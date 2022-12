El Instituto Asturiano de la Mujer celebra hoy, jueves 15 de diciembre la última jornada de las diseñadas para sensibilizar sobre la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En la sesión también se presentará la estrategia asturiana en esta tema. La presentación de la Estrategia contará con la ponencia marco “Por qué hay que abolir la prostitución” a cargo de Mabel Lozano, directora de cine, escritora y activista de derechos humanos de las mujeres, con una larga trayectoria en la lucha contra la trata, la prostitución y la pornografía. Mabel Lozano presentará dos de sus piezas audiovisuales recientes, “Biografía del cadáver de una mujer”, por la que recibió en el año 2021 el Premio Goya en la categoría cortometraje documental; y el tráiler de la serie documental “PornoXplotación”.

También participará Graciela Atencio, directora de la Escuela Abolicionista Internacional, que ha colaborado con el Instituto de la Mujer en la organización de estas jornadas, con la ponencia “El papel de la sociedad civil organizada en la implementación de las políticas abolicionistas”. Esta actividad es gratuita y con entrada libre hasta completar aforo. Tendrá lugar el 15 de diciembre a las 18 h. en el Salón de Actos del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMIN), calle Hermanos Pidal, 7-9, 33005 Oviedo. Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía asturiana sobre los efectos de la prostitución como forma de violencia sexual y desigualdad estructural que sufren las mujeres y niñas, además de recabar propuestas para aplicar políticas abolicionistas en Asturias. La reparación y atención integral de las víctimas, la criminalización de todas las formas de proxenetismo y la penalización de los compradores de sexo, además de la concienciación social, son los pilares del abordaje abolicionista de la prostitución.

La intensa lucha de Mabel Lozano

Una de las protagonistas de la jornada será Mabel Lozano (Toledo, 1967), directora de cine, experta en trata, reconocida en todo el mundo, y con una fuerte implicación con las mujeres víctimas de prostitución y trata. Mabel Lozano tomó conciencia de esta problemática en 2004 cuando conoció a Irina, una chica rusa víctima de trata que conoció a través de la Asociación Proyecto Esperanza. Ella le contó como había sido captada por su novio y vendida a un club de carretera. En 2005 hizo su primer largometraje documental.

Ha trabajado para distintos gobiernos para formar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En 2015 estuvo nominada a los Goya por "Chicas nuevas 24 horas’, un documental que hablaba de trata, rodado en cinco países. "El sistema prostitucional necesita de la pobreza, de la precariedad y de la trata. Lo vemos en la calle, las ‘Pretty Woman’ no existen", asegura. También considera importante distinguir entre prostitución y trata. "La trata sexual solo tiene una finalidad y es la prostitución", señala. El origen suele ser el mismo: Pobreza, desigualdad o falta de oportunidades. "Estos fenómenos no pueden ir por separado porque la prostitución necesita de la trata. Son pobres, sin herramientas y con hijos menores a su cargo, por lo que hablamos de trata y vulnerabilidad".

La prostitución, ligada a la pobreza y a la desigualdad

"No vale ser feminista y decir que crees en la libertad de las personas. Quien dice eso normalmente no es una prostituta. Eso es mentira. No puedes ser feminista si crees que la prostitución, la trata o la explotación sexual pueden ser una salida para una mujer. No puedes ser feminista porque yo no lo quiero para mi hija, y lo que yo no quiero para mi hija o para mí, no lo quiero para la tuya o para ti. Es mentira", ha llegado a decir Mabel Lozano. La cineasta opina que el feminismo no está dividido, "las mujeres que de verdad somos feministas no queremos eso para nadie porque sabemos que la salida es para las demás, para las pobres, para las que no tienen igualdad, y a mí no me vale. Aquí no hacen con su cuerpo lo que quieren, sino lo que no les queda otra. No han tenido opciones, no hay alternativas. No es que puedan ser prostitutas o periodistas, o prostitutas o directoras de cine, es que no han tenido alternativas. Creo que ese discurso trasnochado tiene mucho más que ver con el lobby proxeneta, con la desinformación, con los que no quieren que las feministas vayamos a una, y con que este es un negocio impresionante con muchos intereses detrás", manifiesta.

"Lo que también estamos viendo es que en los países donde está abolida la prostitución hay mucha menos trata, sigue habiendo algo de prostitución, sí, pero con muchísima menos trata porque al final lo que quitas es de que se explote a las mujeres. Y después tú vas educando con esas legislaciones a los hombres, y se educa como se nos educó para que no fumásemos en los interiores, y nos costó, pero ahora nos hemos acostumbrado. Es una cuestión de educar a nuestros hijos en relaciones sexuales sanas, que no tiene nada que ver con la moralidad ni con el amor. Una relación sexual sana significa que tú quieras y yo quiera, desde la empatía y desde el deseo compartido. Desde el respeto y no lo que estamos viendo con las manadas… Por lo que habrá prostitución pero más escondida y sin trata, y la gente acabará entendiendo que no se puede comprar un ser humano, y que no se puede banalizar la compra y venta de los seres humanos", añade.

Protección a las víctimas

La Estrategia es uno de los compromisos más importantes asumido por el gobierno de Asturias en la lucha contra las formas de la violencia sexual más invisibilizadas en la sociedad española: la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Uno de sus objetivos principales es brindar asistencia, protección y reparación a las víctimas de esta forma de violencia sexual. Dicha estrategia contará con ejes de actuación, objetivos específicos y acciones. También involucrará a todos los actores sociales e institucionales que participarán de un plan de actuación en el que se prevé la creación de un foro autonómico como marco consultivo y colaborador entre la administración pública y la sociedad civil.

Promover la igualdad de oportunidades

El Instituto Asturiano de la Mujer que dirige Nuria Varela, dispone de servicios especializados en igualdad de oportunidades que dan cobertura a toda la región. Los Centros Asesores de la Mujer prestan información y asesoramiento jurídico gratuito a todas las mujeres residentes en el Principado de Asturias. Asimismo prestan asesoramiento jurídico de forma específica a las víctimas de violencia de género, actuando como responsables del caso y realizando un seguimiento de las medidas puestas en marcha por la Administración para el apoyo, acogida y recuperación integral de las víctimas. Se coordinan con el resto de organismos que intervienen en la atención: Turno de Oficio de Violencia de Género, Servicio Público de Empleo, Servicio Público de Salud, Servicios Sociales y Red Regional de Casas de Acogida.

El Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres suscrito en Asturias por instituciones, partidos y colectivos, cuenta con la adhesión del Gobierno regional, que aplica 150 medidas para mejorar la prevención y la atención a las víctimas. El Principado fue la primera comunidad en alcanzar un acuerdo que incluye a grupos políticos, asociaciones, instituciones y organismos implicados en la erradicación de esta lacra. Además, el Ejecutivo impulsa campañas dirigidas a la juventud en redes sociales y el uso de aplicaciones de móvil para detectar las primeras señales de maltrato.