El PSOE recalcó ayer que la propuesta de deflactación de impuestos que planteaba Ciudadanos beneficiaba, a la postre, a las clases más altas. Frente a la afirmación de los naranjas, que aseguraron que su propuesta fiscal era más favorable que la política de deducciones del Gobierno asturiano en su proyecto presupuestario, los socialistas sostienen que no es así. La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Susana Fernández, afirmó que la deflactación del IRPF que planteó se limitaba a las rentas inferiores a 35.000 euros. "Pero eso es no conocer cómo funciona el IRPF, porque esa deducción se mantiene en ese tramo también para los que ganan más", indicaron fuentes del partido. Es más, la vicesecretaria general de Organización, Gimena Llamedo, calificó la propuesta de Ciudadanos de "propuesta trampa". En concreto, las simulaciones utilizadas por el PSOE señalan que con rendimientos del trabajo de 20.000 euros, el ahorro con la propuesta de Ciudadanos sería de 63 euros. Pero cualquier persona que ganase más de 35.000 euros obtendría un descuento de 133,19 euros, incluidas rentas de 250.000 euros anuales. "De un día para otro, Ciudadanos decide recuperar la deflactación a sabiendas de que no tiene cabida, como si estuvieran buscando exfcusas para no votar a favor de las cuentas", señaló Llamedo. "Frente a propuestas trampa que benefician más a unos pocos, la vía fiscal asturiana es un traje a medida para una inmensa mayoría de los asturianos y asturianas, ya que va a beneficiar al 94% de la población", aseguró Llamedo, quien considera que "no hay motivo para que Ciudadanos, que votó a favor de presupuestos anteriores, no haga lo mismo ahora". "Da la sensación de que están más preocupados de lo que sucede en otros partidos en vez de estarlo por el interés general de Asturias", dijo.