la web www.mejorpueblo.es/asturias/, donde también se puede inscribirse.

El objetivo es dar impulso a los núcleos rurales «cuyo desarrollo, por la crisis económica y la despoblación, entre otros motivos, se ve a menudo amenazado y están necesitados de reconocimiento». Los candidatos que deseen presentarse deben tener como máximo 55.000 habitantes y pueden hacerlo en cuatro categorías: agrícola, destinada a reconocer aquel núcleo que haya incorporado mejoras sustanciales en el desarrollo de la agricultura y la ganadería; tecnológico, con la que se reconoce la implantación de nuevas tecnologías y/o los que tengan un proyecto de digitalización importante para la mejora de infraestructuras, de la sostenibilidad y la vida de sus vecinos; cultural, que distingue la apuesta por la cultura en general y la proyección en otros territorios; marítimo, al que pueden optar aquellos cuyo desarrollo principal es el sector marítimo (pesca o procesos relacionados con la actividad; transporte de mercancías o personas).

–¿Cuál es su opinión sobre el premio «Pueblo del Año»?

–Me parece una gran idea para que los municipios se vean reconocidos, cada cual en su categoría. Animo totalmente a que todos los municipios participen.

¿Hasta qué punto es importante el movimiento asociativo y vecinal para mantener vivos los pueblos?

–En los municipios pequeños e incluso los no tan pequeños, a veces, los ayuntamientos no podemos llegar a todos los sitios con todas las actividades, por eso en muchas ocasiones echamos mano de los colectivos y asociaciones vecinales por su buen hacer, porque lo hacen muy bien. Se multiplican por tres lo recursos gracias al trabajo conjunto.

–Parece que la vuelta al mundo rural se ha convertido en una especie de moda, la panacea que nos libra de todos los males...–

El medio rural puede estar muy idealizado y, de visita, es todo maravilloso. El decidir vivir en un pueblo, más allá de ser jubilado o pensionista, no es una decisión sencilla porque tiene su complejidad. El medio rural tiene sus características y sus peculiaridades. A veces huele mal, a veces hay ruidos extraños y además somos comunidad, que no es que seamos cotillas en el medio rural, sino que protegemos a la tribu. El medio rural no se conoce en 15 días de vacaciones. Quien llega de fuera a vivir al campo tiene que aprender a vivir en él, con sus mimbres.

–Hay un importante incremento de emprendedores rurales de todas las edades de diversos sectores de procedencia.

El mundo rural tiene sus cosas buenas, también tiene otras no tan buenas. Todo es cuestión de ponerlo en una balanza y valorar lo que quieres. El precio de vivir aquí es saber , por ejemplo, que tienes que disponer de transporte. Yo voy dos o tres veces a la semana a Oviedo por la mañana y a la hora de comer procuro estar en mi casa. Son esas cosas que tienes que tener claras. El empleo en el medio rural no es el convencional, a veces no tienes horarios o tienes que trabajar en varias cosas, diversificar, ser versátil, o sea, como se dijo siempre, tienes que valer para todo. En el campo hay trabajo lo que pasa que no es constante; a veces trabajar mucho una temporada y el resto tienes poco. Son picos de empleo que tienes que saber gestionar.

–Malas comunicaciones e internet defectuosa, ¿punto débil?–

En algunos municipios las comunicaciones terrestres siguen siendo complejas y se siguen reivindicando mejores carreteras. También es complicado teletrabajar. En el medio natural llueve, nieva, hay viento y todo ellos genera averías que hay que saber y poder resolver. Hoy en día, por ejemplo, a cualquier ganadería le resulta imprescindible tener una buena conexión a internet para trabajar.