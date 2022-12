El "cheque bebé" lleva 1.503 ayudas concedidas y alcanza las 2.335 solicitudes

En el año de su reestreno en Asturias, las ayudas del "cheque bebé" han llevado a la ventanilla de la solicitud a 2.335 familias asturianas. Tras someter a trámite las peticiones y casi completada la verificación del cumplimiento de los requisitos en las de los tres primeros trimestres, la cifra oficial de expedientes resueltos con la subvención concedida alcanza los 1.503, más de tres de cada cuatro de los 1.976 presentados hasta septiembre. Desde entonces y hasta esta semana se han recibido 359 más, con el plazo todavía abierto hasta el 31 de enero para formalizar peticiones correspondientes a los partos o adopciones de octubre, noviembre y diciembre.

Ya se puede dar por seguro que no se llegará ni de lejos a los 4,5 millones presupuestados

A razón de mil euros por bebé, el desembolso efectivo total supera por muy poco el millón y medio de euros en nueve meses y ya se puede dar por seguro que no alcanzará ni de lejos los 4,5 que el Principado reservó en su presupuesto para este dique de contención de la sangría demográfica que el Ejecutivo regional rescató hace ahora un año como medida estrella frente a la crisis de natalidad. Hacía más de diez años de la última experiencia similar, puesta en marcha durante el último gobierno de Vicente Álvarez Areces. Al cierre de los nueve primeros meses del año, el cheque ha llegado aproximadamente a cuatro de cada diez nacimientos registrados en el Principado: son 1.503 ayudas para un total de 3.680 alumbramientos en el cómputo de enero a septiembre, aunque al trazar esta relación hay que tener en cuenta los requisitos de la convocatoria y sobre todo el que limita el acceso a familias cuya renta sea inferior a 45.000 euros.

Eso va a seguir siendo así el año que viene, aunque la apuesta del Gobierno por la prolongación de la subvención viene con variantes en su estructura. El proyecto de cuentas del Ejecutivo regional para 2023 mantiene las ayudas y el umbral de renta en el mismo punto, pero ofrece más dinero en cada cheque. Perfeccionando el mecanismo a partir de la experiencia de este año, ahora serán 1.200 euros en lugar de mil por hijo nacido o adoptado dentro del año y se incrementará la cuantía hasta los 1.700 en el segundo y sucesivos. En los concejos considerados en riesgo de despoblación, los de menos de 20.000 habitantes cuya población se haya reducido en al menos un diez por ciento desde 2000, la cuantía se elevará hasta los 2.200 euros. Para hacer frente al incremento, el diseño de cuentas reserva una partida muy inferior a la de este año, 2,1 millones que sin embargo llevan la consideración de "crédito ampliable", lo que garantiza que crecerá en la cuantía necesaria para hacer frente a todas las peticiones que se presenten.

Para resolver en plazo las formalizadas, la maquinaria administrativa del Principado se ha puesto a prueba en un proceso minucioso de verificación de que cada solicitante cumplía los requisitos que establecía la convocatoria, básicamente que el nacimiento o la adopción haya tenido lugar en 2022, que se está empadronado en Asturias o que la renta no rebasa los 45.000 euros al año, principal factor de denegación de solicitudes. En total, según los datos de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en los tres trimestres ya cerrados se han rechazado 313 peticiones, 85 han desistido y hay 75 del tercer trimestre que están aún pendientes de completar la documentación requerida para la comprobación de los datos, toda vez que no ha sido infrecuente que haya faltado documentación o que parte de la aportada no fuera la correcta. En esos casos, el procedimiento obliga a la Administración a poner en marcha todos sus resortes, incluido el de llamar a las familias una a una para que aporten los documentos adecuados o el último recurso de publicar el requerimiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).