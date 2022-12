"La sociedad civil asturiana no ejerce como tal, es débil y poco influyente"

El periodista Xuan Cándano (San Esteban de Pravia, 1959), jubilado de RTVE en Asturias, fundador y director de la revista "Atlántica XXII", acaba de publicar "No hay país" (Hoja de lata editorial). El subtítulo explica el contenido: "Crónica política (y sentimental) de Asturias (1975-2022)".

–Dos fundadores de Alianza Popular pegándose en la sede del partido en Oviedo ¿Explica a la derecha asturiana?

–Manuel Robledo era el marido de la marquesa de Muros y José Manuel Riesgo Morán, uno de los padres del Estatuto de Autonomía. Cuando el partido eran cuatro, tuvieron muchas desavenencias y una vez llegaron a las manos en la sede de la calle Cimadevilla y tuvieron que separarlos. La historia de la derecha en Asturias es de engarradiellas, broncas e intrigas, especialmente en el PP de Xixón. Francisco Álvarez-Cascos tardó en afiliarse en espera de que ganara un congreso Luis Fernández-Vega.

–En las elecciones de 1977 el Partido Comunista era un partido de jóvenes dirigido por viejos y el PSOE, un partido de viejos dirigido por jóvenes.

–El PC tenía estudiantes, obreros en las cuencas mineras y Gijón dirigidos desde el exilio por Santiago Carrillo. Acabaron chocando, cuando la candidata por Asturias de 1977 fue Dolores Ibárruri, "La Pasionaria". Fueron a buscarla Tini Areces, Herrero Merediz y Daniel Palacios al límite con Cantabria, comieron en un restaurante y, en la sobremesa, Dolores no estaba en la conversación y se soltó con canciones regionales de antes de la guerra. Se fueron a casas pensando que aquella muyer estaba chocha. Tini Areces, avalado por la mayoría de la dirección en Asturias, pidió a Carrillo un relevo y este le replicó enfadado que querían "tirar a Dolores por la escalera".

–¿Entretanto el PSOE?

–Era un partido de viejos y pocos militantes dirigido por los jóvenes del "clan de la tortilla". Aquí a Suso Sanjurjo lo eligieron secretario general y marchó a la mili. Alfonso Guerra le dijo a Gerardo Iglesias que se dio cuenta de que el PC no iba a tener buen resultado en 1977 cuando vio sus carteles electorales llenos de viejos.

–Los mineros asturianos lucharon contra el franquismo y acabaron dirigidos por un chivato del comisario torturador Claudio Ramos.

–No es tan extraño. La transición española fue un pacto por las alturas entre los reformistas del franquismo y la izquierda débil que salía de las catacumbas. Que un chivato de la brigada político-social como José Ángel Fernández Villa llegue a ser el hombre más poderoso del SOMA y gobierne el PSOE con mano de hierro 31 años puede parecer novelesco, pero es un caso más. Adolfo Suárez fue secretario general del Movimiento.

–Para montar UCD vino de Madrid el opusdeísta Arturo Moya.

–UCD fue un partido personalista y artificial construido alrededor de Adolfo Suárez desde la nada. En Asturias, desde 1977 todos los partidos fueron sucursales de Madrid y los de UCD buscaron personas que no tuvieran relación con el franquismo. Vega-Escandón y García-Pumarino eran antifranquistas moderados.

–Fuera del sucursalismo, el nacionalismo asturiano tiene relación con dos robos.

–Aunque tiene antecedentes, el asturianismo político nació en el tardofranquismo con la asociación cultural Conceyu Bable. El robo chapucero de la Cámara Santa en 1977 provocó una manifestación de rabia y autocrítica por cómo teníamos nuestros símbolos que el nacionalismo creyó que sería un aldabonazo hacia una nueva conciencia regional.

–No lo fue. ¿El otro robo?

–El de ETA Político-militar de la nómina de Hunosa, sobre todo, en el Banco Herrero. Verano de 1979, 121 millones con los que se financió Euskadiko Ezkerra. Nunca aparecieron. Del robo culparon a miembros del Conceyu Nacionalista Astur, un grupo que se presentó sin infraestructura muy poco antes de las elecciones y obtuvo resultados alentadores en el Senado. Detuvieron a varios de sus dirigentes, trostkistas que habían entrado en el CNA, se supone que para tener una tapadera política del robo.

–Silva vs. González. El felipismo impidió el pedrismo.

–Silva venía del PSP, un partido con mucha cabeza y pocos militantes. Cuando se integró en la FSA, Suso Sanjurjo pensó en Silva –al que conocía del antifranquismo– como primer presidente de la autonomía. Para muchos socialistas era un advenedizo y no inspiraba confianza, pero lo avalaba una brillante tarea como diputado en la comisión de industria. Durante el congreso de la retirada del marxismo, González anunció que se iba, conmoción, gritos de "Felipe, Felipe", y, luego, Pedro de Silva, que tiene muy buen pico, intervino lamentando esa dimisión, que no podía paralizar al partido, que necesitaba una gestora. Los gritos cambiaron a "PSOE, PSOE".

–No hubo gestora.

–Y Silva quedó ante Felipe, Guerra y la FSA como un tipo brillante al que había que atar corto. Silva había conocido a Felipe en Gijón años antes y le pareció que solo se escuchaba a sí mismo. Tuvo feeling con Guerra hasta el inicio de la segunda legislatura como presidente del Principado.

–¿Qué pasó?

–Guerra le anunció que Madrid no quería que Asturias tuviera las competencias de Educación y Sanidad, como marcaba el estatuto. Silva anunció que no se volvería a presentar y Alfonso Guerra nunca más se puso al teléfono.

–Gustavo Bueno. ¿Materialismo de derechas?

–Gente que sabe más que yo de filosofía y buenismo no ven contradicción en el Bueno de camisa azul falangista de Salamanca, el compañero de viaje del PC durante el tardofranquismo por su identificación con la URSS y el ideólogo de Vox. Siempre está detrás esa idea de imperio y estado fuerte que vertebró su pensamiento.

–Un estafador acabó con el gobierno de un aventao.

–En Asturias se llama aventaos a las personas que tienen un carácter como el de Juan Luis Rodríguez-Vigil, que pueden ser inteligentes y creativas y, a la vez, tener carencias de sosiego y moderación a la hora de comportarse y tomar decisiones. Vigil es muy respetable política e intelectualmente y fue un gran consejero de Sanidad.

–¿Y en presidencia?

–Estaba desbordado, era un mandado de Villa e hizo ese episodio bufo del Petromocho como regalo electoral a Felipe González, que venía a inaugurar DuPont.

–Fue una rueda de prensa tras una sobremesa de chupitos.

–Contra el criterio de su jefe de prensa, del estafador Lauze y con la incomodidad de Francisco Javier Sitges. No se admitían preguntas, pero hubo y dio datos para desmontar aquella falsedad inmediatamente. Sin rueda de prensa no habría habido Petromocho. Siempre hay pícaros y estafadores que intentan levantar dinero público.

–Trevín visto por Villa.

–Germán Ojeda los presentó en un restaurante de Llanes y, al volver con Villa en el coche, le preguntó qué le había parecido Trevín. Villa dio una de sus salidas: "No me fío de él porque no te mira a los ojos, te mira a la bragueta".

–Lo eligió presidente en el sanatorio Adaro. ¿Qué le parece peor de Villa, eso o lo que trincó?

–Villa es un caso de dejación de funciones por parte de los ciudadanos. Todo el mundo sabía que era un cacique pero, como era el de los mineros, era un caudillo bueno. Cuando se acogió a la amnistía fiscal en 2012 ya no estaba bien porque había sido un tío astuto y teatral para la mentira. A mí me engañó durante años: veía al alcaldón de las cuencas pero no creí que hubiera metido mano nel caxón. Cuando salió el libro de Gómez Fouz que le denunciaba como confidente de la brigada social casi me llora en una larga conversación a solas contándome que la muyer lu reñía: "Das trabayo a todo el mundo y los tus fíos al paro". Yo admitía que siempre iba a tener una muria profesional porque él mandaba en los medios públicos, donde yo trabajaba, pero las relaciones personales eran buenas. Fui inocente.

–¿Asturias pagó los cristales rotos de una intento de Salvador Fuente de reconciliar a Sergio Marqués, presidente del Principado, y Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente de Aznar?

–Hubo varios intentos de arreglar sus relaciones desde Madrid. Mandaron embajadores como el periodista deportivo José María García o el padre Ángel. Al final, Salvador Fuente, jefe de gabinete de Marqués, elaboró un dosier y un fontanero le consiguió una cita en Moncloa para hacérselo llegar a Aznar. Salvador, que es de carácter y voluminoso, acudió a Moncloa y tropezó con una cristalera que se hizo añicos con estruendo tal que salió de su despacho Álvarez-Cascos, quien luego debió de ser de los primeros lectores del dosier. La explosión en la Moncloa precedió a la del gobierno de Asturias.

–Areces, excelente alcalde, pésimo presidente.

–Tini, muy gijonés, tenía muy claras las soluciones para la ciudad y cambió Gijón, a la vez que tantas ciudades españolas. Llegó al Principado con la misma energía, pero era un urbanita que no conocía el alma de Asturias.

–¿Alma de Asturias?

–Pongo el ejemplo de Pepe el Ferreiro, un sabio campesino que no callaba ante nada y había montado el mejor museo etnográfico de España. Tini no podía comprender a aquel hombre ni su obra y lo cesó de modo fulminante provocando un conflicto muy serio en Grandas y en la cultura asturiana. Creía que se podía gobernar Asturias con proyectos megalómanos y desarrollistas, muchos acabados en el fango de la corrupción, como el Niemeyer y el Muselón.

–Dice de Gabino de Lorenzo que tiró palante y libró, pero no prueba nada.

-"Tira, que libres" es frase suya. Tuvo méritos como la peatonalización de Oviedo, pero vivió las vacas gordas de las privatizaciones y la corrupción del PP y su enriquecimiento personal no está sólidamente justificado. Lo hizo con la complicidad mediática y jurídica.

–Cascos, tercera convocatoria.

–La candidatura de Suma tiene algo patético y entrañable en esa obcecación de último dinosaurio vivo de la Transición, el gran delfín de AP, único concejal de Gijón, que se ganó la carrera en la oposición a un enemigo poderoso y tuvo el mérito de convertir una jaula de grillos en un PP ganador con Aznar en la Moncloa. Causa estupefacción que su partido nace para pedir el voto para otro y ayudar al PP a llegar al gobierno del Principado.

–Foro Asturias Ciudadanos.

–Acertó con el discurso reformista, el pacto del duernu, apelando a Jovellanos y a Melquiades Álvarez, pero creyó que iba a ganar las elecciones anticipándolas porque tenía una encuesta que le daba la mayoría absoluta. Es otro caso de caudillismo político. Ahora sacan sus trapos sucios foristas que en su día no cuestionaban un personalismo que empezó llevando a las siglas del partido las de su propio nombre.

–Javier Fernández: "el mudu" no falaba.

–Ni actuaba. Era indolente. Sus esfuerzos intelectuales iban encaminados hacia una idea de España. Es un jacobino. Asturias es una autonomía otorgada sin más autonomistas en el PSOE, en su momento, que Xuan Xosé Sánchez Vicente y Pedro de Silva.

–Barbón.

–En positivo: se declara discípulo de Pedro de Silva y es empático y admite la crítica. Coincidí con Javier Fernández en los urinarios de la Xunta y ni me saludó.

–Eso corta el mexu.

–Dafechu. Barbón hasta me pregunta, aunque en lo político no pasó de las musas al teatro. Su retórica de la autoestima como motor de Asturias la tengo hace años y quizá en el futuro dé resultados su apuesta por la ciencia con el consejero Borja Sánchez. Habrá que esperar a su segundo mandato.

– ¿"No hay país"?

–País, según lo entendía Jovellanos. Asturias tiene geografía, cultura, lengua e historia propia, pero no se reconoce como tal. Su sociedad civil no ejerce como tal, es débil y poco influyente.