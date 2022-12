"La Universidad de Oviedo y la UNED tienen nivel y saben abordar los nuevos retos"

Mercedes Siles Molina (Jaén, 1996), directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y catedrática de Álgebra por la Universidad de Málaga, fue la encargada de la lección inaugural de la UNED.

–En la lección inaugural abordó "Los retos de calidad para una nueva época". ¿Cuáles son?

–Son tiempos nuevos. La pandemia ha traído la no presencialidad, la tecnología, la preocupación por la sostenibilidad… Hay que hacer una reflexión de cómo estamos evaluando las carreras, los títulos y la investigación. En los estudios universitarios ahora todo está acreditado institucionalmente en comparación con hace 30 años. Hay más transparencia y está más regularizado.

–¿Están preparadas la Universidad de Oviedo y la UNED Asturias para dar ese paso?

–Tienen muy buen nivel. La Universidad de Oviedo y la UNED son universidades que aceptan los retos y se adaptan a las nuevas circunstancias. Hay un apoyo muy fuerte desde el Principado y su inversión es fundamental para evolucionar. Es un esfuerzo reconocido y loable que es trasladable a otros lugares. Además, la UNED tiene detrás una universidad en todo el territorio implantada con enseñanzas no presenciales e híbridas con un distintivo de calidad.

–¿Son tiempos propicios para apostar por propuestas a distancia como el del campus de la UNED en Asturias?

–Es una oportunidad para las dos. También para la Universidad de Oviedo. Cada una tiene su espacio. La esencia de la Universidad de Oviedo es la presencialidad y la de la UNED la no presencialidad. En la segunda hay personas que quizás no pueden asistir a clase por cualquier motivo de manera continuada y tiene su propio modelo. También la primera hizo un esfuerzo muy grande en pandemia para adaptarse a lo no presencial y tiene la oportunidad de aprovecharse de ello. Cada una tiene que aprovechar lo que han traído los nuevos tiempos. Son concepciones distintas porque hay enseñanzas que no pueden ser no presenciales, como Medicina. Debe ser aplicable donde tiene que poder serlo. Las enseñanzas híbridas están reguladas y tienen que encajar en esa regulación.

–¿Hay algún nuevo estudio universitario cerca de aprobarse en Asturias?

–No conozco los títulos enviados. Desde que nos llega no tardamos más de seis meses en dar respuesta en forma de informe, que publicamos. Damos una respuesta muy rápida.

–Desde la Aneca también evalúan el nivel del profesorado. ¿Podría hacer un análisis del nivel docente universitario en Asturias? ¿Y de los proyectos de investigación?

–Hay datos sobre ello publicados. Asturias tiene buen nivel en docencia universitaria e investigación. Pueden sentirse orgullosos. En lo que se refiere a la segunda, sobre todo en áreas como Ingeniería, Química, Biotecnología… Aunque siempre hay margen de mejora, naturalmente.

–Cada vez son más las facultades que hablan de replicar la formación dual en el ámbito universitario, entre ellas la Universidad de Oviedo.

–Las titulaciones de convención dual son una apuesta muy importante. En Asturias hay empresas muy interesantes y conviene que la Universidad se acerque a ellas. Eso sí, hay que cumplir unos requisitos y firmar un convenio con la empresa para que esté bien regulado.