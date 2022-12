Cascos crea un nuevo partido con Pedro Leal y se ofrece ya a pactar con el PP

Asturias tiene un nuevo partido político. Ayer se constituyó Suma Principado», una escisión de Foro Asturias que eligió como presidente a Pedro Leal, uno de los dos diputados que Foro tiene en la Junta y que de facto rompió con su partido en 2019. Al acto constituyente acudieron unas 45 personas, entre ellas Francisco Álvarez-Cascos, ex presidente del Principado y de Foro, que no quiso aclarar qué puesto ocupará en la lista de las elecciones autonómicas de mayo de 2023: «Yo iré donde me menda Pedro Leal». Y Pedro Leal remachó: «Todo a su tiempo. Este partido es de ideas y de programas, no de puestos».

En su primer discurso como líder del partido, Leal expresó un ofrecimiento al PP de cara a los próximos comicios autonómicos: «Ofrezco mi cargo y pongo la capacidad de integración del equipo al servicio de conformar la plataforma ganadora y el gran proyecto de cambio que Asturias necesita urgentemente». Y concretó más: «No estamos en el PP ni contra el PP; estamos con el PP y al lado del PP».