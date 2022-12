Otín deja de forma temporal Asturias y se va a investigar a un laboratorio de París

El catedrático de Biología Molecular Carlos López Otín ha dejado de forma temporal Asturias. El científico más brillante de la Universidad de Oviedo se encuentra en un laboratorio de París, en donde realizará una estancia de varios meses, según ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA. Precisamente en la capital francesa ya estuvo entre el verano de 2018 y la primavera de 2019 –en concreto, en el Laboratorio de Kroemer de la Universidad de La Soborna– para alejarse de la campaña de «acoso personal y profesional» que llevaba sufriendo, según denunció, desde hacía años y que le causó una profunda depresión.

Aunque sigue perteneciendo a la Universidad de Oviedo, ahora Otín vuelve a poner tierra de por medio, tras haber concluido la investigación interna, abierta a raíz de la denuncia que el prestigioso investigador interpuso el pasado 28 de mayo de 2021 contra los profesores Pedro Sánchez Lazo y Antonello Novelli. El desenlace del proceso no fue el esperado por el bioquímico, según señalan fuentes de su entorno.

La institución académica dejó libre de culpas a Lazo y a Novelli de la acusación de «acoso personal y profesional». No obstante, la Comisión de Disciplina de la Universidad impuso al catedrático de Biología Molecular y ex candidato a Rector, Pedro Sánchez Lazo, una sanción mínima de apercibimiento por un expediente paralelo al caso: una conversación de naturaleza intimidatoria que mantuvo este profesor en octubre de 2021 con una subalterna que hizo de testigo de Otín por la campaña de desprestigio que sufrió. Con respecto al otro involucrado en el caso, el profesor de Psicobiología, Antonello Novelli, el Rector confirmó la petición del instructor de suspenderle durante dos meses de empleo y sueldo por otro expediente relacionado con la investigación, una vez descartada también su participación en la campaña mediática de ciberacoso contra Otín y la infección del bioterio. La sanción se produjo por un correo electrónico que Novelli mandó a 33 personas en contra del destacado científico y en el que acaba diciendo: «(...) ese hombre, seguramente muy inteligente, no me merece ningún respeto ni como profesional ni como persona».

Fuentes de la Universidad de Oviedo explican que la realización de estancias temporales en otra instituciones es una práctica habitual en investigadores, más aún si son de la talla de Carlos López Otín. Sin ir más lejos, un equipo suyo publicó el pasado mes de agosto una investigación que tuvo repercusión internacional: descrifraron el genoma de la medusa inmortal, pudiendo desvelar así las claves de la eternidad. El hallazgo permitirá ahora saber más de nfermedades relacionadas con la vejez y buscar tratamientos e incluso prevenirlas. Este grupo de científicos recogió esta misma semana el premio «Asturiano del mes» de LA NUEVA ESPAÑA. Sin embargo, otras fuentes vinculan directamente la salida de Carlos López Otín con la gestión que la institución académica ha hecho de su caso. El brillante investigador recibió el pasado mes de septiembre el título de Hijo Adoptivo de Asturias que le concedió el Gobierno del Principado.