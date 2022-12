El camino de la reunificación en torno al candidato: "Más tractores y menos remolques"

Diego Canga, el candidato del PP a la presidencia del Principado, dibujó ayer las líneas básicas de su "método" para "cambiar el rumbo de Asturias". Una declaración de intenciones expresada de manera ágil y en formato breve, poco más de 10 minutos, para un partido dispuesto a cerrar filas y, sobre todo, las cuitas pendientes con una reunificación que se plasma en los nombramientos aprobados ayer por el comité ejecutivo regional del PP asturiano.

"No vengo a hacer discursos bonitos, vengo a cambiar Asturias de verdad", proclamó Canga en su "bautizo político", que tuvo como escenario las salas 11 y 12 del Palacio de Congresos de Oviedo. Anunció que quiere "un programa de abajo a arriba, cercanía, escucha ciudadana y poner el foco en lo esencial", una oferta electoral, subrayó, "muy distinta a la del PSOE, con menos apostaremos e impulsaremos y más chicha".

El candidato ofreció algunas pistas del que será su libro de estilo en los próximos meses. Reclamó a sus compañeros de partido "más trabajo, trabajo y trabajo en equipo". Y ante la cúpula regional de los populares mandó un par de avisos: "La gente buena se ve en los momentos difíciles. Cuando las cosas son fáciles somos todos listísimos. La gente destaca en los momentos de dificultad. Os necesito para cambiar el rumbo de Asturias y os pido cambiar la cultura del remolque. Necesito más tractores y menos remolques. A mí no me gusta la gente que me dice: ‘Diego, es muy difícil’. A mí me gusta la gente que me dice: ‘Diego, tengo tres soluciones para tu problema’".

El candidato dejó su impronta desde el minuto uno. "Quiero hacer las cosas distintas a como se han hecho hasta ahora, por eso he nombrado a una directora de Participación Ciudadana, Mari Fe Gómez, para que los ciudadanos le hagan llegar sus propuestas para mejorar Asturias. Y cuando la gente escribe, nosotros contestamos, a diferencia del PSOE, en 15 días", afirmó Canga,

El alto funcionario se mostró partidario de "abrir más al público las instituciones. La Casa Blanca se puede visitar todo el año, como el parlamento británico o la Casa Rosada", señaló. Y en el caso de que sea presidente regional, mostró su disposición "a que le gente vea mi despacho, o a tomar un café con el Presidente, no quiero ser un presidente encerrado en el despacho. Invito yo al café. Busco un gobierno de proximidad, un giro de 180 grados".

El comité ejecutivo regional recibió ese primer discurso, que Canga cerró parafraseando a Alberto Núñez Feijóo, con aplausos. Las valoraciones fueron de lo más positivas. "Rompe esquemas", concluyó la alcaldesa de Coaña, Rosana González. El estreno de Diego Canga estuvo precedido del comité ejecutivo regional que escenificó, tal y como adelanto LA NUEVA ESPAÑA, el cierre de filas interno con una tanda de nombramientos con la que se pretende suturar las heridas de las pugnas que han dividido al PP asturiano durante años. Esta clave explica, por ejemplo, la recuperación de Luis Venta, secretario general con Mercedes Fernández y expulsado del cargo por la dirección de Pablo Casado, que será vicesecretario general de Medio Rural. El afán de superar conflictos pasados está asimismo detrás de la designación de la nueva vicesecretaria general institucional, Pilar Fernández Pardo, cuyo alejamiento de la primera línea política había coincidido con la toma de las riendas del PP regional por parte de Mercedes Fernández. También retornan dos exconsejeros del gobierno de Sergio Marqués, el de Fomento, Juan José Tielve , que asume ahora la secretaría de Transportes y Movilidad, y el de Agricultura, Manuel Fernández, que presidirá la comisión de Medio Rural. En definitiva, en torno a Canga se está diseñando la reunificación de las filas populares. Y ayer, en el comité ejecutivo, la imagen fue elocuente: Canga en medio junto al atril, con Álvaro Queipo ocupando el puesto central de la mesa presidencial, de un lado, y Teresa Mallada, líder saliente, al otro. Y todos de pie y aplaudiendo al unísono.