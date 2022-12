El "método Canga" ya ilusiona al PP regional: "No vengo a hacer discursos bonitos, vengo a cambiar Asturias de verdad"

Diego Canga, el candidato del PP a la presidencia del Principado, ha esbozado esta mañana las líneas básicas de su “método” para ganar las elecciones autonómicas del 28 de mayo: “No vengo a hacer discursos bonitos, vengo a cambiar Asturias de verdad”, ha proclamado Cangas ante el comité ejecutivo regional, reunido en el palacio de Congresos de Oviedo, al que ha pedido “un programa de abajo a arriba, cercanía, escucha ciudadana y poner el foco en lo esencial”. Son las primeras ideas que ha trasladado el alto funcionario de la Unión Europea en su “bautismo político” ante la cúpula regional del partido, que ha respondido con un gran aplauso a la pretensión del candidato de hacer “un programa muy distinto al del PSOE, con menos apostaremos e impulsaremos y más chicha”.

La declaración de intenciones de Canga ante el comité ejecutivo del PP asturiano ha sido ágil y corta. En poco más de diez minutos ha revelado el libro de estilo para los meses preelectorales que se avecinan. “Quiero hacer las cosas distintas a como se han hecho hasta ahora, por eso he nombrado a una directora de Participación Ciudadana, Mari Fe Gómez, para que los ciudadanos le hagan llegar sus propuestas para mejorar Asturias. Y cuando la gente escribe, nosotros contestamos, a diferencia del PSOE. Contestaremos en 15 días”, afirmó Canga, que cifró su primer objetivo en la cercanía. “Haremos una escucha ciudadana sincera, vamos a recorrer los 78 concejos, queremos escuchar lo que quieren los vecinos”, anunció Canga, que lanzó un ofrecimiento puertas afuera del partido, “a los profesionales, catedráticos, jueces, para que nos ayuden a hacer una Asturias mejor, junto a la organización del PP porque aquí hay gente de enorme talento”.

El nuevo candidato quiere impregnar el programa del PP asturiano de un sentido pragmático. “No quiero que sea un árbol de navidad, con 47 o 58 prioridades. Quiero un programa más corto., debemos poner el foco en lo esencial. Vamos a prometer menos, pero lo que prometemos, lo cumplimos. No va a ser un programa bla, bla, bla, como el del PSOE”, anunció Canga, que ya ha repasado el programa con el que Adrián Barbón ganó las autonómicas de 2019. “Tenía 400 medidas, han aplicado unas poquitas, la gran mayoría han sido ignoradas. Le echarán la culpa a Rajoy o a la guerra de Ucrania. Nosotros vamos a ser completamente a diferentes al PSOE de hace cuatro años”, ha proclamado Canga, que puso un ejemplo de cómo mejorar el programa electoral. “Asturias es una región industrial y el precio de la energía es fundamental para nuestra competitividad. El programa socialista decía que pediremos que se apruebe un estatuto para las empresas electrointensivas. No que sea útil y bueno, solo que se apruebe. Yo no quiero eso. Quiero un programa electoral de arriba abajo, en el que seamos concretos”.

El programa electoral, a juicio de Canga, deberá tener “una parte común para toda Asturias y luego otras específicas para Gijón, Oviedo, Avilés, Oriente y Occidente”. Y reiteró la que quiere que sea una de sus pautas: “Yo no vengo a hacer discursos bonitos, vengo a cambiar Asturias de verdad. Voy a ser muy pesado con lo que prometemos. Lo que prometemos, lo cumplimos en el plazo prometido, a diferencia del PSOE”, comprometió Canga, que puso ejemplos de cómo esa cercanía y transparencia deben entrar en las instituciones asturianas, en el fondo y también en las formas: “Me interesa muchísimo la participación ciudadana en el proceso legislativo. Antes de legislar, debemos asegurarnos de que lo que legislamos sea bueno para las pymes y lo mismo con las zonas rurales, todo debe ser adaptable a las zonas rurales. Lo hacemos en la Unión Europea y aquí también”, planteó Canga. El alto funcionario se mostró partidario de “abrir más al público las instituciones. La Casa Blanca se puede visitar todo el año, como el parlamento británico o la Casa Rosada. Me gustaría ver si aquí podemos abrir la Junta General mucho más a los ciudadanos y no como ahora, a cuentagotas”, sugirió. Y en el caso de que sea presidente regional, mostró su disposición “a que le gente vea mi despacho, o a tomar un café con el Presidente, no quiero ser un presidente encerrado en el despacho. Invito yo al café. Busco un gobierno de proximidad, un giro de 180 grados”. Llegado a este punto recordó lo que disfrutó, hace años, cuando tuvo ocasión de hacerse "un selfi junto a Antonio Tajani", en el despacho de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la Casa Rosada de Buenos Aires.

Las valoraciones que siguieron al aplauso de los dirigentes populares, entre los que había varios alcaldes populares, fueron de lo más positivas. “Rompe esquemas”, afirmó la alcaldesa de Coaña, Rosana González. “Esto es otra cosa, hay que subir el nivel en Asturias”, celebró el teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias. “Tiene un discurso muy de Europa, centrado en la gestión”, comentó el portavoz adjunto en la Junta General y presidente de la Junta local de Gijón, Pablo González. El estreno de Canga, presentado por el secretario general del PP regional, Álvaro Queipo, también contó con la presencia de la portavoz parlamentaria y expresidente regional del partido, Teresa Mallada, y de veteranos en la organización como Isidro Fernández Rozada; el expresidente de la Junta, Antonio Landeta; el exalcalde de Llanera, Avelino Sánchez y el exsecretario general, Fernando Goñi.

Diego Canga aprovechó el estreno para saludar a los que serán sus compañeros en los intensos meses de precampaña electoral que se avecinan, empezando por diputados regionales como Pablo Álvarez Pire, Reyes Fernández Hurlé, Javier Brea o Beatriz Polledo, o el exdiputado regional y coordinador del partido, José Agustín Cuervas-Mons, entre otros.