Piden una "apuesta real" por la alta velocidad entre Lena y Gijón: "Que soliciten el dinero ya"

"No está nada claro". Expertos y sectores que llevan tiempo demandando que se implemente un proyecto para que la alta velocidad ferroviaria llegue desde la Variante, en Lena, hasta Gijón y conecte con el puerto de El Musel no ven más cerca que esto ocurra después de que el pasado lunes el Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea (UE) aprobase su Orientación general sobre la revisión del Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte, que sí dibuja la conexión hasta el puerto gijonés en el mapa de la red de tren mejorada que debería estar lista en 2030. Sin embargo, "en esa reunión no se ha decidido nada", insisten en afirmar los expertos, que, con notables dosis de escepticismo, apuntan que el hecho diferencial y clave será cuando se solicite financiación europea concreta para un proyecto concreto de mejora de la red ferroviaria entre Lena y Gijón.

"No hay nada claro. Hablamos de una reunión donde parece que la Ministra (Raquel Sánchez) se dedicó a extender el corredor mediterráneo hasta China en lugar de defender lo de casa", señala Vicente Luque, ingeniero y presidente de la Plataforma Tecnológica Túneles Pajares (PTTP). Se refiere así al hecho de que la ministra Sánchez no mencionase para nada el proyecto de extender la alta velocidad al tramo Lena-Gijón tras la reunión, centrándose en cuestiones ajenas a las que demandan Asturias, Galicia o Castilla y León para el corredor del Noroeste.

Antes del encuentro entre los ministros de los estados miembro, se produjeron en semanas anteriores encuentros entre funcionarios y representantes permanentes de la UE, que fueron los que definieron el mapa orientativo que incluye de cara a 2030 la mejorar para la alta velocidad entre Lena y Gijón. "Realmente, en el consejo de ministros no se ha decidido nada, todo venía hecho de antemano", recalca Luque, para quien lo importante será el momento en el que se solicite financiación europea para un proyecto concreto. Y este tren, advierte, se está dejando pasar.

"Por mucho que andemos discutiendo si se pinta una línea en un mapa o no, ¿hay proyecto o no? Pueden poner en el mapa rayas más gruesas, menos gruesas, o más o menos rojas, pero que pidan el dinero ya a Europa, que está abierta la convocatoria", afirma el presidente de PTTP. De este modo, Luque tiene marcado en el calendario el 18 de enero, cuando acaba la segunda convocatoria de Conectar Europa, con 5.130 millones de euros en juego. Entonces, se descartará definitivamente o no si la línea ferroviaria entre Lena y Gijón aspira a llevarse dinero del programa "Hay tres grandes convocatorias: 2021, 2022 y 2023, con vistas a ejecutar hasta en 2027. No se pidió nada en 2021, está por ver que no se pide nada en 2022, pues no sabemos nada. ¿Lo van a dejar todo para 2023?", razona Luque, cuyo colectivo es partidario de establecer un tercer hilo ferroviario como solución viable y económica para establecer el ancho de alta velocidad entre Lena y El Musel. Los empresarios son otro colectivo que urgen esta actuación para incentivar el tráfico de mercancías por las vías hasta el puerto de El Musel, así como la inclusión de la ZALIA en este plan, que, en su caso, no aparece si quiera en el documento salido de la reunión de ministros europeos.

Fuentes implicadas en esta batalla a favor de mejorar la línea ferroviaria con el gran puerto asturiano creen que "el Gobierno de Asturias apenas ha hecho nada, pese a que se les avisó de que estaba incompleto el Corredor Atlántico, de que faltaba, por ejemplo, la ZALIA; les ha pillado el toro y eso que estaban más que advertidos".

En definitiva, recuerdan esas fuentes, "solo hay previsto por ahora para el Atlántico Noroeste lo concedido para acabar la variante de Pajares; pero es una pena que no rematemos una gran obra como esa con una serie de acciones muy importantes para que esa obra dé beneficio y resultado: unas buenas conexiones con la ZALIA y el puerto, que además no requieren tanto dinero". Todo ello en un contexto de "enormes presiones desde el Mediterráneo y el País Vasco que recibe este Gobierno central", y que lo acercan a postulados lejanos de las aspiraciones del Noroeste.