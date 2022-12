Eliminar la moratoria de los desahucios, objetivo de los "inquiocupados" asturianos

Asturias fue la única región española en la que aumentaron los desahucios en el tercer trimestre del año. Hubo en concreto 140, lo que supone un aumento interanual del 6,9 por ciento. La mayoría de estos desahucios (116, un 7,4 por ciento más que un año antes) fueron por el impago del alquiler. Eso no impide que haya aún numerosos propietarios de viviendas de alquiler víctimas de los llamados "inquiocupas", inquilinos que no pagan el alquiler. Se trata, por lo general, de jubilados que tienen que seguir pagando impuestos a pesar de que no reciben nada por el alquiler, como mínimo durante un año y medio, y que por lo general arrastran impagados de más de 12.000 euros, mientras ellos tienen que pagar los correspondientes impuestos de las viviendas. La Plataforma de Propietarios de Viviendas de Alquiler de Asturias se han marcado como objetivo frenar, al menos, una nueva prórroga de la moratoria de desahucios, que se plantea para este mes de enero, según indica el portavoz de la plataforma, Jaime Acevedo.

Los integrantes de la plataforma, que se reúnen este lunes en Gijón, consideran llegado el momento de iniciar movilizaciones en la calle, toda vez que los grupos políticos no les han dado seguridades de solucionar el problema que sufren. Algunos, como Podemos, ni se han dignado a recibirles, según asegura Jaime Acevedo, sí los demás que integran la Junta General del Principado. También quieren reunirse con Fermín Bravo Lastra, Director General de Vivienda, algo que han solicitado ya varias veces sin éxito. Quieren preguntarle qué destino se ha dado a los 200.000 euros recibidos del Gobierno central para pagar a los propietarios "inquiocupados", y que según la Plataforma, no figuran en los Presupuestos del Principado. Y es que se quejan de que las cantidades que están recibiendo los propietarios no cubren en absoluto los gastos que en que están incurriendo, sin olvidar que buena parte de los afectados no han ingresado nada y aún tienen sus viviendas ocupadas por los inquilinos. Algunos miembros de la plataforma han recibido sus viviendas en los últimos días, completamente destrozadas, sin los muebles ni los electrodomésticos. Otros, como la avilesina Marisa Fernández, que tiene alquilado un piso en el barrio gijonés de Pumarín desde abril de 2020, y que no ha recibido un euro desde julio de ese año, y a la que la administración no acaba de dar una solución.