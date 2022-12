Alrededor de medio centenar de opositores a ordenanza del Principado se quedaron este sábado sin poder hacer la prueba, prevista para las once de la mañana, porque las puertas de acceso se cerraron a las diez de la mañana. Algunos opositores llegaron apenas unos minutos después, pero ya no pudieron acceder al recinto. «Es injusto», se quejaba la ovetense Isabel Álvarez. «Te quedas con una sensación de impotencia increíble. Hay gente que llevaba dos años preparándose para esta oposición. Algunas chicas venían de Llanes. Es una pena que no hayamos podido entrar en el examen. En mi caso llegué a las diez y siete minutos, 53 antes de la prueba», indicó la misma mujer.

Lo que más le duele, indicó, es que nadie salió a darles ninguna explicación. Eso sí, admiten que no tienen forma de recurrir, puesto que en la página web de la oposición se indica claramente que los aspirantes tienen que entrar en el recinto una hora antes del examen. «En la oposición de ayer (por este viernes) no cerraron hasta poco antes de la hora del examen. Una amiga me dijo que hacía mucho en el exterior del recinto, por lo que esperé en el coche», añadió la opositora. «Yo tengo trabajo ahora y no lo llevaba preparado, pero me duele por la gente que tenía puestas sus esperanzas en esta prueba», dijo. Para esta oposición estaban convocadas 7.806 personas en el turno libre y otras 125 en el de promoción interna para 62 plazas de ordenanza.