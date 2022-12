Diego Canga concedió al llegar a Asturias su primera entrevista oficial como candidato del Partido Popular a presidente del Principado a LA NUEVA ESPAÑA. En la primera parte de esta charla (que se puede leer en este enlace) Canga analizaba la situación de Asturias. En las siguientes líneas el popular da su opinión sobre los principales líderes políticos que ha tenido y tiene la comunidad.

—Entremos en lo personal. ¿Quién es Diego Canga?

—Una persona que siempre se ha sentido a gusto sirviendo a los demás. Elegí mi trabajo de servicio al proyecto de la construcción europea, y llega un momento en mi vida en el que, tras 31 años y haber conseguido todo en la UE, me planteo prorrogar la situación o ayudar a mi región. Y tras un balance creo que toca esto. Soy muy asturiano, llevo la bandera de mi región a todas partes y me duele Asturias.

—¿En algún momento, al margen de esta oportunidad, pensó en dar este paso?

—Es algo que estaba ahí. Sí es verdad que cuando me dieron la medalla de plata de Asturias en 2018, que fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, pensé: “¿Y si soy yo algún día el que premia a las personas más brillantes de Asturias?”. Pero no es algo que llevase programado.

—¿Y regresar aunque fuese de otro modo?

—Sí, porque llevo 31 años fuera de casa y es una experiencia larguísima e interesantísima. He visto muchísimas reuniones de jefes de Estado, he pleiteado 60 veces en el tribunal de justicia europeo, en Luxemburgo, que para un abogado eso es tremendo. No me quejo de mi experiencia, y ahora quiero revertirla.

—Aparte del deporte y la lectura de novelas de romanos…

—El deporte me vuelve loco. Debería haber sido periodista deportivo. Me encanta el fútbol, el baloncesto, el ciclismo, el atletismo, el tenis… Me gustan los libros de historia de Roma, es verdad. Y la música: toco aceptablemente bien la guitarra y el piano.

—Ahí está el derbi, haga pronóstico.

—(Se ríe) No, no, de eso hablamos el día 18. Pero le anuncio que pienso correr la San Silvestre en Oviedo, ya estoy inscrito. Y si soy presidente del Principado la correré cada año en un lugar distinto. Es algo que he hecho toda mi vida y no cambiaré.

—¿Familia o trabajo?

—Familia, familia. Mil veces. No hay color.

—Le diré algunos nombres: Alberto Núñez-Feijóo.

—Estupendo. El futuro presidente de España y quien me convenció para aceptar este reto. Solo puedo decir cosas positivas de él.

—Pedro Sánchez.

—Probablemente el peor presidente que ha tenido la democracia española. Si lo comparo, dentro del socialismo, con Felipe González, son el día y la noche. O con Rubalcaba, que no llegó a la presidencia del Gobierno… el PSOE ha caído en picado. Esa comparación puedo hacerla en Asturias…

—Ya le pregunto yo: Adrián Barbón.

—Si lo comparo con Pedro De Silva, o con Javier Fernández, creo que hay declive del liderazgo del PSOE tremendo.

—Álvaro Queipo.

—Un secretario general que está funcionado de cine. Joven, competente… está poniendo el partido a mi disposición. Solo puedo decir cosas positivas de él.

—Teresa Mallada.

—La conozco un poco menos, he hablado con ella y estoy deseando hablar en más profundidad los próximos días.

—Francisco Álvarez Cascos.

—Hace años que no le veo. Un hombre que ha tenido una importancia grande en la política asturiana y española, pero tuvo decisiones equivocadas y dañinas hacia el centro-derecha. Pero por mi parte, respeto hacia él y su trayectoria.

—Por último: soy un votante, alguien que no le conoce. ¿Qué me ofrece? Convénzame.

—¿Quieres bajar a Segunda B? Ya sabes lo que tienes que hacer. Estuvimos en Primera y te ofrezco intentar volver a Primera. Si quieres más de lo mismo, entonces vota a los que te ofrecen más de lo mismo. En cambio, si quieres salir de la monotonía y recuperar la ilusión, también sabes qué hacer. Otra cosa: mi adversario es un político profesional, no ha hecho otra cosa en su vida más que trabajar en cargos públicos. Yo soy como tú, alguien que trabaja en su profesión y que decide en un momento dado dar el salto a la política. Si te quejas tanto de los que viven en la burbuja política tienes la oportunidad para elegir entre un político profesional o alguien con una carrera y una profesión que la pone al servicio de Asturias.