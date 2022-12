Carreño, un concejo de poco más de 10.200 habitantes, cuenta con once olímpicos y 36 clubs en activo. Toda una potencia del deporte que ahora, tras recibir un sello de calidad de la Unión Europea, se propone alcanzar nuevas metas. "Queremos incrementar la práctica deportiva en el municipio, mejorar nuestras instalaciones y conseguir el objetivo de ser la mejor ‘Villa Europea del Deporte 2023’", afirmó ayer la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, en el transcurso del Conceyu abiertu "El futuro de Candás ligado al deporte", organizado por el Club de Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

Candás dio un gran paso este mes viajando a Bruselas para recoger el diploma "Villa Europea del Deporte 2023", un reconocimiento que otorga la Asociación de Capitales Europeas del Deporte (ACES Europe) a municipios menores de 25.000 habitantes que "desarrollen una política deportiva local basada en el concepto de deporte como instrumento de integración y mejora de la calidad de vida". Pero como comentó la regidora, hay más pueblos en España y de otros países que han recibido el mismo reconocimiento. El reto del año que viene es demostrar a los evaluadores de la UE que Candás es la mejor, que no hay ninguna otra localidad con mayor músculo.

El municipio ya está trabajando para ello. ¿Cómo? Programando actividades que den mayor visibilidad a los clubs y que incrementen en consecuencia las listas de deportistas, y planificando intervenciones en las instalaciones. Asimismo, el Ayuntamiento ve, a través de esta distinción, la oportunidad de optar a fondos europeos vinculados a la actividad física. Ya hay dos ideas encima de la mesa: participar en un proyecto de monitorización de la población mayor a través de una pulsera inteligente y conceder descuentos a los carreñenses que hagan deporte para comprar en el comercio local.

"La distinción europea nos tiene que ayudar a cumplir otros objetivos, porque si se queda solo en un papel no habrá servido para nada", insistió Amelia Fernández en la Casa de Cultura de Candás durante el coloquio organizado por LA NUEVA ESPAÑA en el marco de la serie "Asturianos", que ofrece un gran retrato colectivo de Asturias y que pretende contribuir a la reflexión colectiva sobre el presente y futuro de la región.

En la mesa, que estuvo moderada por María José Iglesias, responsable del Club Prensa Asturiana, también participaron Manuel Muñiz, gerente del Patronato Deportivo Municipal; Marcelino Torrontegui, miembro de la Comisión Científica Médica del Comité Olímpico Español (COE); Jesús Hernández Borge, presidente del Candás Club de Fútbol; Luis Alfonso Prendes Doyaguez, presidente del Club Náutico Carreño; y Lourdes Prendes, presidenta del club de piragüismo Los Gorilas.

El acto comenzó con la proyección de un vídeo de tres minutos que resume "la esencia deportiva" de Candás. Se trata del mismo recurso audiovisual que vieron en Bruselas el pasado 6 de diciembre los evaluadores europeos y el resto de villas candidatas. En el vídeo salen vecinos practicando piragüismo, natación, atletismo, ciclismo, gimnasia, fútbol, baloncesto, balonmano, patinaje, montañismo, judo, vela, surf, ajedrez, bolos, deportes autóctonos... Y hasta un grupo de gimnasia para mayores. "Eso fue una de las cosas que más llamó la atención en la UE. Tenemos 110 mayores que hacen ejercicio físico regularmente en el polideportivo y que cuentan con un seguimiento médico gratuito", señaló Manuel Muñiz, quien apuntó, a la vista de la amplía variedad de disciplinas que ofrece Carreño, que "lo que aquí se ve como normal, fuera no es tan normal".

La lista de olímpicos

El ejemplo más claro es que Candás es el pueblo de España con más olímpicos por habitante. De ahí el cartel de "Villa de olímpicos" que puede leerse a la entrada de la localidad. Quienes hicieron historia fueron Amando Prendes, Carlos Prendes, Herminio Menéndez, Carlos Prendes García-Barrosa, Luisa Álvarez, Ramón Menéndez, Eduardo Prendes, Enrique Rodríguez Cal "Dacal", José Manuel Taure (nació en Barcelona, pero se crió en Candás), Marcelino Torrontegui (como masajista), Gaspar Muñiz (como juez de piragüismo).

Casi todos están vinculados al piragüismo, salvo Dacal, recientemente fallecido y que fue boxeador; Taure, exjugador de balonmano; y Torrontegui, que está ligado al ciclismo y al fútbol. Este último lleva nada menos que siete olimpiadas y ayer en su intervención le pudo la emoción. "Me considero un embajador de Carreño y allí donde voy llevo el pecho hinchado cuando hablo de Candás y de Albandi. Lo de este sello es un honor. Me emociono...", dijo sin poder continuar hablando. El exmasajista del Málaga C. F. y del Equipo Nacional de Ciclismo, entre otras entidades, fue uno de los carreñenses que viajaron a Bruselas este mismo mes para recibir la distinción de "Villa Europea del deporte 2023".

Los famosos Gorilas

Hablar de piragüismo es hablar de Los Gorilas, una referencia en España. "Lo fundaron tres hermanos y un amigo: Amando, Pipo, Carlos (Prendes) y Manuel (Lombardero). Lo que ellos consiguieron resulta irreproducible", comentó, a modo de introducción, el presidente del Patronato Deportivo Municipal, Manuel Muñiz. Y es que los Gorilas fueron una institución en la villa marinera y llevaron deportistas por todo el mundo: desde los propios Amando y Carlos Prendes hasta Herminio Menéndez, Ramón Menéndez Palmeiro o Luisa Álvarez. Como apunte, el palista Herminio Menéndez tiene tres medallas olímpicas y ocho del campeonato mundial.

Carreño es una potencia en el deporte: tiene 11 olímpicos y 36 clubes registrados

Hoy, 62 años después de su fundación, la historia de Los Gorilas continúa, volcada en las etapas inferiores. Su presidenta es Lourdes Prendes, hija del emblemático Amando Prendes, ya fallecido. "Cuando murió mi padre no sabíamos si íbamos a poder continuar con su legado", aseguró. Pero pudieron, y con creces. En la actualidad "tenemos más de cien fichas, más de las que tienen clubs de ciudades como Gijón y Oviedo con mucha más población. Tenemos deportistas desde los 6 años a los 50", contó. Lourdes Prendes también formó parte de la representación candasina que estuvo en Bruselas este diciembre. "Cuando recibimos la distinción, me emocioné, porque pensé en mi padre. Esto nos tiene que dar fuerzas para impulsar aún más el deporte y dar a conocer Candás por el piragüismo, el atletismo... El 2023 puede ser un gran año para el deporte de Carreño", manifestó.

75 años del Candás C. F.

Eso es lo que espera también Jesús Hernández Borge, presidente del Candás C. F., un club que cumplirá 75 años de trayectoria precisamente en 2023. "Eso es algo muy difícil de conseguir. No hay nadie en este pueblo que no tenga alguna vinculación con el Candás, ya se a través de un hijo, un hermano, un nieto, un tío...", indicó. Para Hernández, el sello de "Villa Europea del Deporte" supone un reconocimiento, pero ahora toca "desarrollarlo y potenciarlo aún más". "Esto es como el diploma que le dan a un hijo cuando se gradúa en la Universidad. Lo que nos dice es que esa persona tiene capacidades y conocimiento para seguir creciendo en el futuro. Con esta acreditación tenemos que hacer lo mismo", subrayó.

Y 50 años el Club Náutico

Un discurso parecido lo pronunció Luis Alfonso Prendes, presidente del Club Náutico Candás, que en 2023 estará también de celebración. Cumplen 50 años, cifra redonda. La distinción de Bruselas "premia una trayectoria, pero sobre todo supone un acicate, nos refuerza anímicamente para seguir peleando por el deporte. Y estoy convencido de que, con trabajo, conseguiremos alcanzar nuevas metas", reflexionó. Prendes recordó que de niño en Carreño apenas había instalaciones deportivas, hoy en cambio son "impresionantes", como también expresó Jesús Hernández. "Sin los poderes públicos, esto no hubiese sido posible", terminó Prendes.

La alcaldesa, Amelia Fernández, "la capitana" del equipo deportivo de Carreño, como se refirió a ella Marcelino Torrontegui, le dio sin embargo la vuelta a la frase y aseguró que "sin los clubs no estaríamos aquí". "Un ayuntamiento puede invertir en instalaciones, pero si no tiene a entidades deportivas detrás, en la base, las administraciones públicas no hacemos nada", añadió. Los clubs, avanzó la regidora socialista, ya están elaborando propuestas para mejorar esas instalaciones y celebrar eventos de cara a 2023. Hasta el Sporting se ha interesado por el sello "Villa Europea del Deporte" y es posible que la entidad rojiblanco participe en alguna de las actividades que el concejo pondrá en marcha el año que viene.

En Carreño saben muy bien que apostar por el deporte es apostar por "la cultura", pero, sobre todo, "por la salud". Son referentes a ojos de Europa, están en la carrera y quieren subir, una vez más, a lo más alto del podio.