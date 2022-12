La reconquista del PP asturiano empieza por la cohesión interna

"El programa estaba cumplido en más de un 80 por ciento y quedaba por delante más de un año. Íbamos felices y contentos a rendir cuentas de una gestión que en solo dos años había cumplido la mayor parte del programa electoral, pero nos encontramos con dos misiles en la línea de flotación del Gobierno de Marqués, que venían desde el propio partido. No entendíamos nada". La confidencia de un miembro del único ejecutivo autonómico que el PP ha tenido en Asturias revela el desconcierto ante la que fue la primera gran crisis en el principal partido del centro derecha regional. Veinticuatro años y diez meses después, el PP asturiano continúa su particular travesía del desierto, a la que Alberto Núñez Feijóo quiere poner fin con una apuesta que rompe moldes, la del alto funcionario de la Unión Europea Diego Canga como candidato.

La reconquista del tiempo y terreno perdidos por la que los populares asturianos suspiran empieza por recobrar una cohesión interna, azotada por sucesivas fracturas que han tenido siempre la misma génesis: la insatisfacción por designaciones electorales como, por ejemplo, las que provocaron primero la aparición de Ideas y luego la fundación de Foro. Aunque el principal partido de la oposición en el Principado se empeñó en estrellarse contra la misma piedra, hasta la obstinación, para solaz de la Federación Socialista Asturiana durante los últimos veinte años, parece que tiene propósito de enmienda. El nuevo organigrama del partido diseñado entre el secretario general, Álvaro Queipo, y el candidato, Diego Canga, pretende dejar atrás las muchas y cruzadas cuitas pendientes como primer paso para devolver la ilusión a una organización de cara a la doble cita con las urnas del 28-M.

"Necesito más tractores que remolques", apremió Diego Canga en su estreno ante el comité ejecutivo regional del PP, que oficializó una treintena de nombramientos en los que el "número uno" al Principado tuvo mucho que ver, aunque no tenga ficha de afiliado. Y es que el candidato, con mando en plaza a la vista de los primeros hechos, llamó por teléfono, cuando todavía estaba en Bruselas, a alguna de las personas de "experiencia y talento", que se habían alejado o habían sido apartadas de la primera línea política en las cinco refriegas que han azotado las filas populares en estas dos décadas.

Queipo y Canga tienen ante sí el reto de convertir por fin en realidad una pretendida unidad, ya invocada por las anteriores presidentas del partido, Mercedes Fernández y Teresa Mallada. La tarea se antoja mayúscula toda vez que en la nueva dirección van a cohabitar dirigentes y personalidades que han protagonizado sonados enfrentamientos puertas adentro del PP asturiano, poniendo a prueba la máxima del estadista inglés Lord Palmerston de que "no hay amigos eternos, ni enemigos eternos, solo intereses más o menos permanentes".

Canga ha puesto las luces largas en una victoria que requiere unidad de acción y el discurso de entrada parece haber calado e ilusionado. Solo así se explica que en torno a la misma dirección puedan arrimar el hombro las dos últimas presidentas del partido o la recuperada Pilar Fernández Pardo, o el secretario general Luis Venta y el actual presidente de la junta local de Gijón y portavoz adjunto en el parlamento regional, Pablo González, o que haya regresado el exalcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella y que se quiera contar, otra vez, con dos exconsejeros de Sergio Marqués como Juan José Tielve (Fomento) o Manuel Fernández (Agricultura), que ya había vuelto en la etapa de Mercedes Fernández pero había renunciado, hace unos meses, desencantado por el escaso eco que tenían las aportaciones que realizaba la comisión de Medio Rural, que ya vuelve a presidir desde el pasado sábado. Además, la exdiputada de Ciudadanos Diana Sánchez, que se afilió al PP de la mano de Teresa Mallada, presidirá la comisión de Reto Demográfico, y se recupera al exconcejal ovetense Óscar Cuetos. "Es muy loable el intentar integrar a gente de distintas sensibilidades, que no estaba conforme de cómo se hacían las cosas en etapas anteriores", valoraba ayer un integrante de la nueva dirección, que destacó la oportunidad que se presenta a la organización popular en Asturias. "Aquí hay tarea para que trabaje todo el mundo. Se reordenan las vicesecretarías y comisiones para integrar a más gente y que haya mayor cohesión en el partido", aseguraba.

Al mismo tiempo continúa la inmensa mayoría del equipo que llegó a la dirección popular durante el mandato de Teresa Mallada, que no dudó en acompañar la presentación de Diego Canga en el comité ejecutivo regional, aplaudiendo desde la primera fila un discurso que caló y gustó. "Es un candidato que rompe moldes", destacó Rosana González, la alcaldesa de Coaña, cuyo predecesor, el histórico Salvador Méndez, vuelve a la dirección en calidad de vocal para sustituir a Mariano Marín. "No deja nada a la improvisación", afirma otro dirigente popular. Sus dos primeras intervenciones, en Oviedo en la mañana del sábado y en Gijón por la tarde, han generado ilusión en las filas populares. "Viene con ganas de hacer cosas y con ideas muy claras de cambio", destaca un veterano del partido. "Le va a venir bien no al partido, sino a Asturias", asegura otro de los dirigentes que ha decidido arrimar el hombro en esta nueva etapa que se abre en el PP asturiano para tratar de recuperar el voto perdido desde la única victoria electoral en 1995, cuando, con Marqués al frente, logró 272.495 votos que se tradujeron en 21 escaños. Desde entonces, apenas una leve recuperación en 2007, con Ovidio Sánchez, gracias a 248.907 votos y 20 escaños que fueron insuficientes ante los 21 del PSOE y los 4 de IU, para caer de manera drástica en las siguientes convocatorias hasta tocar suelo en las autonómicas de 2019, con poco más de 92.000 votos y diez escaños, la mitad que la lista de Adrián Barbón.