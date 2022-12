"España vive una situación de crisis, primero institucional, y luego también social, política y económica". A Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, le preocupa, ante todo, el deterioro de las instituciones democráticas con las que se armó el país a través de la Constitución.

Lo dejó claro en la ponencia en defensa de los valores constituciones y democráticos de España pronunciada ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA ante un público donde no faltaron autoridades y sus compañeros asturianos del PP; como el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y varios de sus concejales; la portavoz en la Junta del Principado, Teresa Mallada, y diputados autonómicos; así como representantes de la dirección regional del partido y figuras que atesoran un largo recorrido en el mismo. El acto sirvió, de hecho, como otra escenificación más del proceso de reunificación que vive el PP asturiano.

Pero, ante todo, sirvió para defender los valores de la Transición y la Constitución de 1978, que Ana Pastor, presentada en el acto por Manuel Fernández Quevedo, presidente de la asociación Día de Galicia en Asturias, reivindicó ante el olvido y los ataques que, bajo su punto de vista, están sufriendo coincidiendo con la etapa de Pedro Sánchez en La Moncloa y el incremento de peso político de fuerzas independentistas. Habló la exministra de Sanidad y de Fomento de "graves amenazas a nuestro bienestar, a nuestra concordia y a nuestras libertades". Y, frente a eso, propuso "renovar nuestro compromiso con todo lo conquistado" con la Constitución. En este sentido, reclamó "rechazar sectarismos y espíritu de división, esa cuerda tirante en la que algunos se empeñan en tirar de un lado y otro". Fue en este punto en el que abogó por "volver a grandes pactos de Estado para ensanchar derechos de los españoles y garantizar el bien común". Pastor destacó las instituciones democráticas de las que dispone España para lograrlo, remarcando que "contamos con una monarquía renovada para un tiempo nuevo". De hecho, parafraseó a Felipe VI en su ponencia en más de una ocasión.

Se refirió la vicepresidenta del Congreso a varios asuntos de polémica actual que atañen al gobierno de Pedro Sánchez: al intento, dijo, de "controlar el poder judicial", o al pacto de "una rebaja penal con aquellos que cometieron delitos", en referencia a la reforma de la sedición y la malversación. "Me parece que se han traspasado todas las barreras", expuso quien aprecia un "uso espurio de las instituciones" democráticas. Y la fórmula que sugiere para combatir la "crisis institucional" es reforzar el papel de la Constitución y los valores democráticos de la Transición, enseñándolos a los más jóvenes.

"Sobre todo, debemos garantizar que sea, como hasta ahora, la Constitución de todos. Y, por eso, a los que quieren cambiarla por una vía no constitucional les decimos que no, y mil veces no", afirmó Pastor, que se refirió también al debate sobre la modificación de la Carta Magna. "La legitimidad la tiene el pueblo español. No se puede cambiar la Constitución ni la unidad de España por la puerta de atrás porque aquí no hay puerta trasera, solo una puerta grande, que es la voluntad de los españoles", agregó. Pastor, que asume que los políticos tienen un papel primordial, apeló también al de la sociedad civil y los medios de comunicación. "Apuesto por el periodismo ético y de realidad, y estoy en una casa que apuesta por ello", señaló, en referencia a LA NUEVA ESPAÑA, la política, zamorana de nacimiento pero gallega de adopción. Fernández Quevedo, que mostró su admiración por su labor en los ministerios y al frente del Congreso, le agradeció su ponencia con una estatuilla del apóstol Santiago.