Entrevista exclusiva a Diego Canga, candidato del PP en Asturias: "Tantos años de socialismo llevaron a la cultura del remolque, a esperar que otros resuelvan”

Recién aterrizado en Asturias desde Bruselas, donde trabaja, Diego Canga (Oviedo, 1964) hace parada en Avilés y conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la delegación del periódico. Relajado, mide las palabras, aunque buena parte de su discurso lo tiene claro; en algunas cuestiones pide más tiempo porque aún queda trecho hasta las elecciones autonómicas de mayo. Su hoja de ruta se centra en conseguir una victoria electoral para el centro-derecha y tiene claro cuál es, a su juicio, uno de los talones de Aquiles del PSOE: la ineficiente gestión de los fondos europeos y una inercia que cree debe cambiarse.

— ¿Por qué ha decidido ser candidato del PP en Asturias?

—Porque no soporto el declive de mi región, llevo muchos años observando cómo está evolucionando Asturias y no me gusta lo que veo. Tenemos el peor gobierno de la etapa autonómica; hubo gobiernos del PSOE mucho mejores. Ha habido un bajón en el nivel, no solo en Asturias, sino en España. Tengo edad suficiente para comparar, por ejemplo, a Javier Fernández con Adrián Barbón. Y pensé: ¿qué hago? Tengo dos opciones, quedarme en casa pensando en mi confort personal o ser valiente y dar el salto e intentar cambiar el rumbo de Asturias. Tengo una experiencia muy valiosa trabajando tantos años en la Unión Europea, soy un servidor público y quiero ahora servir a Asturias. Si nosotros no gobernamos, el declive de Asturias va a seguir y de manera más pronunciada.

—Y se marca como objetivo la victoria.

—Sí, voy a intentar ser Presidente del Principado. Lo digo con humildad, porque soy consciente de la dificultad de lo que se me ha encomendado, pero voy a intentar ganar. El PP lleva casi 40 años quedando segundo; ya es hora de que alguien intente revertir eso. Tengo moral de victoria. Tengo mucho que aprender, pero me dan mucha fuerza los mensajes que he recibido desde que mi nombre es público. Me han dejado estupefacto. Centenares de mensajes de asturianos en España y fuera de España, que piden ganar porque es la oportunidad de revertir el declive de Asturias.

—¿Qué puede aportar usted a Asturias?

—Tengo un conocimiento exhaustivo de la UE, y tener un Presidente que conozca los mecanismos de la Unión Europea es una ventaja enorme en la captación de fondos europeos, por ejemplo. Asturias capta muy poco dinero de Bruselas y el poco que se capta no se gestiona particularmente bien. Yo gestiono 700 millones de euros al año y tenemos un grado de ejecución del cien por ciento. Cuando veo las cifras de ejecución que hay en Asturias me dejan atónito. Trabajar en las instituciones europeas es un buen entrenamiento para dar el salto a la política.

—Perdone que le diga, pero parece el protagonista de “Misión imposible”. Tiene que obtener mayoría en un feudo del PSOE, que incluso con encuestas a la baja es una de las plazas que los socialista dan por segura, con otros dos partidos en su espectro ideológico nacidos en origen de divisiones internas a la postre del PP, otro partido en desaparición como es Ciudadanos y unas siglas que compiten abiertamente, Vox.

—Fácil no lo tengo, pero creo que hay una gran ilusión de cambio. Noto esas ansias por renovar la política asturiana y me remito a la reacción tan positiva que estamos teniendo desde que mi nombre es público. Para ganar tengo que aunar el centro-derecha asturiana, ese espectro ideológico fragmentado que espero que poco a poco se vaya poniendo junto a nosotros frente al adversario. Sé que es complicado, pero también sé que es posible. No es la primera vez que el centro-derecha gana unas elecciones en Asturias. Y también sé que hay hastío y cansancio por el gobierno de Pedro Sánchez y el actual gobierno del Principado. Por eso espero que la gente confíe en la alternativa que tengo el honor de encabezar.

—¿Qué le pasa a Asturias?

-Asturias avanza a la pata coja. Llevamos casi 40 años así. Y otras comunidades avanzan con dos patas. Y digo a la pata coja, y me parece un buen símil, porque cada vez que en Asturias hay un pequeño avance, y los ha habido, la propaganda del PSOE lo presenta como un éxito grandioso. Si compara cómo estaba Asturias en el comienzo de las autonomías verá que éramos una de las comunidades más avanzadas, pero poco a poco nuestro declive nos ha llevado a la cola de España. Y eso me ha movido a presentarme. ¿Qué hago? ¿Me quedo en Bruselas viendo cómo mi región cae en picado, o doy un paso para mejorar la vida de los asturianos, mis hijas, mis nietos…? A mí me duele Asturias. Y ese avance a la pata coja se ve clarísimamente cuando, como en mi caso, trabajas fuera. Vengo a Asturias varias veces al año y puedo comparar. Vamos a la pata coja y otras comunidades nos están adelantando.

—Es un poco pronto, pero si tuviera que elegir un eslogan, ¿cuál sería?

—No voy a hacer un eslogan, pero me quedo con la idea del cambio de rumbo. Asturias necesita un giro de 180 grados. Asturias ahora mismo está en Segunda división; estábamos en Primera y hemos bajado. Y si sigue gobernando el PSOE bajaremos a Segunda B. Quiero intentar volver a Primera, donde estuvimos. No voy a intentarlo yo solo, voy a rodearme del mejor equipo que encuentre. Con equipo, la ilusión de cambio y las ganas de que hay que ventilar un poquito Asturias… creo que puedo conseguirlo.

—Imagine que lo consigue. ¿Qué definiría su gobierno?

—Una Asturias que funcione, que en vez de estar enfocada a entorpecer la vida de los autónomos, las pymes y las micropymes, la facilite. Con una administración volcada en servir de verdad a los ciudadanos y no encerrada en sí misma. Me irrita mucho cuando veo en los periódicos los casos de gente mayor que llama a las administraciones y no les contestan. Lo único que ha crecido en Asturias es el número de funcionarios públicos y debería haber mejor vocación de servicio. Yo estoy acostumbrado a dar resultados; no vengo a con bonitos discursos, vengo a que Asturias funcione, que es a lo que estoy acostumbrado en la Comisión Europea.

—Hagamos un rápido análisis DAFO, típico para afrontar un problema. Empecemos por las debilidades, ¿cuáles son las de Asturias?

—Tenemos el nivel de ocupación más bajo de España, más pensionistas que población activa; tenemos 63.000 parados, 172.000 personas en la lista de espera sanitaria, y lo peor de todo, lo peor: todos los días somos 25 asturianos menos, porque tenemos muchas defunciones, poca natalidad y muchos asturianos abandonan la región por falta de oportunidades. Retomo el ejemplo de la pata coja: si tienes que superar un obstáculo, pero llevas una gran mochila detrás es más difícil. Yo pretendo aligerar los procedimientos, hacerlos más eficaces, y de ese modo intentar recuperar el terreno perdido.

—Amenazas en el futuro inmediato.

—Vamos a bajar del millón de habitantes en breve y eso es muy malo. La pérdida de población tiene consecuencias económicas, sociales, de equilibrio territorial, e incluso políticas. Nosotros teníamos 9 diputados en el Congreso y ahora tenemos siete; si seguimos bajando nos quedaremos en seis. Así es muy difícil influir. Si tuviera que hacer un ranking de qué me motivó a dar el salto, lo encabezaría la sangría demográfica con diferencia. Ya van casi 40 años de gobiernos socialistas y no s ha podido revertir. Podemos discutir si se necesitan primas a la natalidad, traer inmigrantes cualificados… lo que quiera. Pero o cambia el gobierno del Principado o esta situación va a seguir.

—Fortalezas.

—Hay gente muy buena en Asturias, lo sé desde la época de Compromiso Asturias XXI. He tenido el placer de presidir la asociación durante seis años y medio. Por cierto, he presentado mi dimisión hace ya una semana. Hay gente muy buena en Asturias; lo que hemos tenido es gobiernos malos, no han estado a la altura.

—Oportunidades.

—Si soy elegido Presidente voy a hacer algo que no se ha hecho: aprovechar hasta el último euro que ofrece la Unión Europea. Han sido desaprovechados en Asturias. Estoy haciendo un cálculo, que en breve haré público, de cuántos millones de euros hemos dejado de ingresar por la pasividad del gobierno socialista. En particular del último. Hablo de la UE porque es lo que mejor conozco. Si tenemos un montón de dinero disponible para ayudar a nuestras pymes, a la cultura, al medio ambiente, a la industria de defensa y no hay ni una solicitud que venga de Asturias ¿cómo no vamos a andar a la pata coja? Por eso, tener a alguien con una especialización en este campo, abre un abanico de posibilidades que los asturianos no pueden ni imaginar. Yo quiero aprovechar hasta el último euro que nos ofrezca el presupuesto comunitario. Voy a intentar luchar por él para revertirlo en mi región.

—Y ese proyecto que dice tener para Asturias, ¿por dónde se empieza?

—Necesitamos adelgazar el sector público y engordar el sector privado. Asturias está perdiendo autónomos, tenemos unas 30.000 empresas y los jóvenes se van. Lo que hace el socialismo es incrementar e incrementar la función pública asturiana. Yo haría lo contrario: tenemos que ser más eficientes en el sector público, pensar en la productividad, y ayudar al sector privado a crear empleos de calidad, que es lo que nos permitiría retener a la gente y recuperar a los que se han ido. Hablando de recuperar, a mí se me identifica como una persona de la diáspora. El hecho de que vuelva a mi tierra es también un símbolo importante de que es posible recuperar parte del talento que se ha ido. Eso no va a ocurrir si sigue el gobierno actual, pero creo sinceramente que si llego al Gobierno va a haber un movimiento de gente que va a volver, va a invertir en Asturias y a empujar juntos hacia los niveles que tuvimos hace años.

—Entremos en harina. Pronto se abrirá la Variante de Pajares, un hito largamente esperado…

—Veremos cuándo abre la Variante, porque el calendario fluctúa. Ahora que se aproximan las elecciones y el PP tiene un proyecto ganador supongo que intentarán acelerar esa apertura. Me alegro por el bien de Asturias. Pero el problema el tren va en dos direcciones. Que no nos vendan que solo va a permitir que todos los madrileños vengan a hacer turismo en Asturias el fin de semana, que por supuesto puede ocurrir. También puede ocurrir que más asturianos abandonen Asturias porque será más fácil hacerlo. Cuando abra la Variante felicitaré públicamente a todos los dirigentes socialistas y populares que han contribuido a ello, porque es bueno para Asturias. Pero hay que aprovechar esa oportunidad. Si sigue el gobierno actual me temo que va a ser una oportunidad desaprovechada más.

—Ahora está la batalla de los corredores ferroviarios; el del Mediterráneo lleva ventaja y el Noroeste siente que puede acabar descolgado.

—¿Y quién gobierna en Asturias y en España? Si yo fuera el presidente del Principado de Asturias no habría dejado que ese corredor estuviese desatendido tantos años. Hay mecanismos de financiación europeos en los que el Principado no ha sido especialmente activo. Mi experiencia en temas europeos es que desde el sofá de tu casa no se resuelve nada. Hay que moverse, dar el callo, aunar voluntades. Y hasta ahora, en mi opinión, no se ha hecho una defensa buena. Ahora se reacciona cuando los defensores del Corredor Mediterráneo empiezan a ser un pelín más agresivos. Me parece bien que se haga, pero creo que hay un trabajo de muchos años que no ha sido el más exigente.

—Vuelve a referirse a los fondos europeos. ¿En qué cree que falla Asturias?

—El Principado recibe un dinero que viene directamente de Madrid. Asturias, por ser una comunidad autónoma española, recibe cierta cantidad de dinero de cuatro fondos de la UE. Y Asturias gestiona ese dinero y no particularmente bien. En la UE hay 36 fondos, me faltan 32. Por ejemplo: investigación y desarrollo, medio ambiente, defensa, pesca, cultura, pymes… hasta 36. ¿Qué hace mal el Principado? Ese dinero, como no lo regalan, hay que competir por él. Pues el Principado prefiere quedarse en su casa y esperar a que el Estado transfiera lo que toque. Insisto: es la Asturias a la pata coja, cuando en realidad hay una segunda pata, pero esa segunda pata hay que pelearla. Una experiencia personal: he gestionado un programa de 200 millones de euros al año para promover exportaciones agroalimentarias. Estaremos de acuerdo en que Asturias tiene productos agroalimentarios especialmente buenos, ¿no? ¿Cuántas solicitudes he recibido, siendo director, y encima asturiano? Cero. Esa es la Asturias que quiero combatir. No me parece concebible que, teniendo dinero para facilitar las exportaciones, con la calidad tan extraordinaria que tenemos aquí, pudiendo así mejorar explotaciones, crear empleo en el medio rural… cero solicitudes de un fondo que gestiona un asturiano.

—¿Se ha encontrado con empresarios que le han pedido ayuda porque no encontraban interlocución en el Principado?

—Sí, sí, claro que sí. Pero aquí, tantos años de socialismo han llevado a la cultura del remolque, la de esperar a que otros resuelvan el problema. Pero hay que acostumbrarse a competir. Yo llevo toda mi vida haciéndolo. Llegué a los 26 años a Bruselas, en un entorno competitivo con gente de 27 países, y he ascendido todos los peldaños hasta la cúspide de la administración europea compitiendo con las personas. No me da miedo competir. Y en Asturias hay gente buena que puede hacerlo, pero tienes que empujarla.

—Estamos pendientes de la financiación europea para el proyecto de hidrógeno verde de Arcelor…

—Antes de venir he hecho los deberes, lo que no hace el Presidente asturiano. Me he enterado de cómo está esa ayuda. El presidente Sánchez vino en mayo de 2021 a hacerse la foto, estamos en noviembre de 2022: la respuesta tendría que darla el presidente del Principado. Pues se la diré yo: habrá buenas noticias, no será en Navidades, pero espero que en enero las haya.

—¿Cuál sería su receta para esta Asturias de población menguante?

—Reducir el sector público y engordar el sector privado.

—O sea, crear empleo.

—Facilitar su creación. Si preguntas a cualquier empresario cuál es su quebradero de cabeza, te dirá que la burocracia. Y la del Principado de Asturias depende exclusivamente del Principado. Supongamos que China decide mañana exportar acero barato que hace daño a Arcelor aquí. Poco puede hacer al respecto un presidente regional, tiene que intervenir la Comisión Europea. Es decir, hay problemas que te afectan mucho, pero sobre los que puedes hacer poco. Pero la calidad de la administración del Principado solo depende del Principado. Si tuviéramos una mejor calidad de la administración sería más fácil para las empresas. Están pidiendo a gritos que les simplifiquemos la vida. Los empresarios necesitan las condiciones para crear empleo y es lo que yo pretendo: establecer un marco regulatorio fácil para que los emprendedores puedan crecer.

—¿En qué difiere eso de otras recetas del centro-derecha?

—Eso se acompañaría de una bajada de impuestos que el presidente del Principado no quiere hacer. Yo bajaría tributos, el IRPF, sucesiones, donaciones, patrimonio, actos jurídicos documentados y analizaría los impuestos autonómicos. Pero sobre todo reduciría burocracia. Durante muchos años he sido jefe de gabinete del comisario de Industria, estos temas los conozco bien y se puede hacer más con menos. Tenemos 63.000 parados en Asturias y unas 30.000 empresas con dos o más asalariados. Imagínese que cada empresa asturiana crease un empleo, uno. Se crearían 30.000 empleos, reduciríamos a la mitad el paro y lo llevaríamos a niveles europeos. Las empresas no van a crear un empleo más porque les guste mi discurso, sino porque de verdad sienten que hay un entorno regulatorio favorable, bajada de impuestos y menos burocracia.

—¿Qué plantea para el medio rural?

—Es mi punto fuerte; quiero ser la persona que de verdad se ocupe del medio rural; no con bonitas palabras, sino con hechos. Trabajo en Agricultura y Medio rural, es lo que he elegido. Soy hijo y nieto de veterinario; me he recorrido la Asturias rural con mi padre vacunando. Empecé en Campomanes, en Pola de Lena, después en Teverga, en Riello, y acabé en Felechosa. Me encanta el medio rural. Sé dónde rascar dinero para el medio rural y voy a intentar ayudar al máximo a los jóvenes agricultores, dando oportunidades en la bioeconomía para que los agricultores y ganaderos tengan más ingresos. Tienen un trabajo duro y están mal pagados, alguien tiene que decirlo. Pretendo ser el mejor embajador posible de los productos agroalimentarios asturianos.

—¿Es inevitable la protección al lobo que defiende el gobierno central?

—Comprendo el enfado de los ganaderos asturianos; me parece que no se puede legislar sobre el lobo desde el confort de un despacho en Madrid, hay que venir a ver con tus ojos lo que está pasando. Si estoy bien informado, el Principado se ha desmarcado del resto de comunidades, que tienen una posición unitaria. Todos sabemos que el Principado es incapaz de llevarle la contraria al gobierno central; aceptan lo que venga de Madrid. Y yo creo que ese asunto merece una revisión profunda. Entiendo la protección de la especie, por supuesto, pero está haciendo mucho daño a la ganadería asturiana y esto no puede continuar así.

—De usted se ha dicho que es un burócrata y que desconoce la Asturias real.

—Si yo fuera un burócrata me habría quedado en casa. Le voy a poner un ejemplo de lo que es un burócrata y lo que no. Es conocido que fui la persona clave para evitar el cierre de la planta de Tenneco en Gijón. En plena negociación, muchos compañeros me decían: “Diego, no te metas en eso, no lo vas a conseguir; es imposible convencer a una multinacional americana. Escribe una carta y quítate de en medio”. Eso es lo que hace un burócrata: redactar una carta diciendo lo enfadado que estás. Y luego no consigues nada. Yo fui a Estados Unidos y lo logré. Una de mis características es que resuelvo problemas.

—¿Y que desconoce Asturias…?

—Mi primer apellido es Canga y el segundo Fano. Me parece que el pedigrí asturiano lo tengo. Crecí entre Oviedo, Gijón y Avilés, acompañé a mi padre en la vacunación, tengo familia en Tapia de Casariego, Luarca, Benia de Onis… me paso dos meses aquí, mi mujer es asturiana, mis hijas también. Estoy deseando pasar más tiempo en Asturias, por supuesto, y a partir del 16 de enero me recorreré todos los concejos. Decir que no conozco Asturias… que busquen otra cosa mejor.