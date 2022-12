Estas fiestas vienen cargadas de emociones, regalos, celebraciones, recuerdos … y a veces también de las multas de tráfico en Navidad. Es un tiempo en el que se coge más el coche y el riesgo de cometer infracciones se incrementa. En las siguientes líneas te vamos a dar unos cuantos consejos para que las evites. Si finalmente llega alguna, también te indicamos cómo se puede recurrir.

¿Por qué aumentan las multas de tráfico en Navidad?

Hemos dicho al principio que las multas de tráfico en Navidad se suelen incrementar porque se coge más el coche. Aunque es cierto, es una explicación demasiado simple, ya que existen algunos factores más implicados. Además, no solo aumentan los desplazamientos en la ciudad, sino que también muchas personas vuelven a sus ciudades o pueblos de origen para celebrar estas fiestas. También influye la actitud y el comportamiento de los conductores. ¿Quieres no caer en sus mismos errores? Descubrirás en el siguiente apartado cómo evitarlo.

¿Qué errores al volante se suelen cometer en Navidad?

En Navidad se tienen una serie de comportamientos en carretera que pueden conllevar no solo una multa, sino poner en riesgo tu vida y la de otros, son estas:

·Alcohol. El alcohol forma parte de estas fiestas y si se consume de forma moderada, no hay nada malo en ello. Sin embargo, conducir bajo los efectos del alcohol es una temeridad y uno de los factores que más aumenta el riesgo de accidente. Además, si te paran en un control, la multa está asegurada.

·La Navidad no siempre es tan feliz. La Navidad en las películas es un tiempo de paz y amor. Pero son eso, películas. Para muchos, la Navidad no es el mejor momento del año, sino el peor. Es algo que puede incidir en la conducción y provocar distracciones que terminen en cometer una imprudencia. En estos casos, la multa también será lo de menos.

·Nervios al conducir. Prisas, prisas y más prisas. Tienes tantos compromisos que no quieres llegar tarde a ninguno. Cuando se va con un estado de nervios al volante, es más probable que aumenten las conductas de riesgo y las infracciones. Antes de coger el coche intenta relajarte.

·Las calles llenas de peatones. En Navidad la gente sale más a la calle y también lo hace con nervios y prisas. Los peatones se saltan los semáforos o cruzan por donde no deben. Es cierto que no es por tu culpa, pero si vas al volante, debes ser más cauto que nunca y ceder de tus derechos para impedir un mal mayor.

·Es invierno. El mal tiempo y la Navidad suelen ir de la mano. La lluvia, el viento o la nieve empeoran el estado de las carreteras. Es algo que conlleva que aumenten las infracciones y lo que es peor, los accidentes. No subas al coche sin consultar la climatología y sigue todos los consejos de las autoridades.

·Atascos. Los atascos son un mal endémico de las carreteras. Sin embargo en Navidad se multiplican. Tienes que afrontarlos con la misma tranquilidad que el resto del año. Sal con tiempo y no te desesperes. Llegarás, puede que tarde, pero quedarte en el camino será mucho peor.

·No has revisado el coche. La revisión del coche nunca viene bien. Si caes en ir dejándola y coger el coche en mal estado, la calamidad está casi asegurada. Por eso, prioriza salir a carretera con tu vehículo en buenas condiciones. Piensa que el mal tiempo y el resto de los factores que hemos analizado, son circunstancias que pueden incrementar el riesgo de accidente si no sales a la carretera asegurando lo más importante: el vehículo que vas a utilizar.

Con todo lo que hemos dicho no queremos aguarte la fiesta, ni mucho menos. Solo que seas prudente y minimices el riesgo de cometer una infracción. De hecho, lo más importante es que intentes no realizar acciones que pongan en peligro la vida de nadie. De lo contrario, la Navidad se puede convertir en la peor época del año para siempre.

Seguro que no pasa algo así, pero alguna multa te puede caer. Vamos a ver lo qué puedes hacer.

¿Qué puedes hacer si a pesar de todo te ponen una multa?

Crees que tu conducción ha sido perfecta o no, pero lo cierto es que al final llegan las temidas multas a tu hogar. ¿Qué puedes hacer? Tienes tres opciones:

·Pagarla bonificada.

·Esperar a que casi se cumpla el plazo y abonarla en su totalidad.

·Recurrirla.

Aunque muchos conductores pasan por alto esta tercera opción, recurrir una multa tiene bastantes posibilidades de éxito. Lo primero que debes hacer es comprobar todos los datos de la infracción, quizás alguno no sea correcto. También debes tener claro si ese día ibas tú al volante o tienes que identificar al conductor.

Si piensas que la multa es injusta o que se puede recurrir por alguna cuestión, no lo dudes. Tienes que dirigirte al organismo que te ha impuesto la sanción y comenzar los trámites para no pagarla.

Reclamar una multa no es difícil, pero hay que encontrar tiempo para hacerlo. Además, debes saber cómo son los trámites y estar pendiente de su resolución. ¿Te parece complicado? Entonces, espera, porque te damos otra alternativa.

Con LEGÁLITAS las multas de tráfico se reclaman casi solas

Contratar un servicio para recurrir multas te da una doble seguridad: se van a reclamar todas las infracciones y en muchos casos con éxito. Además, no tendrás que ocuparte de ningún trámite. Solo esperar el resultado.

En LEGÁLITAS cuentan con hasta un test de riesgo para conocer qué posibilidades tienes de necesitar un servicio de reclamación de multas. Es sencillo, con unos pocos datos y en unos tres minutos obtendrás el resultado.

Además, te ofrece asesoramiento legal en diferentes ámbitos. Dejarás de preguntar tus dudas a los amigos o a Google. Trabajan con abogados expertos en darte una solución.

Con un servicio como este, las multas de tráfico en Navidad serán un problema menor. Disfrutarás de estas fiestas con prudencia, pero también con la tranquilidad de estar cubierto legalmente. ¿Vas a desaprovechar una oportunidad así?