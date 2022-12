Estos hechos se remontan al 5 de octubre de 2020, cuando comenzó una huelga indefinida en Alsa. En el transcurso de la misma, que duró 11 días, se llevaron a cabo, según describe la Guardia Civil, un total de 60 sabotajes a los autobuses de la empresa asturiana. A partir de ahí, se inició una investigación, enmarcada en la operación «Halmazón», que fue «larga y compleja», según aseguran, ya que los autores de los incidentes «tomaron numerosas precauciones para no ser identificados». «Su conocimiento de las rutas y lugares favorables para llevar a cabo sus acciones posibilitaron la consecución de sus objetivos sin ser reconocidos en un primer momento», explican en un comunicado.

Durante estos dos años, los agentes de la Guardia Civil han tenido que realizar una «intensa actividad operativa», empleando datos de sistemas de control de tráfico de la DGT, muestras de los objetos empleados para dañar los autocares y minuciosas tomas de declaración a los testigos presenciales para dar con los autores. El gran volumen de datos adquiridos en la investigación permitió «establecer convergencias entre su presencia en la zona de varios sabotajes, además de concluir que se trataba de un grupo de personas organizado y coordinado, con la intención de presionar a la empresa a ceder en las reclamaciones que dieron origen a la huelga».

Según la Guardia Civil, los actos violentos realizados contra los autobuses para tratar de inmovilizar la mayor parte posible del transporte de esta compañía ocasionaron «pérdidas cuantiosas», ya que «además de tener que reparar los daños ocasionados en los autobuses (lunas rotas en la mayoría de las ocasiones), también obligó a la empresas a tener los vehículos parados y a reponer las líneas afectadas con otros para poder completar las rutas».

Absueltos los piquetes acusados de hostigar a una compañera en la huelga de TUA de 2019

Los siete piquetes acusados de hostigar a una compañera que se presentó a trabajar durante una de la jornada de paros de la huelga de TUA en los primeros días del 2019 resultaron absueltos ayer sin necesidad siquiera de declarar durante el juicio previsto en el juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, al verse beneficiados por un cambio del Código Penal aprobado en abril de 2021 que despenaliza los delitos contra los derechos de los trabajadores en el marco de una huelga. El fiscal anunció al comienzo de la vista que retiraba los cargos de los siete trabajadores para los que inicialmente pedía 2 años de cárcel por, entre otros hechos, subirse al autobús de una conductora y arremeter contra ella con amenazas directas como «te vamos a hacer la vida imposible los próximos 20 años» o insultos como «asquerosa» o «hija de puta». La acusación particular dijo ser consciente del cambio en el Código Penal, pero pidió cambiar la acusación por la de un delito de coacciones, a lo cual se negó la jueza, al manifestar que esa modificación generaría una situación de indefensión para los procesados, a los cuales se les abrió juicio por un delito que en la actualidad ya no existe. La magistrada añadió que, en todo caso, si los hechos hubiesen sido denunciados como coacciones, estas serían de carácter leve y ya habrían prescrito. Los siete acusados contaron con el respaldo de casi un centenar de personas que se concentraron a la puerta del Palacio de la Justicia de Llamaquique portando pancartas y al grito de consignas como «la protesta no es delito». A pesar de beneficiarse de este cambio normativo de 2021, la abogada de la defensa, Alejandra Gutiérrez, aseguró que los acusados se limitaron a informar a su compañera y que podían demostrarlo con vídeos grabados de ese día.