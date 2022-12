En marcha el cierre de filas del PP asturiano, de cara al ciclo electoral de las autonómicas y municipales

El comité ejecutivo regional del Partido Popular de Asturias ha dado esta mañana el pistoletazo de salida al cierre de filas interno de cara al ciclo electoral de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, con la incorporación de nuevos miembros con los que completa su organigrama para afrontar los intensos meses que se avecinan. La cúpula regional del PP ha aprobado por unanimidad los nuevos nombramientos antes del primer discurso del candidato autonómico, Diego Canga, en el seno de la organización popular. "El PP busca ajustar su estructura a las necesidades de los ciudadanos, para ofrecer una mejor respuesta a los problemas y preocupaciones de la ciudadanía en un escenario de grave crisis económica y social. Y por ello, en los nuevos nombramientos hemos priorizado perfiles con experiencia de gestión y de dirigentes que conocen perfectamente los desafíos que hay que afrontar a corto plazo en Asturias”, argumentó Álvaro Queipo, el secretario general del PP asturiano.

Las designaciones aprobadas por la dirección autonómica del PP son las siguientes: Pilar Fernández Pardo será vicesecretaria general institucional, con Jesús Suárez como secretario institucional; Luis Venta Cueli, será vicesecretario general de Medio Rural. En este área, el Comité Ejecutivo Autonómico también ha aprobado el nombramiento de Montserrat Fernández, portavoz del PP de Tineo, como secretaria de Medio Rural, y el Teniente de Alcalde de Amieva, Carlos Salazar como Secretario de Agricultura y Ganadería. Jose Luis Fontaniella se reincorpora a la vicesecretaria general sectorial, y completará su equipo Javier Quesada en la secretaría de Revolución Digital; Sergio Álvarez, ex concejal de Llanera, como secretario de Vivienda; la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, como secretaria de Municipios en Transición, y Alberto Morán como secretario de Autónomos.

En la Vicesecretaria de Acción Política, dirigida por Silverio Argüelles, se incorporan la ex diputada de Ciudadanos, Diana Sánchez, para la creación de una comisión de estudio sobre el Reto Demográfico. Manolo Fernández, ex consejero en el Gobierno de Sergio Marqués, recupera su cargo como presidente de la comisión de Medio Rural. También se ha aprobado la creación de la vicesecretaría de Reto Demográfico que dirigirá el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández ‘Chami’ y a la que se incorpora el ex alcalde de Cabrales, Francisco González, como secretario de Reto Demográfico.

La portavoz del PP de Gijón, Ángela Pumariega, entra como secretaria de Igualdad, y el ex alcalde de Coaña, Salvador Méndez, lo hace como vocal del Comité Autonómico. Asimismo se han incorporado a la secretaría de Fondos Europeos el joven abogado Álvaro Ferro; el también ex consejero con Sergio Marqués, Juan José Tielve, como secretario de Transportes y Movilidad y Nuria Niño, portavoz del PP en Llanera en la Secretaría de Atención al Ciudadano. Por su parte, Maria Antonia García, portavoz del PP en Langreo, será la Defensora del Afiliado; y Óscar Cuetos, se incorpora al organigrama autonómico como secretario de Participación.

El Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Asturias también ha aprobado el nombramiento de José Manuel Menéndez, concejal del PP de Cangas del Narcea, como Coordinador de la Comarca del Suroccidente.