Un paseo con el Alcalde y 16 horas de coche para traer a «Checha»

Treinta años en Bruselas sirven para no asustarse ante una mañana asturiana a la que le cuesta amanecer. Llueve, llueve mucho, pero su mujer le ha dicho a Diego Canga que ayer en la capital belga estaban a cuatro bajo cero… El candidato del PP a la presidencia del Principado remató su encuentro de ayer con el alcalde de Oviedo en el Ayuntamiento con un paseo rápido bajo el paraguas hasta Milicias Nacionales y un café con pastas en La Mallorquina. Fue lo último de la última mañana, de momento, del aspirante en Asturias, que después de un intenso fin de semana volvió a Bruselas con el propósito de estar de regreso el sábado, a tiempo de asistir al derbi del Carlos Tartiere entre el Oviedo y el Sporting y, por supuesto, de estar el lunes, también en la capital del Principado, en el mitin del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Con Alfredo Canteli de introductor de embajadores, haciendo presentaciones y presumiendo de ciudad, el candidato y el alcalde caminaron esquivando los charcos e intercambiaron pareceres en la apacible sintonía de dos que se conocen, dijeron, y hasta se admiran. Invitó a las consumiciones del oftalmólogo Antonio Bascarán, se encontraron y saludaron, entre otros, a Felipe Fernández, miembro del Consejo de Administración de Unicaja Banco, y a su hermano Santiago, que fue durante más de treinta años gerente del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa).

El próximo viaje de Canga, el de vuelta, ya será por carretera, dieciséis horas de coche con escala en Francia. No es la primera vez, no hay más remedio si quiere traer a «Checha», que se llama así en homenaje al apelativo cariñoso de una tía de Canga llamada Teresa y es una hembra de pastor australiano, aunque el candidato suele decir «pastor asturiano» porque la adoptaron en el albergue de Oviedo. La perra es una más de la familia, al candidato se le oye repetir que es hijo y nieto de veterinarios, que desarrolló desde la cuna un incondicional amor por los animales, y sucede que «Checha» ya le echa de menos, pero su tamaño dificulta el viaje en avión, así que no hay más alternativa que la carretera.

Una vez aquí, se quedará dos semanas, antes de instalarse el 16 de enero. Vendrán el derbi, el mitin y, como todos los años, la San Silvestre de Oviedo, a cuya cita promete que tampoco fallará esta Nochevieja.

Críticas de Foro y PSOE

Mientras tanto, junto a los parabienes mutuos que Canga y Canteli intercambiaron durante y después de su encuentro, se desataron ayer algunas críticas. Al portavoz de Foro, Adrián Pumares, uno de los teóricamente concernidos por la intención de Canga de abrir las listas al resto del centro derecha, no se le escapó la mención elogiosa que el candidato popular hizo de Javier Fernández y reaccionó en las redes sociales: «Javier Fernández fue un mal presidente que formó un mal Gobierno», escribió. La reprimenda del PSOE de Oviedo fue para Canteli por el uso del Ayuntamiento como sede de la reunión con Canga, en una «vergonzante utilización partidista» de las dependencias municipales para organizar «una recepción berlanguiana, al más puro estilo de ‘Bienvenido Mr. Marshall’, al designado a dedo y desde Madrid como candidato regional del PP asturiano».