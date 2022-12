"La pandemia sacó lo mejor de nosotros; sobre todo, el trabajo en equipo"

Marta García Clemente (Oviedo, 1961) es, desde julio de 2020, directora del Área del Pulmón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), integrada por 27 neumólogos de plantilla y 10 médicos residentes en periodo de formación. Realizó la especialidad de Neumología en la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga. Entre 1990 y 2005 trabajó en el Hospital Álvarez-Buylla (Mieres), y entre 2005 y 2010, en el San Agustín (Avilés). Ese año se trasladó al HUCA. Casada y madre de tres hijos (dos ya médicos y otro en proyecto), es doctora en Medicina. El próximo jueves, día 15, ingresará como académica de número en la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias. Su discurso llevará por título: "Fibrosis Quística: impacto de la genética sobre la supervivencia", y será contestado por el catedrático y médico internista Víctor Asensi Álvarez. El acto se celebrará a las 20.00 horas en el Colegio de Médicos de Asturias (plaza de América 10, Oviedo).

–¿Qué significa para usted el ingreso en la Real Academia?

–Como médico y como asturiana, es un honor. Pero, a la vez, siento una gran responsabilidad, ya que a esta institución pertenecen y han pertenecido personas con una trayectoria profesional muy destacada a las que profeso gran admiración y respeto.

–¿Qué magisterios y ejemplos la han marcado desde el punto de vista profesional?

–Mis padres me enseñaron valores de honradez, dignidad, trabajo y respeto. Cuando inicié la residencia en neumología, tuve la suerte de tener como jefe al doctor Jaime Martínez, extraordinario como persona y como profesional. Era un buen médico, generoso, defensor de los suyos y con una gran elegancia personal y profesional. Allí me encontré también con adjuntos de neumología con una gran categoría profesional. Todos ellos han sido capaces de enseñarme tan bien el oficio que a día de hoy me sigue gustando muchísimo mi profesión. Tengo también un agradecimiento personal a la doctora Teresa González Budiño, con la que coincidí en mi primer trabajo como adjunto en el Hospital Vital Álvarez-Buylla, una gran profesional que me ha aportado muchísimas enseñanzas personales y profesionales.

–¿Cómo ha evolucionado la neumología desde su llegada a la especialidad?

–La neumología ha cambiado mucho. Sigue siendo una especialidad eminentemente clínica y el tabaco sigue siendo desgraciadamente nuestro mayor enemigo, pero ha habido muchos cambios. Los fármacos han evolucionado mucho, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas.

–¿Algunos ejemplos?

–Han progresado de forma importante y exponencial los procedimientos broncoscópicos, de forma que algunas técnicas, como la criobiopsia y la ecobroncoscopia, han permitido disminuir la necesidad de intervenciones quirúrgicas diagnósticas. De forma reciente se ha iniciado en nuestro servicio la técnica de "crioebus", que va a suponer un avance muy importante en el manejo y tratamiento del cáncer de pulmón. Asimismo, los procedimientos pleurales han avanzado mucho...

–¿En qué línea?

–En la mayor parte de los casos, el manejo de la patología pleural se realiza de forma ambulatoria, sin necesidad de hospitalizar al paciente. El área de ventilación mecánica no invasiva está en continua evolución. También es de destacar la atención a los enfermos neuromusculares en colaboración con neurología, rehabilitación y fisioterapia.

–¿La especialidad ha ganado prestigio entre las nuevas promociones de médicos?

–Yo creo que sí. A las nuevas generaciones de médicos, en general, les gusta mucho el intervencionismo, y la neumología en los últimos años ha progresado mucho, tanto en los procedimientos broncoscópicos, como en la atención a la pleura y la ventilación mecánica no invasiva. Por otra parte, el covid-19 ha dado una importante visibilidad a la especialidad, y la creación de unidades de cuidados respiratorios intermedios también ha dado prestigio a la neumología.

–¿En que tipo de tratamientos está ganando terreno la neumología intervencionista?

–La neumología intervencionista abarca tanto procedimientos broncoscópicos como procedimientos pleurales. Ya mencioné los avances en broncoscopia y cómo el crioebus puede suponer un cambio en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón. La ecografía pleural y los procedimientos pleurales permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuyen de forma importante los ingresos hospitalarios.

–¿En qué tipo de patologías han progresado más las terapias?

–Yo he escogido como tema para el discurso de entrada en la Real Academia los avances en la fibrosis quística. Es una enfermedad muy grave que ha experimentado un giro radical con los nuevos tratamientos. Como médico implicado directamente en la atención a estos pacientes, estoy muy contenta. No es fácil el manejo de pacientes jóvenes con una enfermedad devastadora que los aboca a la necesidad de un trasplante pulmonar. Los fármacos para las enfermedades obstructivas pulmonares y para las enfermedades fibrosantes pulmonares también han mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes.

–¿Y en cuáles se esperan avances a corto y medio plazo?

–A corto plazo se está realizando mucha investigación en asma y en fibrosis pulmonar idiopática y enfermedades fibrosantes pulmonares. A medio plazo, se está realizando mucha investigación sobre la terapia génica en enfermedades como la fibrosis quística, lo que puede suponer un futuro esperanzador.

–Usted fue de los primeros médicos de su servicio en atender a los enfermos de covid-19. ¿Qué recuerdo le ha quedado de aquellos momentos?

–Tengo buen recuerdo. Fue un momento en el que supimos sacar lo mejor de nosotros mismos. Destacaría el trabajo en equipo con otras especialidades: medicina interna, medicina intensiva, anestesia... Fue un trabajo conjunto de todos con una buena coordinación.

–¿Qué huella ha dejado la pandemia en los sanitarios?

–Pienso que debemos pasar página de todo lo que nos ha supuesto la pandemia y tratar de concentrar nuestras fuerzas en lo que viene ahora. Estamos en momentos complicados, con muchos pacientes en listas de espera que exigen organización por nuestra parte para poder sacar adelante este trabajo acumulado. Tengo que agradecer a mis compañeros el gran esfuerzo que están realizando para tratar de normalizar nuestra situación profesional.

–¿Cómo se está tratando ahora el covid? ¿Por qué los médicos apenas emplean el paxlovid a pesar de tenerlo disponible?

–En el momento actual hay pocos pacientes de covid y mantenemos el protocolo de tratamiento actualizado. La mayor preocupación la generan los pacientes inmunodeprimidos, que son los que siguen dándonos algunos problemas. Pero, en general, creo que la situación está más controlada. Con respecto a algunos fármacos, si bien no hay duda de su efectividad, sus interacciones farmacológicas nos han alejado de su prescripción rutinaria, de forma que los hemos utilizado en aquellos casos en que los consideramos estrictamente necesarios.

–¿Le parece satisfactoria la trayectoria del Instituto Nacional de Silicosis en los últimos años?

–El Instituto de Silicosis es una entidad que no depende del Área de Gestión del Pulmón. Por lo tanto, no puedo opinar al respecto. Sí es verdad que siempre consideré que la parte médica del Instituto Nacional de Silicosis que se corresponde con la neumología ocupacional debería de estar incorporada al Área del Pulmón, ya que pienso que podría enriquecernos a todos desde el punto de vista profesional, pero se ha tomado otra decisión que yo respeto.

–¿Es usted de las que considera que el buen médico ha de tener una cierta faceta investigadora?

–No tengo ninguna duda de que el buen médico debe tratar de conjugar la faceta clínica con la faceta investigadora, y así lo he hecho a lo largo de toda mi vida profesional. En nuestro servicio se están realizando varios proyectos de investigación y la enfermedad covid-19 también nos ha abierto puertas en este sentido. Ahora bien, creo que la actividad clínica es una parte esencial de la neumología que hay que respetar mucho y poner en valor.