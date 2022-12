Diego Canga desvela sus planes para el futuro del PP en Asturias: “Tendré libertad para hacer las listas, fue una condición que puse para aceptar el reto”

Recién aterrizado en Asturias Diego Canga concede su primera entrevista como candidato del Partido Popular a LA NUEVA ESPAÑA. Tras revelar parte de sus planes en una primera parte del encuentro que puedes leer en este enlace, Canga aborda en esta segunda charla sus ideas para el partido.

—Analicemos desde el punto de vista del futuro del partido. ¿Ser candidato salió de usted, se lo propusieron?

—Me lo propusieron en Asturias hace un par de años. Soy un producto del PP asturiano, que trasladó mi nombre.

—¿Cuándo fue eso?

—En noviembre de 2019. Me contactaron del PP asturiano en Asturias.

—¿Puede decir nombres?

—No, por favor.

—¿Y ya entonces se lo pensó?

—Cuando me contactaron no lo veía muy claro y luego tuve varias reuniones con el presidente Feijóo y al final decidí dar el paso. Soy un producto cien por cien asturiano del PP, aunque a otros les gustaría contar otra batallita.

—¿Cuándo se producen esas reuniones con Feijóo?

—Hace poco tiempo. También he retrasado mi llegada a Asturias porque tenía que resolver un problema muy importante para el sector cárnico, del vino, la sidra y la cerveza. Hay mucho dinero en juego con lo que he conseguido, y tenía que estar también pendiente de mi trabajo, por mi país y por Europa. A partir del 16 de enero ya estaré con disponibilidad absoluta.

—¿En qué momento dio el sí?

—Hace varias semanas. Me costó, no lo oculto. No se decide en cinco minutos. Soy el español que ocupa el cargo más alto en la comisión de Agricultura, el asturiano que tiene el cargo más alto con diferencia en toda la Unión Europea, y no es fácil para una persona como yo dejarlo todo. Pero lo hago con gusto y espíritu de servicio a Asturias. Toda mi vida he sido servidor público y ahora quiero poner mi experiencia al servicio de mi región.

—¿Hay condiciones ocultas en el contrato? Es este un salto de paso a otra cosa, como ser ministro o eurodiputado…

—Ninguna. Pienso partido a partido. Ya me parece interesante el reto que se me ofrece. Ser presidente de mi región me parece un gran honor. Solo pienso exclusivamente en eso. El resto son especulaciones. Estoy completamente enfocado en la presidencia del Principado.

—¿Si en mayo no consigue presidir Asturias seguirá como portavoz en la oposición?

—Es un escenario que no me planteo. Ya le digo, me enfoco a lograrlo y la ilusión que percibo me hace pensar que puedo conseguirlo. Lo digo con toda humildad. Hay un largo camino por delante, con mucho trabajo, disgustos y alegrías. Pero creo que es posible.

—Le supongo al tanto de la situación interna en el PP asturiano. ¿Cómo va a afrontarla?

—En el primer Comité Ejecutivo hemos recuperado a gente con gran experiencia y talento que se había apartado por diversos motivos. Es lo que me han pedido, que recupere personas. Y yo pido unidad de acción en torno al nuevo liderazgo que hay en Asturias. Esta es una oportunidad única de ganar por fin y espero que todos lo entiendan.

—¿Se presentará a presidir el PP en un futuro congreso regional?

—A los periodistas les encanta mirar después del 28 de mayo, fecha de las elecciones. Pero mi horizonte solo da ahí y ya es bastante complicado lo que tengo por delante.

—Ha hablado de renovación en el partido. ¿Esa renovación se queda en usted o tiene algún plan?

—Esta es una de esas cosas que no hablaré con la prensa, sino con las personas. A la gente que espera renovación no la defraudaré, pero los ritmos y las decisiones las tomo yo. Pero comprenda que es algo que hablaré con las personas, no con LA NUEVA ESPAÑA.

—¿Se afilará al Partido Popular?

—Llevo 15 años trabajando para políticos del Partido Popular. Cuatro años con Loyola de Palacio y once con Antonio Tajani. No es ahora mi preocupación inmediata, sino intentar ganar unas elecciones en un entorno complicado y captar, si puedo, votantes del PSOE moderado que están desencantados con el gobierno actual. Creo que no se me pueden reprochar mis servicios al PP. Ya habrá tiempo para esas cosas.

—Ha hablado de reunificar el centro-derecha. ¿Se plantea una coalición electoral con Foro?

—Vamos a tender la mano a todo el mundo, a todo el espectro político del centro-derecha. Pero nosotros estamos en fase ascendente y otros están en fase descendente. Por supuesto que habrá por mi parte apertura y búsqueda de aunar voluntades, pero ya hablaremos en su momento de cómo hacerlo. Pero le recuerdo: nosotros estamos subiendo y otros están bajando.

—¿Y eso qué significa?

—Pues que habrá que ver las condiciones. Por el momento lo que haré será expresar esa apertura. Pienso en los electores. ¿Qué quieren los electores del centro-derecha? Que gane. Entiendo que a quienes están en política les preocupa dónde se coloca a cada cual. Eso es lo que preocupa en la burbuja política. Pero, ¿y a la gente? Que ganemos. Y para eso tengo que abrir la puerta a ese espectro.

—¿En Gijón se plantea alguna coalición?

—Es un poco pronto para hablar de eso. Acabo de llegar y tengo que escuchar a las juntas locales, hablar con mucha gente. Necesito mucho diálogo antes de tomar decisiones.

—El partido impulsado por Álvarez-Cascos, Suma Principado, no hace más que guiñarle el ojo al PP.

—Que yo sepa no tienen ni representación parlamentaria… no lo sé. Ya le dije, nosotros estamos subiendo, otros están bajando. Respeto a todo el mundo y nuestra puerta está abierta para todos. Ya hablaremos. Déjeme un mínimo de aterrizaje.

—¿Tendrá mano en las candidaturas? ¿Cuál será el criterio para elaborarlas, el del perfil ganador o el de los equilibrios internos?

—Tendré toda la libertad para hacer las listas. Es una de las condiciones que puse si aceptaba este reto. Y a mí me gusta el talento, la competencia, contar con la gente más brillante.

—¿Incorporará a personas que vengan de su mano? ¿Ya las tiene?

—Es mi primer día aquí. Tengo que hablar con mucha gente que quiere verme, tengo el teléfono que me explota, no estamos en eso aún.

—¿Se marca un plazo para tener esas candidaturas?

—Cuanto antes mejor. Entiendo que la gente quiere la estabilidad y seguridad de saber los nombres. Pero no quiero poner plazos aún. Ahora quiero tener un tiempo de diálogo y escucha con los militantes, las juntas locales…