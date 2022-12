Da fe Antonio Fueyo, vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo, de que la repercusión mediática que tuvo el pasado verano la investigación de la medusa inmortal fue «tremenda». Tanta que «hasta la agencia china nos llamó». Y es que lo que logró un equipo de Carlos López-Otín es de trascendencia mundial: descubrir claves de enorme interés descifrando el genoma de una medusa inmortal diminuta, de cuatro milímetros, que puede retroceder en el tiempo y volver a su estado infantil, a ser un pólipo. Pero tan sorprendente es el hallazgo como el camino que trece científicos de Asturias emprendieron para llegar hasta aquí, hasta el reconocimiento que ayer les rindió LA NUEVA ESPAÑA con la entrega del premio «Asturiano del mes» de agosto. El galardón reconoce el papel que juega el estudio en la búsqueda de mejores respuestas para hacer frente a enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como el alzhéimer o el cáncer. «Ahora sabremos más de ellas», aseguraron los investigadores.

«Había muchas empresas que nos vendían la medusa inmortal, pero luego no era ella. Así que decidimos ir a buscarla nosotros», cuentan María Pascual Torner y Dido Carrero Muñiz, las primeras firmantes del descubrimiento. Porque, lógicamente, había que tener primero la medusa para después analizar sus genes. Y eso, hasta la fecha, nadie lo había conseguido. «Alquilamos una furgoneta camperizada que nos sirviese para viajar, dormir, cocinar y hasta para tener un laboratorio móvil», relatan. Este viaje a Italia –donde habita la medusa inmortal, además de en aguas de Japón– lo hicieron María Pascual y Elena Mateo, que son científicas marinas. «Fueron muchas horas al volante y de búsqueda en el mar con una linterna durante diez días. Recogíamos muestras y, después, las analizábamos con una lupa en nuestro laboratorio. Así hasta que dimos (en realidad fue Elena) con la medusa inmortal», cuenta Pascual. Lo que vino a continuación fue una explosión de alegría. «En ello –añade la investigadora barcelonesa– jugó la suerte y la perseverancia».

El camino de vuelta a Asturias, con la medusa inmortal a bordo, no fue menos duro. «En realidad, no nos llevamos la medusa, sino una colonia de pólipos (su fase anterior). Tuvimos que estar pendientes de ella todo el viaje. Porque, aunque se llame inmortal, es muy sensible. Cualquier cambio brusco de ambiente le afecta. Necesita mucha oxigenación del agua, mantenerse a una temperatura concreta, requiere una salinidad diferente a la que hay en el Cantábrico...», describe María Pascual. Y a pesar de todas las adversidades, la medusa inmortal llegó en perfectas condiciones a la Universidad de Oviedo, donde otros científicos más especializados en bioinformática, como la ovetense Dido Carrero, se encargaron de descifrar su genoma para extraer las claves de la inmortalidad.

Ahora, el paso siguiente es investigar esos genes en el envejecimiento humano. «Para trasladar esos conocimientos al ser humano hace falta una serie de investigaciones que nos permitan averiguar qué papel tienen los genes de la medusa en nuestro propio sistema», explica Carrero. Son genes de procesos celulares que todos tenemos. «A través de las pistas que hallamos podemos estudiar el papel que juegan estos genes en enfermedades que aparecen como consecuencia del envejecimiento y así desarrollar terapias, conocer mejor estas patologías, poder prevenirlas...», apunta. Esta investigación, recalca Carrero, demuestra que «no hace falta ser un centro puntero para hacer buena ciencia».

Futuro incierto

Pese a todo ello y aunque suene paradójico, el futuro de María Pascual y Dido Carrero, que ya son doctoras, es incierto. A Pascual se le acaba el contrato el año que viene en la Universidad de Oviedo y Carrero está contratada por debajo de su categoría. «Siendo la bioinformática un campo con bastante tirón esperaba que hubiese demanda. Sin embargo, me fue muy difícil encontrar trabajo», confiesa. Así que su futuro en España lo ve negro. Como también es graduada (por la UNED) en Historia del Arte –fue «una evasión» durante el doctorado–, Carrero compagina en la actualidad la investigación con un proyecto cultural que consiste en convertir su casa en una galería de arte en la que artistas expliquen sus cuadros al público general.

A la entrega del premio «Asturiano del mes» de LA NUEVA ESPAÑA asistieron nueve de los trece científicos participantes en la investigación: además de Pascual y Carrero, Elena Mateo, Diana Álvarez, David Roiz, Daniel Maeso, Guillermo Mariño y Gabriel Bretones. También estuvo el vicerrector Antonio Fueyo. La subdirectora general del periódico, Ángeles Rivero, y el director, Gonzalo Martínez Peón, hicieron entrega de los atributos del galardón –una escultura de Legazpi, una portada especial de LA NUEVA ESPAÑA y una caricatura del dibujante Pablo García– y calificaron el descubrimiento de «importante y atractivo»: «Abre unas perspectivas enormes». Rivero quiso con este premio recordar a Otín, una persona que ya recibió hace años el «Asturiano del mes», «a la que admiramos, que nos ha aportado mucho y con la que la Universidad de Oviedo no se ha portado bien».