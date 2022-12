Emprender la salida para el valle del Nalón

Los concejos del valle del Nalón tienen el dudoso honor de formar parte de los veinte municipios que más población han perdido en la última década, según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No se salva ninguno, a excepción de Caso y Sobrescobio, ya que el estudio excluye a los concejos de menos de 10.000 habitantes. Sin embargo, San Martín del Rey Aurelio y Langreo ocupan la sexta y octava posición, respectivamente, mientras que Laviana está en el último lugar. Un declive que, como asegura Manuel Rodríguez, jubilado de la central térmica de Lada, en la que trabajó durante treinta y cinco años, "ya empezó en los años sesenta, y desde entonces no se ha hecho nada". Sin embargo, está surgiendo en la comarca un tejido económico diferente, centrado en el emprendimiento que quizá no consiga revertir esta situación totalmente, pero sí mitigarla.

Manuel Rodríguez culpa de la situación a los políticos. "Mucho hablar, pero a la hora de la verdad, no hacen nada, y la mayor pena que tengo es que la gente se tiene que marchar de aquí porque no tiene nada para quedarse", critica. Su visión es muy negativa y poco optimista: "Esto muere por sí solo, estamos en fase terminal". La térmica en la que trabajó Rodríguez está en pleno proceso de desmantelamiento, y hay una pugna con sus propietarios, la compañía eléctrica Iberdrola, para que compensen este cierre con un proyecto innovador que cree empleo en la zona. Tras el cierre de la minería y la marcha de empresas, el pasado industrial de esta comarca no parece remontar, centrándose más bien en el sector servicios. Es aquí donde parece haber algo de salida. Así lo asegura Andrea Daniela Cando, que acaba de abrir el bar del parque Dolores Fernández Duro de La Felguera, en Langreo. Es el segundo negocio hostelero que inaugura. "Llevo doce años en Langreo y vi una oportunidad; eso sí, a veces me cuesta un poco encontrar gente para trabajar en el negocio", destaca.

En su opinión, la pérdida de población en la comarca se explica no solo por el declive industrial, sino por la "mentalidad" de los propios vecinos. "Ahora queremos disfrutar de la vida, cuidarnos más nosotros y te lo piensas un poco más a la hora de tener hijos, que además hacen difícil la compatibilización con el trabajo", destaca. Eso sí, asegura que "si quieres tener familia, tienes que buscar tiempo para tenerla, tampoco es algo imposible porque nuestros padres ya lo han hecho antes". En su caso, con cuatro empleadas a su cargo y dos extras, "intento ayudarlas en todo lo que puedo para que también tengan un poco de vida, yo estuve al otro lado y sé lo que es eso". En la barra del establecimiento está tomando un café Adriana Marcilla. Aunque reside en Gijón, su puesto de trabajo está en Langreo, en una entidad financiera en la que lleva ya seis años. "Es verdad que el tejido empresarial está bajando, pero no creo que falten oportunidades de empleo, aunque es cierto que a veces cuesta encontrar el puesto que quieres, y si a eso sumas la conciliación familiar, se añade un problema más", subraya.

No todo es negativo, y una de las virtudes de la zona es que cuenta con un tejido emprendedor reseñable, gracias en parte a la presencia de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, que apoya este tipo de iniciativas. Es el caso de Patricia Fernández, que abrió un negocio en 2017, Mixture, centrado en la moda, el autocuidado y el bienestar para la mujer. "Se trata de ayuda a empoderar a la mujer a través de estos conceptos, también fomentamos a los pequeños emprendedores y artistas locales", destaca. Su proyecto consiguió varios premios, como el del semillero de Valnalón y "Emprendedora del año" en Langreo. "Lo monté porque tener mi propio negocio era una espinita que tenía clavada y, por circunstancias, me echaron del lugar donde trabajaba y aproveché esa oportunidad para emprender", destaca. Sobre la pérdida de población, no puede ser negacionista: "Los números son los que son, pero sí creo que estamos cambiando la forma de trabajar en la comarca, antes era más industrial y ahora hay mucho emprendimiento, soy optimista y veo que tenemos futuro porque hay gente con mucho potencial y estoy segura de que podremos hacerle frente", destaca.

Un optimismo del que también da cuenta la alcaldesa de Langreo, que tampoco niega que las comarcas mineras "alcanzaron su pico de población hace siglo y medio, era otro momento económico, se acabó y hubo un bajón inevitable; a eso se suma un problema como la pérdida de natalidad, que no solo es nuestro, también se da en el resto de Asturias". En su opinión, "hay que apostar por que sigamos teniendo industria y empleo que permita asentar a la población, y también aprovechar otras potencialidades, como que estamos ubicados en el área central y tenemos buenas comunicaciones con Oviedo y Gijón, o la cercanía tanto de la costa como de las estaciones de esquí; creo que todo eso se puede aprovechar para que la gente decida vivir aquí, aunque trabaje en esos puntos de Asturias, y para que las vías que han servido para que la gente se vaya sirvan ahora para traerla de vuelta".