Suspenden un juicio en Oviedo al olvidarse de llevar desde prisión al reo acusado

El juicio contra el mierense que fue sorprendido circulando a 140 por un tramo limitado a 50 km/h, grabándose con el móvil y adelantando en línea continua, sin olvidar que tenía el carné retirado desde tiempo atrás, no ha podido celebrarse este miércoles en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, después de que no se solicitase su traslado desde la prisión de Asturias, en la que ingresó hace unos días por otros asuntos. El ingreso en la prisión le había sido comunicado al Juzgado, y de hecho figuraba en los autos, pero no se solicitó el traslado del encarcelado al Juzgado para comparecer en el juicio, un hecho que no es raro en los Juzgados de lo penal de Oviedo, ya que se ha producido en algunas ocasiones en el pasado.

La defensa del acusado, a cargo de la letrada Susana Cortina Fernández, pedirá en principio la libre absolución, independientemente de que pueda llegar a un acuerdo con el ministerio fiscal. La suspensión del juicio causó la lógica desazón entre los testigos del caso, ya que tuvieron que desplazarse al Juzgado en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada. El juicio será nuevamente señalado en próximas fechas, dependiendo de las disponibilidades de este órgano judicial.