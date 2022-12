Barbón, sobre la reforma de la malversación: “Nunca estaré de acuerdo en beneficiar a corruptos”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que “nunca” estará de acuerdo en cualquier decisión que suponga “beneficiar a corruptos”. Barbón, interpelado sobre la polémica suscitada por la posible revisión del delito de malversación, por acuerdo del PSOE y ERC. Barbón, quien no obstante ha asegurado que no conoce ningún texto jurídico de la propuesta de reforma, señaló que él estará de acuerdo en todas las decisiones que supongan “perseguir y castigar a los corruptos, pero no en lo que sea levantar la mano”.

Con todo, Barbón ha indicado que aguardará a conocer la propuesta para tener una opinión más asentada. “No conozco lo que se propone en este caso concreto, ni Esquerra ni el grupo socialista. Me duele mucho cuando estos debates se hacen desde las tripas, y cuando se habla de Derecho hay que hacer un análisis jurídico; y en este caso recurriré a la opinión de penalistas y profesores de derecho penal para conocer su opinión y analizar cómo ven el encaje legal”, ha indicado el presidente asturiano. En todo caso, recalcó que se mostrará contrario a toda reforma que suponga “levantar la mano” ante la corrupción. La reforma del delito de malversación ha despertado críticas en distintos sectores socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ya expresó su discrepancia. "Le diría al Gobierno que no se esfuerce en explicar lo que es inexplicable, que no tiene defensa posible. Sería más fácil decir: lo hago porque no me queda más remedio”, dijo. “Es un momento duro, que me duele como español y como militante”, sentenció. El presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán, ha cuestionado la reforma propiciada por Sánchez, al afirmar que "malversar fondos públicos para financiar un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre de 2017, lejos de tener ningún tipo de consideración atenuante, debería tener una consideración agravada".