La ayuda a Arcelor quedará desbloqueada a principios de año, anuncia Canga en Gijón

En su primer acto público como candidato del PP a la presidencia del Principado, que se celebró anoche en la Universidad Laboral de Gijón, Diego Canga anunció el desbloqueo en la UE de la autorización de las ayudas de Estado a ArcelorMittal, claves para garantizar el futuro de la mayor industria de Asturias.

"Como el presidente Barbón no hace bien su trabajo, voy a hacerlo yo en su lugar. Tengo que darles un anuncio sobre ArcelorMittal. El presidente del Gobierno vino a hacerse una foto en ArcelorMittal en mayo de 2021. Estamos en diciembre de 2022 y todavía no sabemos cuándo se va a aprobar la ayuda estatal. Yo ya lo sé, ya hice yo los deberes en Bruselas antes de venir aquí; como no lo hace Barbón, lo haré yo", espetó a su contrincante el candidato popular antes de anunciar que a principios de 2023 la UE "aprobará la ayuda de Estado en favor de ArcelorMittal".

Canga intervino durante 45 minutos ante un auditorio en el que además de dirigentes y exdirigentes del PP y afiliados, también le escucharon en las primeras filas empresarios y miembros de la sociedad civil como Ángel Lorenzo, Pedro Ferrer, Jesús Kocina, Francisco Moa, Arturo Merediz, Eloy Calvo y Andrés Monreal, entre otros.

Canga comenzó explicando por qué eligió Gijón para su puesta de largo: porque su padre era gijonés, fue la ciudad en la que tuvo su primer trabajo vendiendo comida en la Feria de Muestras, porque apoyó la ampliación de El Musel trayendo a Antonio Tajani en 2009. Ello pese a las críticas que recibió del PP local, que le reprochó el balón de oxígeno que estaba dando a Areces, pero "la ampliación es buena para Gijón, Asturias, España y Europa", señaló para añadir que "el interés general prima sobre el particular. No me gusta el localismo. Ha hecho y hace mucho daño a Asturias. Si soy elegido presidente, combatiré el localismo y velaré por el interés general de Asturias. Pondré a menudo las luces largas y no estaré permanentemente con las luces cortas".

El candidato popular indicó que también eligió Gijón por haber salvado a la fábrica Tenneco del cierre. En este último punto, Canga endosó al gobierno del Principado la debacle posterior de la factoría, que ahora está en liquidación: "Nos pidió que nos retiráramos, pues iban a ocuparse ellos".

Relanzar la economía es uno de los objetivos que se marca. En ese sentido indicó que "me gustaría revitalizar a 3.000 empresas asturianas en los primeros 100 días desde mi llegada al Gobierno. Pero esa cifra va a depender de los recursos que nos encontremos si llegamos al gobierno. Eso es cambiar el rumbo de Asturias", agregando que las convocatorias de ayudas se harán para facilitar la vida a las pymes y no para la comodidad de la administración al tramitarlas.

Otro de los puntos que tocó fue el de las listas de espera en la sanidad pública, señalando que si gobierna también será prioritaria la adopción de medidas para reducirlas "cueste lo que cueste".

Además, avanza que "no pienso sustituir amiguetes del PSOE por amiguetes del PP" sino escoger a los mejores gestores para las consejerías, además de reducir el número de asesores políticos en la administración, incrementando el número de científicos

La sala de pinturas de la Universidad Laboral, donde se celebró el acto, se quedó pequeña para albergar a las alrededor de 200 personas que acudieron a escuchar al alto funcionario de la UE, parte de ellas de pie.

Entre quienes acudieron, la expresidenta del PP de Gijón y ahora también integrante de la dirección regional, Pilar Fernández Pardo, quien señaló que "vuelvo a la política con un deseo libre y el compromiso de colaborar en el proyecto que presenta Diego Canga para Asturias, que viene cargado de ilusión, capacidad, experiencia de gestión y conocimiento de todos los resortes que Asturias necesita para hacer que el PP ponga a Asturias donde se merece". El actual líder del PP gijonés, Pablo González, puso su junta local a disposición del candidato.