IU busca alianzas "a la izquierda del PSOE" para las elecciones del 28-M

Izquierda Unida de Asturias busca aliados "a la izquierda del PSOE" ante las elecciones autonómicas del 28-M. La coalición pretende ampliar la base de la izquierda alternativa con la iniciativa "Convocatoria por Asturias", a la que ha llamado el próximo día 17 en Piedras Blancas (Castrillón) a organizaciones políticas y sociales de la región. De momento ya han confirmado su asistencia representantes de Más País, Equo, Izquierda Asturiana y el Partido Comunista.

"Es el momento de construir una alternativa que supere los perímetros clásicos de la izquierda: una convocatoria lanzada desde la izquierda, pero que no es solo para la izquierda; pretende ser más amplia", afirmó ayer el coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, que manifestó su decepción con el Gobierno socialista al que, sin embargo, la coalición ha apoyado en los momentos más cruciales de la legislatura como, por ejemplo, todos los debates presupuestarios.

Zapico justificó la necesidad de una iniciativa como la de "Convocatoria por Asturias" ante "la legislatura fallida" del Gobierno de Adrián Barbón que, a su juicio, no ha sabido impulsar "un cambio de época". El también diputado del grupo parlamentario de IU en la Junta General tachó de "continuista" la gestión del Ejecutivo socialista, al que reprochó no haber abordado "cambios estructurales" pero sí "abrazar mucho" a los sectores conservadores. En esta legislatura, para Zapico, "se han quebrado las expectativas de un Gobierno transformador, al tiempo que se producía un acercamiento a sectores empresariales que no dejan de ser más que lobbies de presión en el parlamento de Asturias". El coordinador de IU ahondaba así en los argumentos que han llevado a su grupo a elevar el tono crítico contra la ley de medidas administrativas urgentes, que el Gobierno pactó con Ciudadanos, o el proyecto de ley de Calidad Ambiental, que está en tramitación parlamentaria y que también podría sacar adelante el vicepresidente Juan Cofiño con el apoyo del grupo naranja.

"Tenemos un millón de razones para impulsar una alternativa de izquierdas", esgrimió la responsable de coordinación territorial de IU, María José Miranda, en alusión a la posible pérdida de esa cifra simbólica de habitantes en Asturias. La cita en Piedras Blancas cierra "un largo camino", que comenzó hace más de un año en "Convocatoria por Occidente", que tuvo lugar en Navia, a la que siguió "Convocatoria por Oriente" en Llanes.

El acto de Castrillón incluirá la intervención de "referentes" del sindicalismo asturiano y también han garantizado su participación Más País, Equo, Izquierda Asturiana, el Partido Comunista. Podemos aún no ha confirmado su presencia. Zapico matizó que "Convocatoria por Asturias es algo mucho más amplio que ir o no con Podemos". Para el diputado autonómico de IU, "sería un error plantearlo en esos términos, en términos de bipartidismo. Durante muchísimos años hemos estado huyendo y combatiendo el bipartidismo clásico, también en Asturias, entre el PSOE y el PP. Por lo tanto, sería un error replicar eso mismo en los esquemas de la izquierda", razonó.