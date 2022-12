"La sidra escanciada no debe costar igual que la que no lo está", advierte el gremio

Aplicar un precio mayor a la botella de sidra escanciada por un profesional es "de justicia" y algo que se debe ver "normal". Así se pronuncia Saúl Moro, presidente de la Asociación Asturiana de Escanciadores, quien muestra su reconocimiento a Loreto García, la hostelera de Pola de Siero que ha decidido cobrar 50 céntimos más (a 3,5 en total) la sidra escanciada respecto a la que se pone sin servir de la forma tradicional. "Loreto es además escanciadora profesional y en su establecimiento les gusta tratar bien la sidra", reseña el presidente del gremio, que lamenta la polémica y críticas que ha recibido la sierense por parte de algunos ante un gesto que, según Moro, no hace otra cosa que "reconocer y revalorizar" la figura del escanciador, que es la que marca la diferencia entre la sidra asturiana y las del resto del mundo: "El escanciado es nuestro diferencial y debemos cuidarlo y apreciarlo".

La decisión de García ha sido recibida de forma desigual por el sector sidrero y la mayoría de hosteleros consultados por LA NUEVA ESPAÑA descarta cobrar más. Moro advierte de que la decisión de Loreto García no es nueva, en el sentido de que muchas sidrerías cobran ya a 3,5 euros la botella escanciada. Él mismo en su negocio no cobra la que va incluida en el menú del día y no se escancia (entrega un mecanismo automático), pero sí la que echa un profesional. "Loreto solo ha actualizado los precios, pues antes cobraba a 3,2 la botella. En lo que sí se ha marcado es en cobrar menos si no escancia. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que no se puede cobrar lo mismo", insiste. Advierte, además, que poco a poco se verá la subida a 3,5 euros (4 la que tiene denominación) generalizada: "Todo sube. No queda otra".

El presidente del gremio avanza, además, que este próximo año se logrará que la figura del escanciador se reconozca en el convenio de la hostelería –firmado la pasada semana tras años parado– y este "cobre más que un simple camarero, que también ha visto mejorada su situación. A la vuelta de unos meses veremos por fin revalorizado al escanciador".