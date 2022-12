Canteli: "El PP puede hacer las cosas de otra forma, con gente normal que trabaje, como yo"

"El PP necesita una gran renovación". El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, explicó ayer que ante las "crisis permanentes" en las que el PP es "especialista" a él le "cuesta mucho" admitir que "las cosas tengan que ser así". "Yo creo", expuso, "que pueden ser de otra manera, con personas normales que trabajen por el partido de verdad, de corazón, y –voy a echarme un piropo– como yo trabajo".

Canteli se puso de ejemplo de otra forma de "sentir la política". "Unos dicen “¡las elecciones!”, y no, yo no hago nada trabajando para las elecciones. Otra cosa es que hagas algo y luego colabore para sacar un mejor resultado, pues bienvenido sea". El regidor ovetense insistió en que encabeza la lista del PP "para trabajar por Oviedo y devolver a Oviedo algo de lo que me dio". Además, insistió, "nunca pido el carné cuando voy por la calle y me cruzo a los que me piden que resuelva problemas. No sé si son socialistas, de Podemos, de extrema izquierda o derecha. Yo seguiré trabajando en la misma línea, con honradez. Soy muy trabajador, tengo un poco de sentido común y poco más, yo creo que con eso basta".

Canteli, preguntado por la incorporación de cargos de Cs como Nacho Cuesta a su lista, admitió que sería "un buen fichaje", pero reiteró que el futuro de ese partido es "una incógnita". Él espera que las dudas "terminen pronto" y asegura, además, que "la lista está ya muy perfilada".