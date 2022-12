IU busca aliados electorales con la "Convocatoria por Asturias"

IU pone en marcha la iniciativa "Convocatoria por Asturias" para buscar y promover alianzas con otros partidos, y organizaciones sindicales y sociales que aumenten la base de cara a las próximas elecciones de mayo. El coordinador general de la coalición en Asturias, Ovidio Zapico, anuncio que la reunión del próximo día 17 en Piedras Blancas (Castrillón) , persigue aglutinar a las organizaciones políticas y sociales a la izquierda del PSOE, como ya hizo en sendos encuentros en Luarca y Llanes. Ovidio Zapico justificó la conveniencia de esta iniciativa ante la, a su juicio, "legislatura fallida" que no ha sabido impulsar un "cambio de época", toda vez que el Gobierno de Barbón "ha sido continuista, sin abordar cambios estructurales" y que se ha dejado "querer y abrazar mucho" por los sectores conservadores en los ámbitos político, institucional y social.

"Es el momento de construir una alternativa que supere los perímetros clásicos de la izquierda: una convocatoria lanzada desde la izquierda, pero que no es sólo para la izquierda; pretende ser más amplia", ha planteado Zapico, que mostró su decepción con el Ejecutivo regional al que, sin embargo, la coalición ha apoyado en los asuntos esenciales, como la aprobación de todos los Presupuestos de la legislatura. En los últimos cuatro años, según Zapico, "se han quebrado las expectativas de un Gobierno transformador, al tiempo que se producía un acercamiento a sectores empresariales que no dejan de ser más que lobbies de presión en el Parlamento de Asturias".

La secretaria de coordinación territorial de IU, María Miranda, justificó la iniciativa asegurando que hay "un millón de razones", en alusión a la posible pérdida de esa cifra simbólica en la demografía asturiana. La convocatoria cierra "un largo camino" que comenzó hace ya más de un año con "Convocatoria por Occidente", al que le siguió una "Convocatoria por Occidente".

El formato del acto incluirá la intervención de "referentes" del sindicalismo asturiano y también han confirmado su participación Más País, Equo, Izquierda Asturiana, el Partido Comunista. Podemos aún no ha confirmado su presencia. Zapico matizó que "Convocatoria por Asturias es algo mucho más amplio que ir o no con Podemos". Para el diputado autonómico, "sería un error plantearlo en esos términos, en términos de bipartidismo. Durante muchísimos años hemos estado huyendo y combatiendo el bipartidismo clásico, siempre hemos roto ese bipartidismo clásico, prácticamente ya desde los inicios de la democracia, y también en Asturias, entre el PSOE y el PP. Por lo tanto, sería un error replicar eso mismo en los esquemas de la izquierda, que lo que hay a la izquierda del Partido Socialista se convierta en un nuevo bipartidismo". Para el coordinador general de IU, el proceso tiene que ser mucho más amplio y "no puede ser bilateral, sino multilateral, participativo y hay que contar también con las minorías".